ABSTRACT: Die Stimmung ist nach wie vor Minimum "angespannt", aber die Kurse rennen weiter nordwärts. Am vergangenen Freitag konnte der DAX ein neues Allzeithoch (Xetra) erklimmen. In unserem letzten Update hatten wir die mangelnde Dynamik beklagt, die sich Ende der Handelswoche dann auch mit dem All-time-high endlich eingestellt hat. Das Tageschart ist nach wie vor bullisch zu interpretieren.

DAX Rahmenbedingungen:

Die Inflation im Juli ist in Deutschland etwas zur√ľckgegangen, was auch so erwartet worden war. Die Verbraucherpreise lagen bei 6,2% und damit 0,2 Prozentpunkte unter dem Wert im Juni. Die Preissteigerung hat sich zwar etwas verlangsamt, liegt aber noch deutlich √ľber dem Zielbereich von 2%. Die EZB hat bei ihrer Sitzung am Donnerstag den Leitzins ein weiteres Mal angehoben. Es wird mittlerweile dar√ľber spekuliert, dass der Zinsgipfel sowohl in den USA als auch in der EURO Zone erreicht sein k√∂nnte. Wir gehen zum einen davon aus, dass die EZB die Zinsen in diesem Jahr weiter, wahrscheinlich noch zwei weitere Male, anheben wird. Zum anderen erwarten wir, dass die Zielmarke von "nahe 2%" erst 2025 erreicht sein k√∂nnte.

Die hohen Zinsen schlagen mittlerweile auch auf die Konjunktur durch. Die Wirtschaft in Deutschland ist im 2. Quartal 2023 nach ersten Berechnungen nicht gewachsen. Statt eines Fr√ľhjahrsaufschwung stagniert die Wirtschaft. Analysten erwarten in diesem Jahr keine wesentlichen Wachstumsimpulse mehr. Die Unternehmen stehen somit nicht nur wegen der hohen Zinsen, der Inflation, sondern auch wegen der Kaufzur√ľckhaltung unter Druck.

DAX R√ľckblick: (24.07.2023 - 28.07.2023)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 16.224 Punkten in den vorb√∂rslichen Handel. Der Index notiert damit 80 Punkte √ľber der ersten vorb√∂rslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 39 Punkte unter dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der DAX lief am Montag in einer engen Range seitw√§rts. Erst am Dienstag zogen die Notierungen an, allerdings nur moderat. Bereits am Mittwochmorgen stellte sich Schw√§che ein, die einen ausgepr√§gten Charakter hat. Die Abw√§rtsbewegung fand knapp unter der 16.100 Punkte-Marke ihr Ende. Die Bullen schoben den Index bis zum Tagesschluss wieder √ľber die 16.200 Punkte. Am Donnerstag kam es zu einer dynamischen und von Momentum gepr√§gten Aufw√§rtsbewegung. Zwar br√∂ckelten die Notierungen am Abend wieder etwas ab, am Freitag legten die Bullen nach und schoben den DAX bis zum Wochenschluss aufw√§rts. Der DAX ging bei 16.546 Punkten aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch liegt erneut √ľber dem Level der Vorwoche, das Wochentief wurde knapp unter dem Niveau der Vorwoche formatiert. Auch in der abgelaufenen Handelswoche konnte ein Wochengewinn ausgewiesen werden der dritte in Folge und der 19. in diesem Jahr. Die Range war deutlich gr√∂√üer als in der Woche zuvor.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem √úberschreiten der 16.484/86 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser maximales Anlaufziel auf der Oberseite bei 16.497/99 Punkten anlaufen k√∂nnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das maximale Anlaufziel wurde erreicht und √ľberschritten, das Setup hat damit nicht gepasst. Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten 16.093/91 Punkte-Marke hingegen exakt an unser n√§chstes Anlaufziel auf der Unterseite bei 16.085/83 Punkten. Unsere generelle Einsch√§tzung, "nach wie vor bullisch", ging auf - was eindrucksvoll mit einem neuen Allzeithoch im DAX am Freitag¬†bewiesen wurde!

DAX - Wie könnte es weitergehen:

DAX-Widerstände

16.545/73/87

16.603/31/67

16.717/63

16.844

DAX-Unterst√ľtzungen

16.490/82/30/02

16.380/73/63/47/20

16.299/91/71/67/12

16.169/55/48/09

16.076

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

Intraday-Marke 16.587 und 16.054

Tagesschlussmarken 16.938 und 14.440

Break1 Bull (Wo-Schluss) (13.549)

Break2 Bull (Mo-Schluss) (11.000)

Boxbereich 16.938 bis 6.669

Zyklische Bewegungen 2020 ‚Äď 2033

Range 18.149 bis 1.778

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich der DAX in den letzten Handelstagen zwar √ľber der SMA50 (aktuell bei 16.109 Punkten) bzw. der SMA20 (aktuell bei 16.148 Punkten) halten hat k√∂nnen. Es ging aber erst zur Wochenmitte dynamischer aufw√§rts. In unserem letzten Update hatten wir die mangelnde Dynamik beklagt, die sich Ende der Handelswoche dann endlich eingestellt hat. Dieser Kaufdruck f√ľhrte den DAX an ein neues Jahreshoch / Allzeithoch.

