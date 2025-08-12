KEY TAKEAWAYS Um eine bärische Eintrübung des Charts zu verhindern wäre es den Bullen anzuraten, den Index möglichst zügig wieder über die SMA20 zu schieben und festzusetzen. ►DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash Rückblick – DAX Entwicklung am 11.08.2025 Der DAX startete am Montagmorgen bei 24.247 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte bereits am Morgen das Tageshoch. Trotz anfänglicher bullischer Tendenzen konnten die Bullen den Index nach Xetra-Eröffnung nicht weiter antreiben. Stattdessen fiel der Kurs bis auf 24.050 Punkte zurück. Eine nachhaltige Erholungsbewegung blieb aus, der Tag endete im Xetra-Handel bei 24.072 Punkten, Schlusskurs gesamt bei 24.099 Punkten. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Von den 40 DAX-Werten schlossen 14 im Plus, 26 im Minus. Commerzbank (+4,23 %), Siemens Energy (+3,07 %) und Sartorius (+1,90 %) waren die größten Gewinner. Auf der Verliererseite lagen Rheinmetall (−4,79 %), Heidelberg Materials (−3,17 %) und Siemens (−2,33 %). Tagesrange (08:00–22:00 Uhr): 256 Punkte Tageshoch: 24.286 Punkte

Tagestief: 24.030 Punkte Chartanalyse DAX – Kurzfristige Perspektive (1h-Chart) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Zu Wochenbeginn notierte der DAX zunächst oberhalb der SMA20 (24.110 Punkte), rutschte aber mit Handelsbeginn unter die SMA20 und SMA50 (24.163 Punkte). Am Abend etablierte sich der Kurs unter beiden Linien, erholte sich im Frühhandel jedoch wieder knapp über die SMA20. Bullisches Szenario: Stundenschluss über SMA50 → Chance auf Anstieg zu 24.410–24.515 Punkten und ggf. Allzeithoch. Bärisches Szenario: Bruch der SMA20 → mögliches Testen der SMA200 (24.003 Punkte) mit Abwärtspotenzial bis 23.880/65 Punkte. Chartanalyse DAX – Mittelfristige Perspektive (4h-Chart) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Nach einem Rücksetzer unter die SMA200 (24.096 Punkte) konnte sich der DAX zuletzt erholen, wurde aber an der SMA20 (24.173 Punkte) abgewiesen. Die SMA200 diente gestern als stabile Unterstützung. Bullisches Szenario: Rückkehr über die SMA20 könnte Aufwärtspotenzial zu den im Stundenchart genannten Zielen freisetzen. Bärisches Szenario: Bruch der SMA200 → nächste Unterstützung an der SMA50 (23.983 Punkte). Unterhalb dieser Marke würden die Bären dominieren. DAX Prognose für den 12.08.2025 Vorbörslich: 24.141 Punkte (−106 Punkte ggü. gestern früh, +42 Punkte ggü. Schluss gestern Abend) Long-Szenario: Stabilisierung über 24.141 Punkte → mögliche Anstiege zu 24.156, 24.173, 24.200, 24.268, 24.333, 24.385 Punkten und darüber. Short-Szenario: Bruch der 24.141 Punkte → Korrekturziele bei 24.130, 24.113, 24.095, 24.059 Punkten, im Extremfall bis 23.754 Punkte. DAX Widerstände 24.163/73 – 24.204/44/59/95 – 24.339 – 24.431 – 24.504 DAX Unterstützungen 24.137/30/10 – 24.096/56/18/03 – 23.983/70/51/26 – 23.887/26 – 23.781/48/01 – 23.602 – 23.495 Marktstimmung – Greed/Fear Index Der internationale Greed/Fear Index notierte zuletzt bei 58 (Greed). Vor einer Woche lag der Wert bei 56 (Greed), vor einem Monat bei 75 (Extreme Greed) und vor einem Jahr bei 24 (Extreme Fear). Extreme Werte über 70 oder unter 30 signalisieren oft kurzfristige Trendwenden. Fazit:

Die DAX Prognose für heute bleibt leicht bullish mit Seitwärtstendenz. Solange die 24.141 Punkte halten, überwiegt die Chance auf einen Anstieg. Ein Bruch dieser Marke könnte jedoch die Bären stärken. DER BESTE CFD BROKER DEUTSCHLANDS* Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

