ABSTRACT: Kurz nach dem neuen Allzeithoch im DAX hat sich das Tageschart eingetrübt und kann aktuell nur als neutral definiert werden. Solange der deutsche Aktienindex per Tagesschluss unter der SMA50 notiert, solange sind weitere Abgaben denkbar und möglich, die die Perspektive haben bis an die SMA200 (aktuell bei 15.312 Punkten) bzw. bis in den Bereich der 15.050/14.980 Punkte zu laufen.

DAX Rahmenbedingungen:

Die amerikanischen Tech-Konzern Apple und Amazon haben, trotz der Sorgen nachlassender Verbrauchernachfrage, ihre Gewinne steigern können. Die Zahlen, die am Donnerstag nachbörslich veröffentlich wurden, lagen zum Teil deutlich über den Erwartungen der Analysten. Diese haben zu einer zunächst positiven Grundstimmung am Freitag beigetragen. Die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten am Freitagnachmittag trug dazu bei, dass die Kurse bis zum Abend weiter zulegen konnten. Die US-Arbeitslosigkeit lag im Juli bei 3,5% und damit so niedrig wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Es wurden zwar etwas weniger neue Jobs geschaffen wie erwartet, allerdings lag das Stellenwachstum über dem Level des Vormonats. Die USA befinden sich damit mehr oder weniger im Bereich der Vollbeschäftigung.

Die US-Arbeitsmarktdaten wurden von Anlegern auch deshalb mit Spannung erwartet, da diese ein Indikator für die weitere Geldpolitik der US-Zentralbank ist. Die steigenden Zinsen haben den Arbeitsmarkt in den USA bisher nicht belastet, ganz im Gegenteil. Trotz steigender Zinsen ist die Arbeitslosigkeit gesunken. Damit hat die FED eines ihrer beiden Aufgaben erledigt - für einen stabilen Arbeitsmarkt zu sorgen. Auf der anderen Seite hat sich die Aufgabe für Preisstabilität zu sorgen. Von diesem Ziel ist sie, trotz nachlassender Inflation, noch weit entfernt. Somit ist der erwartet Zinsgipfel doch noch etwas weiter entfernt als gedacht. Das hat am Freitag im Nachgang bei den Anlegern zu einem Umdenken geführt.

DAX Rückblick: (31.07.2023 - 04.08.2023)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 16.523 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notiert damit 299 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 23 Punkte unter dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der DAX formatierte am Montagmorgen direkt das Wochenhoch. Es ging im Nachgang dessen moderat abwärts und bis zum Handelsschluss in einer engen Box seitwärts weiter. Am Dienstag stellte sich Schwäche ein, die sich am Mittwoch noch weiter verstärkte. Der Index fiel bis Donnerstagmorgen unter die 15.900 Punkte. Zwar stellte sich im Nachgang dessen eine kleinere Erholung ein, diese wurde am Freitagmorgen aber wieder abverkauft. Nach einer Zwischenerholung am Freitagnachmittag, gab der Dax bis zum Handelsschluss die größten Teile seiner Gewinne wieder ab. Der DAX ging bei 15.907 Punkten aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch konnte über dem Niveau der Vorwoche markiert werden. Das Wochentief wurde unter dem Level der Vorwoche als auch unter der 15.900 Punkte-Marke formatiert. Nach drei Gewinnwochen in Folge wurde in der abgelaufenen Handelswoche ein veritabler Verlust ausgewiesen. Die Range war deutlich größer als in der Woche zuvor.

***

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 16.605/07 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser nächstes Anlaufziel auf der Oberseite bei 16.619/21 Punkten anlaufen könnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde nicht erreicht, das Setup hat damit nicht gepasst. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten 16.224/22 Punkte Marke deutlich unter unser maximales Anlaufziel auf der Unterseite bei 16.207/05 Punkten.

DAX - Wie könnte es weitergehen:

DAX-Widerstände

15.925/78/97

16.012/22/57/73/89

16.122/23/38/42/67/89

16.20026//78

16.313

DAX-Unterstützungen

15.870/05

15.784/56/11

15.683/16

15.553

15.494

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres Setups:

Intraday-Marke 16.587 und 16.054

Tagesschlussmarken 16.938 und 14.440

Break1 Bull (Wo-Schluss) (13.549)

Break2 Bull (Mo-Schluss) (11.000)

Boxbereich 16.938 bis 6.669

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033

Range 18.149 bis 1.778

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich der DAX in den letzten Handelstagen über der SMA50 (aktuell bei 16.122 Punkten) bzw. der SMA20 (aktuell bei 16.200 Punkten) aufwärtsschieben konnte. Es hat sich weitere Dynamik eingestellt, die allerdings von deutlicher Schwäche abgelöst wurde. Es ging in dieser Handelswoche praktisch nur abwärts. Das lässt sich im Tageschart gut nachvollziehen. Der Index hat sich im Zuge dieser Schwäche zum Wochenschluss unter diese beiden Durchschnittslinien etabliert.