Das Tageschart ist nach wie vor bullisch zu interpretieren. Solange die Bullen es schaffen, den DAX per Tagesschluss √ľber der SMA20 / SMA50 zu halten, solange besteht die Chance und die Perspektive, dass es weiter aufw√§rts in Richtung der 16.550/70 Punkte und dann √ľbergeordnet an die 16.700/20 Punkte gehen k√∂nnte. Nach neuem Allzeithoch im DAX muss mit der Reise nordw√§rts also noch nicht Schluss sein!

***

R√ľcksetzer k√∂nnten sich zun√§chst bis an die SMA20 / SMA50 einstellen. Werden diese beiden Durchschnittslinien auf Tagesschlussbasis aufgegeben, so k√∂nnte dies ein Hinweis darauf sein, dass sich weitere Abgaben einstellen k√∂nnten, die √ľbergeordnet in Richtung der SMA200 (aktuell bei 15.229 Punkten) laufen k√∂nnten.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX, nachdem er an die SMA200 (aktuell bei 16.155 Punkten) gelaufen ist, sich im Dunstkreis dieser Linie wieder erholen und dynamisch aufw√§rtslaufen konnte. Im Zuge dessen konnte der Index sowohl die SMA50 (aktuell bei 16.291 Punkten) als auch die SMA20 (aktuell bei 16.363 Punkten) hinter sich lassen k√∂nnen. Zum Wochenschluss gelang es sich √ľber der SMA20 zu etablieren.

Damit hat sich das 4h Chart wieder deutlich aufgehellt. Solange der DAX √ľber der SMA20 notiert, solange k√∂nnten sich weitere Erholungsbewegungen einstellen, die die Perspektive haben die Anlaufziele zu erreichen, die in der Tagesbetrachtung definiert worden sind.

Sollten sich R√ľcksetzer einstellen, so k√∂nnten diese sich im Bereich der SMA20 bzw. der SMA50 stabilisieren und erholen. Sollten diese beiden Linien als Unterst√ľtzung aufgegeben werden, so k√∂nnte die SMA200 noch eine weitere Unterst√ľtzung bieten. An dieser Linie haben sich die R√ľcksetzer Ende der letzten Handelswoche erholen k√∂nnen.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bullisch

Fazit: solange die Bullen den DAX per Tagesschluss √ľber die 50-Tage-Linie / 20-Tage-Linie halten k√∂nnen, solange besteht die Wahrscheinlichkeit, dass weitere Jahreshochs formatiert werden k√∂nnten. Etabliert sich der DAX aber per Tagesschluss unter der 50-Tage-Linie / 20-Tage-Linie, so besteht die Gefahr, dass weitere R√ľcksetzer √ľbergeordnet bis in den Bereich der 200-Tage-Linie gehen k√∂nnten.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Einsch√§tzung f√ľr die neue DAX Handelswoche:

Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den DAX √ľber der 16.540 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 16.545/47, bei 16.559/61, bei 16.573/75, bei 15.585/87, bei 16.597/99, bei 16.605/07, bei 16.619/21, bei 16.630/32, bei 16.642/44, bei 16.655/57, bei 16.666/68 und dann bei 16.678/80 Punkten gehen. √úber der 16.678/80 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 16.693/95, bei 16.710/12, bei 16.725/27, bei 15.739/41, bei 16.757/59, bei 16.770/72, bei 16.782/84, bei 16.798/800, bei 16.812/14, bei 16.825/27, bei 16.841/43 bzw. bei 16.856/58 Punkten zu finden.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht √ľber der 16.540 Punkte-Marke halten, so h√§tten die B√§ren die M√∂glichkeit den Dax an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 16.528/26, bei 16.515/13, bei 16.503/01, bei 16.490/88, bei 16.482/80, bei 16.467/65, bei 16.454/52, bei 16.440/38, bei 16.421/19 und dann bei 16.407/05 Punkten zu dr√ľcken. Unter der 16.407/05 Punkte-Marke k√∂nnten der DAX unsere n√§chsten Anlaufziele bei 16.390/88, bei 16.373/71, bei 16.358/56, bei 16.342/40, bei 16.330/28, bei 16.320/18, bei 16.309/07, bei 16.299/98, bei 16.283/81, bei 16.269/67, bei 16.251/49, bei 16.239/37, bei 16.224/22 bzw. bei 16.207/05 Punkten anlaufen.

√úbergeordnete erwartete Tendenz in der KW 31 / 2023:

seitwärts / aufwärts

