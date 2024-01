Unsere Tageseinschätzung für den DAX /DE40 für Dienstag, den 16.01.2024 - DAYTRADING

Übergeordnete Tendenz

Der DAX ging Freitagmorgen bei 16.899 Punkten in den vorbörslichen Handel. Es ging bereits vorbörslich abwärts. Mit Aufnahme des Xetra Handels verstärkte sich der Abwärtsdruck noch weiter. Zwar stellte sich gegen Mittag eine Stabilisierung ein, zum Xetra Schluss gaben die Notierungen aber weiter nach. Übergeordnet hat sich der DAX seit Mittag in einer engen Box seitwärts bewegt. Bedingt durch den US-Feiertag haben, erwartungsgemäß, die Impulse gefehlt. Nach einem Xetra Tagesgewinn am Freitag stand zu Wochenbeginn ein Xetra Tagesverlust auf dem Zettel. Nachbörslich hat sich nichts mehr getan. Der Index ging bei 16.755 Punkten aus dem Tageshandel. Im Rahmen des Frühhandels stellte sich deutliche Schwäche ein.

An der Interpretation des Tagescharts hat sich nichts geändert - es produziert nach wie vor bärische Signale, die sich gestern eher verstärkt als abgeschwächt haben. Im Chart ist erkennbar, dass der DAX seit Tagen immer wieder an die SMA20 (aktuell bei 16.833 Punkten) läuft, es aber nicht schafft, sich über dieser Linie festzusetzen. Zwar ist die Tageskerze am Freitag grün, der Tagesschluss wurde mehr oder weniger an dieser Durchschnittslinie formatiert. Gestern ging es im Handel moderat abwärts. Es kommt in den kommenden Tagen nach wie vor auf die Bullen an. Sie müssen es schaffen, den DAX nicht nur über die SMA20 zu schieben, sondern sie müssen ihn auch darüber festsetzen. Erst wenn dies abgebildet ist, würde sich das Tageschart bullisch aufhellen. In unseren Augen wäre es allerdings weiterhin wichtig, dass es zeitnah und zügig weiter aufwärts geht, damit die Chance bestehen bleiben das Jahreshoch erneut anzulaufen.

Setzen sich die Bären durch und verhindern diese einen Tagesschluss über der SMA20, der am Folgetag bestätigt wird, so hätten sie die Möglichkeit den DAX bis an die SMA50 (aktuell bei 16.371 Punkten) bzw. an die SMA200 (aktuell bei 15.970 Punkten) zu drücken.

Heute Morgen ist der DAX bei 16.671 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiert damit 228 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung am gestern Morgen und 84 Punkte unter dem Tagesschluss gestern Abend.

übergeordnete Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch / neutral

DAX Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der DAX notierte am gestern Morgen über der SMA20 (aktuell bei 16.729 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, dass Index bereits am Morgen deutlich nachgegeben hat. Es ging im Zuge dessen unter alle drei Durchschnittslinien. Der DAX hat zwar gegen Mittag versucht wieder über die SMA200 (aktuell bei 16.780 Punkten) zu kommen, hat diese Bewegung aber nicht geschafft. Im weiteren Handelsverlauf ging es bis zum Abend weiter abwärts.

Damit hat sich das Stundenchart eingetrübt. Solange es die Bullen nicht schaffen den Index per Stundenschluss wieder über alle drei Durchschnittslinien zu schieben und über der SMA50 (aktuell bei 16.782 Punkten) festzusetzen, solange könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis an das Monatstief gehen könnten.

Aufhellen würde sich das Stundenchart erst dann wieder, wenn es dem Index per Stundenschluss gelingt, sich über der SMA50 festzusetzen. Sollte dieser Move gelingen, so wäre es weiterhin wichtig, dass es zügig weiter aufwärts geht. Gelingt die Bewegung, so könnte es erneut an und über die 17.000 Punkte gehen. Ob sich dieses Szenario einstellt, bleibt allerdings abzuwarten.

übergeordnete Einschätzung im 1h-Chart, Prognose: bärisch

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / abwärts gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 30 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 70 %

***

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.

