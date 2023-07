ABSTRACT:¬†Im Tageschart ist erkennbar, dass der DAX¬†eine miserable Handelswoche hatte - prozentual ging es rund 3,3% in der letzten Handelswoche ins Minus.¬†Vier der f√ľnf letzten Tageskerzen sind negativ. Erst zum Wochenschluss hat sich eine Erholungsbewegung eingestellt. Teile der Tagesgewinne von Freitag wurden kurz vor Wochenschluss wieder abgegeben. Es gilt: die Bullen m√ľssen versuchen den DAX¬†per Tageschluss nicht nur √ľber die SMA50, sondern auch √ľber die SMA20 zu schieben und im Nachgang zu etablieren. Sollte dieses Vorhaben gelingen, so w√§re der Weg in Richtung des Jahreshochs wieder frei.

Aktuelle DAX Analyse am 08.07.2023: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX¬†Trading¬†ūüĒī DAX¬†Handelsideen¬†ūüĒī DAX¬†Prognose & Ausblick

DAX Rahmenbedingungen:

In den USA sind am Freitag die US-Arbeitsmarktdaten f√ľr Juni ver√∂ffentlicht worden. Das Stellenwachstum hat sich im Juni st√§rker verlangsamt als erwartet, zudem wurden die Daten zu den neu geschaffen Stellen des Vormonats nach unten korrigiert. Die US-Arbeitslosenquote sank leicht auf 3,6%. Die 209.000 neuen Stellen sind jedoch die wenigsten, die innerhalb der letzten 30 Monate geschaffen wurden. Das k√∂nnte daraufhin deuten, dass sich die restriktive US-Geldpolitik jetzt am Arbeitsmarkt durchsetzt. Auf der anderen Seite ist der ADP-Report f√ľr Juni sehr gut ausgefallen.

Die US L√∂hne hingegen sind noch etwas st√§rker gestiegen als im Vormonat. Auch das k√∂nnte ein Hinweis darauf sein, dass f√ľr einen weiter angespannten Arbeitsmarkt spricht. Somit sendet der US-Arbeitsmarkt im Augenblick widerspr√ľchliche Signale aus.

Die weiter steigenden L√∂hne k√∂nnten die Inflation in den USA mittelfristig anheizen. Die aktuelle US-Preissteigerung liegt nach wie vor deutlich √ľber der avisierten 2% Marke. Die US-Wirtschaft insgesamt ist nach wie vor robust, es ist nicht zu erwarten, dass die Kerninflation zeitnah nicht auf die Zielmarke zur√ľckl√§uft. Das wird die FED wahrscheinlich dazu veranlassen die Zinsen weiter zu erh√∂hen und vielleicht l√§nger als allgemein erwartet hoch zu halten.

DAX R√ľckblick: (03.07.2023 - 07.07.2023)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 16.307 Punkten in den vorb√∂rslichen Handel. Der Index notiert damit 342 Punkte √ľber der ersten vorb√∂rslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und exakt auf dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der Handel am Montag war von einer ausgepr√§gten Seitw√§rtsphase gepr√§gt. Bedingt durch den US-Feiertag am Dienstag haben die Impulse gefehlt. Am Dienstagmorgen konnte der DAX zun√§chst noch einmal moderat aufw√§rtslaufen. Es ging im Nachgang dessen sukzessive, jedoch moderat abw√§rts. Am Mittwochmorgen kam es zu einem deutlicheren R√ľcksetzer. Der DAX pendelte im Nachgang aus, die Abgaben setzten sich aber danach unvermindert weiter fort. Am Donnerstag kam es zu einer ausgepr√§gten Schw√§che. Der DAX konnte erst am Freitag Teile der Verluste kompensieren. Der DAX ging bei 15.731 Punkten aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch liegt knapp √ľber dem der Vorwoche, das Wochentief jedoch deutlich unter dem Level der letzten Handelswoche. Nach einem Wochengewinn in der Vorwoche wurde ein erneuter Wochenverlust ausgewiesen, der 11. in diesem Handelsjahr. Die Range war deutlich gr√∂√üer als in der Woche zuvor.

***

Wir hatten auf der Oberseite mit dem √úberschreiten der 16.311/13 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX¬†unser n√§chstes Anlaufziel auf der Oberseite bei 16.327/29 Punkten anlaufen k√∂nnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und knapp √ľberschritten, das Setup hat damit nicht optimal gepasst. Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten 15.849/47 Punkte-Marke deutlich unter unser maximales Anlaufziel auf der Unterseite bei 15.836/34 Punkten.

DAX - Wie könnte es weitergehen:

DAX Widerstände

15.757

15.805/19/20/43/88/93

15.940/56/79

16.031/39/49/50/60

16.127

DAX¬†Unterst√ľtzungen

15.709

15.694/91/60/11

15.579/38

15.470/35

15.389

15.298

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

Intraday-Marke 15.880 und 15.440

Tagesschlussmarken 16.055 und 14.965

Break1 Bull (Wo-Schluss) (13.549)

Break2 Bull (Mo-Schluss) (11.000)

Boxbereich 16.938 bis 6.669

Zyklische Bewegungen 2020 ‚Äď 2033

Range 18.149 bis 1.778

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass der DAX¬†eine miserable Handelswoche hatte - prozentual ging es rund 3,3% in der letzten Handelswoche ins Minus.¬†Es ging von der SMA20 (aktuell bei 16.127 Punkten) unter die SMA50 (aktuell bei 16.050 Punkten) unter der sich der Index per Tagesschluss auch etabliert hat. Vier der f√ľnf letzten Tageskerzen sind negativ. Erst zum Wochenschluss hat sich eine Erholungsbewegung eingestellt. Teile der Tagesgewinne von Freitag wurden kurz vor Wochenschluss wieder abgegeben. Eine leichte Aufhellung ist da, aber wie kurzfristig dies ist, bleibt abzuwarten!

