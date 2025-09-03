DAX Prognose für Mittwoch, 03.09.25 – Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Unsere Tageseinschätzung zum DAX

Der DAX ist gestern Morgen bei 23.940 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der DAX markierte bereits mit Aufnahme des Xetra Handels das Tageshoch. Es ging mit Dynamik und mit Momentum abwärts. Den Bullen ist es am Abend gelungen den Index zu stabilisieren und eine Erholung abzubilden. Gestern wurde ein hoher Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich konnte sich der Index weiter erholen. Der DAX ging bei 23.625 Punkten aus dem Tageshandel.

Per Xetra Schluss notierten gestern (02.09.2025) 3 Aktien im Plus, 37 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt. Die Gewinnerliste führte Symrise an, die sich um 0,39 Prozent verteuerten, Beiersdorf gewann ebenfalls weitere 0,13 Prozent, Merck legte um 0,02 Prozent zu.

Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen

Das Ende der Tabelle belegte Siemens Energy, die mit einem Abschlag von 5,83 Prozent gehandelt wurden, Vonovia gab um 5,41 Prozent nach, Fresenius Medical Care verbilligte sich um 5,05 Prozent.

Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader 🔴 DAX Prognose & Ausblick

► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 | Ticker: DAX

DAX Chartcheck - Betrachtung im Stundenchart:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX notierte gestern Morgen unter der SMA20 (aktuell bei 24.610 Punkten) / SMA50 (aktuell bei 23.839 Punkten). Im Stundenchart ist gut erkennbar, dass es mit Aufnahme des Xetra Handels einen zaghaften Versuch gegeben hat, über diese beiden Linien zu laufen, der aber gescheitert ist. Es ging nachfolgend dynamisch und mit Momentum abwärts. Am Abend hat sich der Index zwar stabilisieren können, er notierte aber deutlich unter der SMA20.

Damit bleibt das Chartbild angeschlagen. Solange der DAX per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, solange muss damit gerechnet werden, dass sich die Schwäche weiter fortsetzen könnte. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite könnten das Tagestief von gestern bzw. die 23.285/70 Punkte bzw. die 23.055/35 Punkte sein.

Sollten es die Bullen heute schaffen, den DAX per Stundenschluss über die SMA20 zu schieben und darüber zu etablieren, so würde sich das Stundenchart dann aufhellen, wenn es im Rahmen von dynamischen Aufwärtsimpulsen weiter aufwärts in Richtung der SMA50 geht. Diese Durchschnittslinie hat eine besondere Relevanz, die aus dem Chart gut herausgelesen werden kann. Die letzten Erholungsversuche sind an oder im Dunstkreis dieser Linie verkümmert. Sollte diese Linie somit heute im Handel angelaufen werden, so sollten die Kursmuster im Bereich dieser Linie engmaschig beobachtet werden. Bullisch aufhellen würde sich das Stundenchart dann, wenn sich der Index über der SMA200 (aktuell bei 24.088 Punkten) etabliert hat.

übergeordnete Einschätzung Stundenchart, Prognose: bärisch

DAX Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX ist vor einigen Handelstagen an der SMA20 (aktuell bei 23.873 Punkten) abwärts gelaufen. Die Rücksetzer konnte sich zunächst an der SMA50 (aktuell bei 24.066 Punkten) / SMA200 (aktuell bei 24.151 Punkten) stabilisieren. Es ging nachfolgend zwar etwas aufwärts, dem Index hat aber die Kraft gefehlt, eine belastbare Entlastungsbewegung abzubilden. Die Rücksetzer, die sich zu Wochenbeginn der letzten Handelswoche eingestellt haben, konnten sich zunächst an der SMA20 stabilisieren. Diese Durchschnittslinie wurde im weiteren Handelsverlauf aber aufgegeben. Die Bullen haben es zwar geschafft, den DAX im Bereich der SMA200 zu stabilisieren, eine wesentliche Erholung hat sich allerdings nicht eingestellt. In der zweiten Wochenhälfte der letzten Handelswoche ging es dann unter die SMA200. Den Bullen ist es zu Wochenbeginn gelungen, die Laufrichtung zu ändern. Es ging zunächst wieder an und über die SMA20, wobei die Bewegung keine Substanz hat. Im weiteren Handelsverlauf wurde die SMA20 dynamisch und mit Momentum aufgegeben.

Mit dieser Bewegung hat sich das 4h Chart deutlich eingetrübt. Solange der DAX unter dieser Linie notiert, solange könnte sich die Schwäche weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite wurden in der Stundenbetrachtung gewürdigt.

Kann sich der DAX im Handelsverlauf stabilisieren und eine Erholung abbilden, so könnte die Entlastungsbewegung zunächst bis an die SMA20 gehen. An dieser Durchschnittslinie ist der DAX bei der letzten Erholung gescheitert. Sollte es der DAX es schaffen, sich über diese Linie zu schieben und zu etablieren, so würde sich das Chartbild aufhellen. Dies wäre auch mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit gepaart, dass die Entlastungsbewegung sich bis an die SMA50 bzw. die SMA200 fortsetzen könnte.

