Allgemeine Marktlage Die europäischen Indizes legen am heutigen Dienstag im Handelsverlauf zu. Der deutsche DAX im Kassamarkt gewinnt derzeit rund 0,6 %, während der französische CAC40 0,32 % verliert. Der Wirtschaftskalender für den heutigen Handelstag konzentriert sich auf die JOLTS-Daten aus den USA und die API-Umfragedaten aus demselben Land. Auf Unternehmensseite stehen die Quartalsdaten von Unternehmen wie Visa und Booking Holdings im Mittelpunkt des Interesses. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Verteilung der heutigen Renditen europäischer Unternehmen. Quelle: xStation Der deutsche DAX / DE40-Index legt heute im Tagesverlauf um rund 0,6 % zu. Der Kontrakt hält sich über der 50-Tage-EMA (blaue Linie) und macht die massiven Verluste, die am 2. April begonnen hatten, vollständig wett. Aus technischer Sicht (exponentielle EMA) nimmt der DE40 seinen Aufwärtstrend wieder auf. Quelle: xStation Marktnachrichten Die Stimmung bei den Rüstungsaktien ist heute sehr gut. Die Aktien von Rheinmetall (RHM.DE) stiegen nach den starken Quartalsergebnissen des Unternehmens um 6 %. Rheinmetall: VORLÄUFIGE ERGEBNISSE FÜR DAS ERSTE QUARTAL Umsatz 2,31 Mrd. €, geschätzt 1,95 Mrd.

Vorläufiges Betriebsergebnis 199 Mio.

Vorläufige operative Marge 8,7 AUSBLICK FÜR DAS GESAMTJAHR Operative Marge weiterhin bei rund 15,5 % erwartet, geschätzt 15,7

Umsatzsteigerung von +25 % bis +30 % gegenüber dem Vorjahr weiterhin erwartet Analysten von Bloomberg Economics sehen angesichts der Beibehaltung der Prognose für 2025 ein größeres Potenzial für die Gewinnschätzungen von Rheinmetall. Die Aktien des Unternehmens gewinnen wieder an Boden und bewegen sich um historische Höchststände. Quelle: xStation Die Aktien der Porsche AG (P911.DE) sind um bis zu 6,5 % gefallen, nachdem der Luxusautohersteller eine weitere Gewinnwarnung herausgegeben hat. Das deutsche Unternehmen steht vor einer Reihe von Herausforderungen, darunter US-Zölle und höhere Kosten aufgrund der schleppenden Einführung von Elektrofahrzeugen. Das Unternehmen gab bekannt, dass seine Gewinnmarge in diesem Jahr voraussichtlich auf einstellige Werte sinken wird. Porsche: PROGNOSE FÜR 2025 Operative Umsatzrendite von 6,5 % bis 8,5 %, zuvor erwartet 10 % bis 12 %, Analysten erwarteten 9,36

Umsatz von 37 bis 38 Mrd. Euro, zuvor erwartet rund 39 bis 40 Mrd. Euro, geschätzt 38,7 Mrd. Euro

EBITDA-Marge im Automobilbereich von 16,5 % bis 18,5 %, erwartet 19-21

Anteil von Elektrofahrzeugen im Automobilbereich von 20-22

Die negativen Auswirkungen der US-Importzölle im April und Mai wurden in der revidierten Prognose berücksichtigt

Die Prognose beinhaltet keine weiteren Auswirkungen der US-Zölle Die Aktien des Unternehmens starteten heute mit einem Kursrückgang in den Handel. Quelle: xStation Die Anleger konzentrieren sich auch auf die Ergebnisse der Deutschen Bank (DBK.DE), die sehr gut ausgefallen sind. Die Bank bestätigt ihre Gewinnprognosen für 2025. Die Aktien legen um 3,7 % zu. Deutsche Bank: QUARTALSERGEBNIS FIC-Umsatz und -Erträge 2,90 Mrd. EUR, geschätzt 2,73 Mrd. EUR

Kernkapitalquote 13,8 % gegenüber 13,4 % im Vorjahr, geschätzt 13,8

Nettoergebnis 8,52 Mrd. EUR, +9,6 % gegenüber dem Vorjahr, geschätzt 8,3 Mrd. EUR

Erträge aus dem Vermögensverwaltungsgeschäft 730 Mio. EUR, +18 % gegenüber dem Vorjahr, geschätzt 693,3 Mio. EUR

Erträge aus dem Investment Banking 3,36 Mrd. EUR, +10 % im Jahresvergleich, geschätzt 3,29 Mrd. EUR

Erträge aus dem Private Banking 2,44 Mrd. EUR, +2,7 % im Jahresvergleich, geschätzt 2,45 Mrd. EUR

Erträge aus dem Firmenkundengeschäft 1,87 Mrd. EUR, -0,6 % im Jahresvergleich, geschätzt 1,92 Mrd. EUR

Gewinn netto 1,78 Mrd. EUR, +39 % im Jahresvergleich

Ergebnis vor Steuern 2,84 Mrd. EUR, +39 % gegenüber dem Vorjahr, geschätzt 2,63 Mrd. EUR

Bereinigte Kosten 5,10 Mrd. EUR

Risikovorsorge im Kreditgeschäft 471 Mio. EUR, +7,3 % gegenüber dem Vorjahr, geschätzt 401,2 Mio. EUR

Zinsunabhängige Aufwendungen 5,22 Mrd. EUR, -1,7 % gegenüber dem Vorjahr, geschätzt 5,31 Mrd. EUR Weitere Nachrichten von deutschen Unternehmen. Quelle: Bloomberg Financial LP DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln Weltweite Aktien handeln, ohne an hohe Ordergebühren denken zu müssen!

XTB streicht die Orderkommisionen kompett *für monatliche Handelsumsätze bis 100.000 Euro!

Alle Details hier - Handeln auch Sie mit XTB kommissionsfrei*

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.