DAX: Mynaric-Aktie legt um 22% zu; DAX kann trotz schwacher ZEW-Daten zulegen

DAX legt am Dienstag zu

Jefferies-Analysten haben mit der Analyse der SUESS MicroTec-Aktie begonnen

Mynaric AG meldet Fortschritte bei der Massenproduktion des Laserkommunikationssystems CONDOR Mk3

Allgemeine Marktlage:

Der Handelstag am Dienstag an den europäischen Aktienmärkten bringt eine bessere Anlegerstimmung. Der deutsche DAX legt derzeit um 0,47% zu. Der britische FTSE 100 steigt um 0,72%. Gleichzeitig steigt der französische CAC40 um 0,51%. Der DAX als Ganzes bleibt über einem wichtigen Unterstützungspunkt, der durch den 50-Tage-EMA festgelegt ist. Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich heute auf Daten aus den USA, insbesondere auf die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion für August. Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland liegen bei 3,5 gegenüber 17 (exp.) und 19,4 (zuvor). Die ZEW-Ökonomen erklärten, dass die Hoffnung auf eine rasche Verbesserung der wirtschaftlichen Lage in Deutschland zusehends schwindet.

Die heutige Volatilität auf dem breiten europäischen Markt. Quelle: xStation

Der deutsche Leitindex DAX / DE40 notiert am Dienstagfast 0,17% niedriger. Der auf Futures basierende Index hält sich jedoch weiterhin oberhalb der wichtigen Unterstützung durch den 50-Tage-EMA (blaue Kurve im Chart). Ein dynamischer Durchbruch dieser Zonen könnte theoretisch den Weg für weitere Rückgänge in Richtung des 100-Tages-EMA und des 200-Tages-EMA (lila bzw. goldene Kurve auf dem Chart) öffnen. Der wichtigste Widerstand bleibt hingegen der lokale Höchststand in der 19.000-Punkte-Zone. Quelle: XTB xStation5

News:

Die Aktien von SUESS MicroTec (SMHN.DE) legen zu Beginn des Handelstages am Dienstag um mehr als 12% zu, nachdem Jefferies eine Analystenempfehlung für das Unternehmen mit einem „Buy“-Rating und einem Kursziel von €76 (der aktuelle Marktpreis liegt bei €60) abgegeben hat. Der Halbleiterlieferant kann als „versteckte Perle“ bezeichnet werden, schrieb eine Jefferies-Analystin in ihrer am Dienstag veröffentlichten Kaufempfehlung. In der Lieferkette von Nvidia und im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) habe das Unternehmen eine einzigartige Position in Europa. Die Jefferies-Vertreterin verwies auf die vielschichtigen Angebote des Unternehmens im Segment Chip on Wafer on Substrate (COWOS), das etwa dreißig Prozent des Umsatzes ausmacht.

Die Mynaric AG (M0YN.DE) meldete Fortschritte bei der Serienproduktion ihres Laserkommunikationssystems CONDOR Mk3 und konnte damit vorherige Produktionsverzögerungen und Lieferkettenprobleme überwinden. Die Lieferungen erfolgen im Rahmen des Tranche 1 Programms der Space Development Agency. Das Unternehmen bemüht sich aktiv um zusätzliches Kapital zur Aufrechterhaltung des Betriebs und zur Ausweitung der Produktion. Mynaric stärkt seine Position auf dem Markt durch die Teilnahme an mehreren großen Weltraumkommunikationsprogrammen und die Entwicklung von Technologien für die Quantenkommunikation mit staatlicher Unterstützung. Die Aktien des Unternehmens sind derzeit um mehr als 22 % gestiegen.

Südzucker (SZU.DE) senkte gestern seine Gewinnprognose und verwies auf die höheren Erwartungen für die Ernten in der Europäischen Union, die die Zuckermenge auf dem Markt erhöhen werden.

Der größte europäische Zuckerproduzent erwartet für das Geschäftsjahr 2024/25 nun einen Umsatz zwischen 9,5 und 9,9 Milliarden Euro, nachdem zuvor ein Wert zwischen 10 und 10,5 Milliarden Euro erwartet wurde. Das bereinigte Ergebnis wird zwischen €550 Millionen und €650 Millionen liegen, gegenüber einer Spanne von €900 Millionen bis €1 Milliarde. Die heutige Herabstufung der Warburg-Aktie auf „Verkaufen“ drückt die Aktie des Unternehmens um 3,5 % nach unten.

Weitere Nachrichten aus den einzelnen Unternehmen des DAX-Index. Quelle: Bloomberg Financial LP

DER DEUTSCHE LEITINDEX