übergeordnete Einschätzung 4h Chart, Prognose: bärisch

Ausblick für heute:

Ausblick für heute: Der Dax ist heute Morgen bei 23.572 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiert damit 368 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen und 53 Punkte unter dem Niveau des Tagesschluss gestern Abend.

Long Setup: die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 23.572 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte der DAX weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 23.601/03, bei 23.619/21, bei 23.638/40, bei 23.656/58, bei 23.673/75, bei 23.695/97, bei 23.712/14, bei 23.725/27, bei 23.744/46, bei 23.761/63, bei 23.778/80 und dann bei 23.801/03 Punkten laufen. Über der 23.801/03 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 23.818/20, bei 23.837/39, bei 23.855/57, bei 23.873/75, bei 23.891/93, bei 23.911/13, bei 23.927/29, bei 23.945/47, bei 23.763/65, bei 23.979/81, bei 24.003/05, bei 24.024/26, bei 24.045/47, bei 24.062/64 bzw. bei 24.081/83 Punkten zu finden.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht über der 23.572 Punkte-Marke halten, so hätten die Bären die Möglichkeit den DAX an unsere nächsten Anlaufziele bei 23.565/63, bei 23.548/46, bei 23.531/29, bei 23.515/13, bei 23.494/92, bei 23.480/78, bei 23.461/59, bei 23.445/43, bei 23.428/26, bei 23.410/08 und dann bei 23.393/91 Punkten zu drücken. Unter der 23.393/91 Punkte-Marke könnte der Index unsere nächsten Anlaufziele bei 23.379/77, bei 23.362/60, bei 23.345/43, bei 23.328/26, bei 23.310/08, bei 23.292/90, bei 23.277/75, bei 23.260/58, bei 23.245/43, bei 23.228/26, bei 23.209/07, bei 23.191/89 bzw. bei 23.175/73 Punkten anlaufen.

DAX-Widerstände

23.610

23.711/35

23.839/73

24.066/88

24.116/51/61

24.205/15

24.311/49

24.485

24.511/95

DAX-Unterstützungen

23.485/39

23.393/37

23.245/11

23.169/18

23.053/35

Quelle: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts aus der xStation5 von XTB

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.

23.658 / 23.746 bis 23.492 / 23.377 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

Die Stimmung der internationalen Anleger

Der Greed / Fear Index*, der die Stimmung der internationalen Anleger widerspiegelt notierte am letzten Handelstag bei 62 und befindet sich damit im Bereich "Greed". Vor einer Woche lag der Wert bei 64 und damit auch im Bereich "Greed". Im Vergleich dazu lag der Wert vor einem Monat bei 49 und somit im Bereich "Neutral". Vor einem Jahr lag der Wert gleichfalls im Bereich "Greed". Der Wert seinerzeit lag bei 56.

*) Der Fear-and-Greed-Indikator ist ein Stimmungsindikator, der sich aus sieben Einzelindikatoren zusammensetzt:

Indikator 1: der S&P 500 im Vergleich zu seinem gleitenden 125-Tage-Durchschnitt Indikator 2. die Anzahl der Aktien, die an der New Yorker Börse 52-Wochen-Hochs und -Tiefs erreichen Indikator 3. Aktienkurs-Breite: das Handelsvolumen von Aktien im Aufwärtstrend gegenüber Aktien im Abwärtstrend Indikator 4. Verkaufs- und Kaufoptionen: das Put/Call-Verhältnis, das das Handelsvolumen von bullischen Call-Optionen mit dem Handelsvolumen von bearishen Put-Optionen vergleicht Indikator 5. Junk-Bond-Nachfrage: die Differenz zwischen den Renditen von Investment-Grade-Anleihen und Ramschanleihen Indikator 6. Marktvolatilität: Indikator 7. Die Differenz zwischen den Renditen von Aktien und Staatsanleihen

Der mittlere Wert des Index beträgt 50 und deutet auf eine neutrale Stimmung hin. Werte über 50 sind bullish (greed) über 70 (extreme greed) - Werte unter 50 sind bearish (fear) und unter 30 (extreme fear) Die Werte über 70 oder unter 30 indizieren einen extremen Zustand und deuten eine mögliche bullische / bärische Umkehr an.

Extreme Ausschläge des Fear-and-Greed-Indikators (über 70 oder unter 30) zeigen Gier oder Angst. Der Markt ist im extremen Zustand nicht stabil und neigt deshalb zur kurzfristigen Umkehr. So führen zum Beispiel Werte unter 30 oft zu einem kurzfristigen Ausverkauf des Aktienmarktes, wodurch eine bullische Umkehr möglich wird.

* Quelle: CNN-Business

SO SEHEN SIEGER AUS!