US Börsenstart: Shutdown belastet Märkte

Zum Wochenausklang bleibt die Stimmung an der US Börse gedrückt. Die wichtigsten Indizes eröffnen erneut mit deutlichen Verlusten – die Nasdaq 100 fällt um 1,4 %, während der S&P 500 und der Dow Jones zwischen 0,6 % und 1,1 % verlieren. Der anhaltende US-Government-Shutdown wird zunehmend zu einem ernsten wirtschaftlichen Risiko und überschattet die gesamte Marktdynamik. 🧠 Drei Key Takeaways ⚠️ Längster Shutdown der Geschichte: Ökonomen warnen vor realwirtschaftlichen Folgen, die stärker sind als erwartet.

💻 Tech-Aktien unter Druck: Anleger zweifeln an der kurzfristigen Monetarisierung von KI-Investitionen.

📉 Verbraucherstimmung sinkt: Der Michigan-Index zeigt Rückgang in allen Segmenten – Inflationserwartungen steigen leicht. 🏛️ US-Government-Shutdown wird zum größten Marktrisiko ⚠️ Der US-Haushaltsstillstand hat sich zum längsten in der Geschichte entwickelt.

Während frühere Shutdowns nur geringe Auswirkungen hatten, zeigt sich nun ein anderes Bild: Kevin Hassett , Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, sprach von „viel schlimmeren Auswirkungen als erwartet“.

Scott Bessent betonte, dass ein großer Teil der US-Wirtschaft bereits in einer realen Rezession stecke.

Mike Johnson, Sprecher des Repräsentantenhauses, warnte vor weiteren wirtschaftlichen Folgen, sollte keine rasche Einigung erzielt werden. Ein anhaltender Stillstand könnte die US-Indizes weiter belasten und den Abwärtstrend an der Börse USA verstärken. 💻 Tech-Sektor im Fokus – Anleger werden vorsichtiger 📉 Vor allem Technologieaktien geraten stark unter Druck. Anleger verlangen zunehmend Beweise für KI-Monetarisierung und Kapitalrendite aus milliardenschweren Investitionen. Zu den größten Verlierern zählen Nvidia, Meta, Broadcom und Amazon.

Die Unsicherheit rund um die Bewertung der „Big Techs“ drückt auf die gesamte Marktstimmung. 📊 Makrodaten verstärken die Sorge um die Wirtschaft 🧾 Der Verbrauchervertrauensindex der Universität Michigan zeigt eine deutliche Verschlechterung in allen Konsumentengruppen. „ Current Conditions “ (aktuelle Lage) fielen besonders stark.

Inflationserwartungen stiegen leicht, was Zinssenkungshoffnungen dämpft. In Kanada stieg die Beschäftigung, doch der Zuwachs entfällt fast ausschließlich auf Teilzeitjobs. Der Rückgang der Vollzeitstellen deutet auf strukturelle Schwächen hin. 🏢 Unternehmens-News im Überblick 📰 Expedia (EXPE.US) 🚀 +15 % – Starke Quartalsergebnisse und optimistische Prognosen überzeugen Anleger.

MP Materials (MP.US) 🔻 -7 % – Umsatz unter Erwartung, aber Kostenmanagement verbessert Ergebnis je Aktie (-0,1).

Airbnb (ABNB.US) 🏠 +4 % – Gute Nachfrage in den USA sorgt für Kursgewinne.

Take-Two (TTWO.US) 🎮 -6 % – GTA6-Release verschoben, Aktie fällt deutlich.

Comcast (CMCSA.US) 📺 – Gespräche über ITV-Übernahme und Streaming-Kooperation mit Warner Bros.

Affirm (AFRM.US) 💳 +10 % – Optimistische Prognose für 2026, Aktie steigt stark.

SweetGreen (SG.US) 🥗 -15 % – Schwache Ergebnisse, gesenkte Jahresziele.

