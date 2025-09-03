KEY TAKEAWAYS Bärisch ist auch zu interpretieren, dass die Aktie nicht über die SMA50 gekommen ist. Das diese Linie ein hartes Brett sein könnte, darauf haben wir in den letzten Updates bereits hingewiesen. Sollte der Tagesschluss von gestern heute bestätigt werden, so würde sich eine rote Tageskerze ausbilden. ► Siemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 | WKN: ENER6Y | Ticker: ENR Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen DAX Verlierer: Siemens Energy Aktie fällt deutlich zurück Am gestrigen Handelstag (02.09.2025) notierten im DAX per Xetra-Schluss lediglich 3 Aktien im Plus, während 37 Werte Verluste hinnehmen mussten. An der Spitze der DAX Verlierer stand die Siemens Energy Aktie, die mit einem Abschlag von 5,83 Prozent den größten Tagesverlust verzeichnete. Dahinter folgten Vonovia mit -5,41 Prozent und Fresenius Medical Care mit -5,05 Prozent. Siemens Energy Aktie im Fokus Die Siemens Energy Aktie (ENR) beendete den Handelstag mit einem Minus von 5,83 Prozent und war damit die schwächste Aktie im DAX 40. Technisch betrachtet hat sich das Chartbild nach unten eingetrübt. Besonders kritisch ist, dass es der Aktie zuletzt nicht gelungen ist, die SMA50 zurückzuerobern. Damit verstärkt sich der bärische Eindruck im Tageschart. Chartanalyse – Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im längerfristigen Bild zeigte die Siemens Energy Aktie seit September 2024 eine klare Aufwärtsbewegung. Zwischenzeitliche Rücksetzer konnten mehrfach an der SMA20 und später an der SMA50 aufgefangen werden. Nach einem Hoch bei 104,75 EUR kam es jedoch zu deutlichen Gewinnmitnahmen, die den Kurs unter wichtige Durchschnittslinien drückten. Widerstände : 88,26 / 90,41 / 92,70 / 94,39 / 94,53

Unterstützungen: 82,10 / 78,74 / 72,94 Sollte sich die Schwäche fortsetzen, könnte die Aktie in Richtung der SMA200 bei aktuell 69,93 EUR tendieren. Ein nachhaltiger Rebound wäre nur bei einer Rückkehr über die SMA50 realistisch. Chartanalyse – 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4-Stunden-Chart zeigt sich ein angeschlagenes Bild: Die Siemens Energy Aktie konnte weder an der SMA20 noch an der SMA50 Halt finden und fiel schließlich auch unter die SMA200. Das bärische Szenario deutet darauf hin, dass ein Test der 70-EUR-Marke möglich bleibt. Erst ein Anstieg zurück über die SMA50 könnte eine technische Erholung einleiten. Prognose: Kurzfristig bleibt die Siemens Energy Aktie schwach. Solange die Kurse unter den gleitenden Durchschnitten notieren, ist Vorsicht geboten. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.