Es gilt: die Bullen m√ľssen versuchen den DAX¬†per Tageschluss nicht nur √ľber die SMA50, sondern auch √ľber die SMA20 zu schieben und im Nachgang zu etablieren. Da beide Linien vergleichsweise eng zusammenliegen, bedarf es aus unserer Sicht Dynamik und Momentum, um den Index per Tagesschluss festzusetzen. Sollte dieses Vorhaben gelingen, so w√§re der Weg in Richtung des Jahreshochs wieder frei.

Gelingt der Move nicht und verbleibt der DAX¬†per Tagesschluss unter der SMA50, so m√ľsste damit gerechnet werden, dass sich erneute R√ľcksetzer einstellen, die √ľbergeordnet bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 14.937 Punkten) gehen k√∂nnten.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): neutral

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX¬†sich im Zuge der R√ľcksetzer unter die SMA50 (aktuell bei 16.049 Punkten) geschoben und auch darunter etabliert hat. Zum Wochenschluss zeigte der deutsche Leitindex¬†aber wieder einige Lebenszeichen. Es ging im Zuge der Erholungsbewegung zur√ľck an und √ľber die 15.700 Punkte-Marke.

Dies ist aus Bullensicht aber zun√§chst die halbe Miete. Es gilt, den Index m√∂glichst zeitnah aufw√§rts an die SMA20 (aktuell bei 15.893 Punkten) schieben und nach M√∂glichkeit auch direkt √ľber diese Linie zu schieben und festsetzen. Sollte dieser Move gelingen, so k√∂nnten sich weitere Aufw√§rtsimpulse einstellen, die an die SMA50 bzw. an die SMA200 (aktuell bei 16.060 Punkten) gehen k√∂nnten.

√úbergeordnet gilt aber: solange der DAX¬†unter der SMA20 notiert, solange kann sich die Bewegung jederzeit wieder nach S√ľden richtigen. Denkbare Anlaufziele wurden in der Stundenbetrachtung definiert.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bärisch

Fazit: die Bullen m√ľssen den DAX per Tagesschluss wieder √ľber die 20-Tage-Linie zu schieben. Sollte dies gelingen, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es erneut in Richtung des Jahreshochs gehen k√∂nnten. Gelingt der Move aber nicht, so besteht die Gefahr, dass weitere R√ľcksetzer √ľbergeordnet bis in den Bereich der 200-Tage-Linie gehen k√∂nnten.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Einsch√§tzung f√ľr die neue DAX Handelswoche:

Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den DAX¬†√ľber der 15.730 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 16.741/43, bei 15.757/59, bei 15.771/73, bei 15.782/84, bei 15.797/99, bei 15.805/07, bei 15.819/21, bei 15.833/35, bei 15.842/44, bei 15.853/55 und dann bei 15.869/71 Punkten zu finden. √úber der 15.869/71 Punkte-Marke k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 15.886/88, bei 15.893/95, bei 15.910/12, bei 15.923/25, bei 15.938/40, bei 15.954/56, bei 15.965/67, bei 15.975/77, bei 15.985/87, bei 15.996/98 und dann bei 16.009/11 Punkten gehen. Kommt es im Bereich der 16.009/11 Punkten zu keinen R√ľcksetzern, so k√∂nnte sich die Aufw√§rtsbewegung weiter fortsetzen. Unsere n√§chsten Anlaufziele w√§ren die 16.017/19, die 16.028/30, die 16.039/41, die 16.049/51, die 16.062/64, die 16.073/75, die 16.084/86, dei 16.095/97 und dann die 16.110/12 Punkte.

Short-Setup: kann sich der DAX¬†nicht √ľber der 16.730 Punkte-Marke halten, so h√§tten die B√§ren die M√∂glichkeit den DAX¬†an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 15.719/17, bei 15.710/08, bei 15.696/94, bei 15.691/89, bei 15.680/78, bei 15.669/67, bei 15.656/54, bei 15.643/41, bei 15.630/28 und dann bei 15.615/13 Punkten zu dr√ľcken. Unter der 15.615/13 Punkte-Marke k√∂nnte es weiter abw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 15.604/02, bei 15.591/89, bei 15.578/76, bei 15.564/62, bei 15.554/52, bei 15.538/36, bei 15.525/23, bei 15.514/12, bei 15.500/498, bei 15.487/85 und dann bei 15.470/68 Punkte gehen. Sollte es im Bereich bei 15.470/68 Punkten zu keinen Erholungen kommen, so k√∂nnte sich die Abw√§rtsbewegung weiter fortsetzen. Unsere n√§chsten Anlaufziele w√§ren die 15.457/55, die 15.444/42, die 15.430/28, die 15.415/13, die 15.404/02, die 15.393/91, die 15.379/77, die 15.365/63 und dann die 15.355/50 Punkte.

√úbergeordnete erwartete DAX Tendenz in der KW 28 / 2023:

seitwärts / aufwärts

Quellen: xStation5 von XTB

 