Damit hat sich das Tageschart eingetrübt und kann aktuell nur als neutral definiert werden. Solange der DAX per Tagesschluss unter der SMA50 notiert, solange sind weitere Abgaben denkbar und möglich, die die Perspektive haben bis an die SMA200 (aktuell bei 15.312 Punkten) bzw. bis in den Bereich der 15.050/14.980 Punkte zu laufen.

Schaffen es die Bullen aber den Index auf der anderen Seite wieder über die SMA20 zu schieben und festzusetzen, so besteht die Perspektive, dass es zu neuen Hochs gehen könnte.

Einordnung übergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): neutral

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX zur Wochenmitte im Zuge seiner Rücksetzer an und unter die SMA200 (aktuell bei 16.138 Punkten) gefallen ist. Bis zum Handelsschluss hat sich keine nachhaltige Erholung eingestellt - übergeordnet ist eine Seitwärtsbewegung erkennbar.

Das 4h Chart ist damit bärisch zu interpretieren. Solange es die Bullen nicht schaffen, den DAX über die SMA20 (aktuell bei 16.073 Punkten) zu schieben, solange könnten sich weitere Abgaben einstellen, die die Anlaufziele erreichen könnten, die in der Stundenbetrachtung definiert worden sind.

Gelingt der Move über die SMA20, so gilt es direkt danach auch die SMA200 zu überwinden. Der DAX sollte beide Linien idealerweise in einem dynamischen Impuls überschreiten und direkt weiter aufwärts in Richtung der SMA50 (aktuell bei 16.278 Punkten) laufen. Aufhellen würde sich das 4h Chart aber erst dann, wenn es dem Index es gelingt sich verbindlich über der SMA50 zu etablieren.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bärisch

Fazit: solange der DAX per Tagesschluss unter der 50-Tage-Linie notiert, solange könnten sich weitere Rücksetzer einstellen, die übergeordnet bis in den Bereich der 200-Tage-Linie und weiter abwärts bis an die 15.050/14.980 Punkte gehen könnten. Aufhellen würde sich das Tageschart erst wieder, wenn sich der DAX über der SMA20 festgesetzt hat.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Einschätzung für die neue DAX Handelswoche:

Long Setup: die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 15.910 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 15.923/25, bei 15.936/38, bei 15.945/47, bei 15.959/61, bei 15.972/74, bei 15.983/85, bei 15.990/92, bei 16.010/12, bei 16.021/23 und dann bei 16.039/41 Punkten gehen. Über der 16.039/41 Punkte Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 16.055/57, bei 16.070/72, bei 16.087/89, bei 16.101/03, bei 16.112/14, bei 16.123/25, bei 16.136/38, bei 16.145/47, bei 16.161/63, bei 16.177/79, bei 16.190/92, bei 16.205/07 bzw. bei 16.221/23 Punkten zu finden. Über der 16.221/23 Punkte-Marke könnte der DAX unsere Anlaufziele bei 16.240/42, bei 16.253/55, bei 16.267/69, bei 16.279/81, bei 16.293/95, bei 16.311/13, bei 16.325/27, bei 16.341/43 und dann bei 16.356/58 Punkten anlaufen.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht über der 15.910 Punkte-Marke halten, so hätten die Bären die Möglichkeit den Dax an unsere nächsten Anlaufziele bei 16.897/95, bei 15.872/70, bei 15.859/57, bei 15.847/45, bei 15.835/33, bei 15.820/18, bei 15.805/03, bei 15.790/88, bei 15.784/82, bei 15.765/63, bei 15.756/54 bzw. bei 15.739/37 Punkten zu drücken. Unter der 15.739/37 Punkte Marke könnte der DAX unsere nächsten Anlaufziele bei 15.724/22, bei 15.710/08, bei 15.694/92, bei 15.680/78, bei 15.666/64, bei 15.653/51, bei 16.639/37, bei 15.624/22, bei 16.612/10 und dann bei 15.596/94 Punkten anlaufen.

Übergeordnete erwartete DAX Tendenz in der KW 32 / 2023:

seitwärts / abwärts

Quellen: xStation5 von XTB

DER DEUTSCHE LEITINDEX