16.707 / 16.746 bis 16.592 / 16.519 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

Dax Widerstände

16.689

16.701/29/31/49/82/89

16.804/16/31/51/86

16.905/17/45/80/96

Dax Unterstützungen

16.668/24

16.588/68/15

16.440/15

16.371/48

Quelle: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts aus der xStation5 // Marken in FETT sind Kreuzwiderstände oder -unterstützungen

Die Stimmung der internationalen Anleger*

Der Greed / Fear Index, der die Stimmung der internationalen Anleger widerspiegelt notierte am Freitag bei 71 und damit zwei Punkte unter dem Level am Vortag. Im Vergleich dazu lag der Wert von einem Monat bei 67 und damit im Bereich "Greed". Ein Jahr zuvor hatte noch "Greed" die Stimmung dominiert. Der Wert seinerzeit lag bei 56. Der Wert wurde zu Wochenbeginn wegen eines Feiertags in den USA nicht aktualisiert.

* Quelle: CNN-Business

Der DAX 40 Gewinner* gestern - Continental

Die Continental Aktie (CON) hat gestern zulegen können. Die Aktie stieg per Xetra Schluss um 0,96 Prozent und gehörte damit zu dem Wertpapier mit dem größten Tagesgewinn. Zwar hat die Aktie eine rote Tageskerze ausgebildet, der Schlusskurs konnte aber über dem Level von Freitag formatiert werden.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie, die letzten Handelswochen deutlich steigen konnte. Es ging im Hoch, gleich zu Jahresbeginn, an die 78,38 EUR. Von hier aus ging es zuächst abwärts. Das Wertpapier hat in zuletzt etwas verloren. Es ging im Zuge der Abgaben unter die SMA20 (aktuell bei 75,40 EUR), unter der sich der Anteilsschein festgesetzt hat. Damit hat sich das Tageschart eingetrübt und ist auf neutral gesprungen. Die Aktie sollte sich so schnell wie möglich wieder über die SMA20 schieben und über dieser Durchschnittslinie auch festsetzen. Sollte das gelingen, so wäre es von Vorteil, dass es gleich aufwärts in Richtung des Jahreshochs geht. Denkbar ist, dass im Zuge einer potentiellen Aufwärtsbewegung auch die 79,16 EUR angelaufen werden könnten.

Sollten sich die Rücksetzer noch weiter ausdehnen, so könnte es weiter abwärts an die SMA50 (aktuell bei 71,38 EUR) gehen. Sollte es im Bereich dieser Durchschnittslinie zu keinen Erholungen kommen, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die SMA200 (aktuell bei 68,11 EUR) angelaufen werden könnte. Spätestens hier sollten sich die Notierungen erholen, um den bullischen Grundton im Chart aufrecht zu erhalten.

* Basis Xetra-Schluss

Quelle: Daten /Charts aus xStation5

übergeordnete Einschätzung, Prognose: neutral

Der DAX 40 Verlierer* gestern - Sartorius

Die Sartorius Aktie (SRT) hat gestern im Handel satte 4,00 Prozent abgegeben und zählte damit zu den größten Tagesverlierern. Vor wenigen Tagen war die Aktie noch Tagesgewinner, gestern hat die Aktie von allen DAX-Titeln den größten Verlust ausgewiesen. Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie an die SMA200 (aktuell bei 261,96 EUR) gelaufen ist, es aber nicht geschafft hat, sich über diese Linie zu schieben. Es ging in den letzten Handelstagen abwärts. Im Zuge dessen wurde auch die SMA20 auf Tagesschlussbasis aufgegeben. Die Aktie notiert aktuell unter diesen beiden Durchschnittslinien.

Damit ist die Bewertung des Tagescharts wieder auf neutral gesprungen. Solange das Wertpapier unter der SMA20 (aktuell bei 260,98 EUR) / SMA200 notiert, solange ist es möglich, dass die SMA50 (aktuell bei 238,20 EUR) im Zuge weiterer Rücksetzer angelaufen wird. Auf Basis der Kursmuster schätzen wir ein Anlaufen dieser Durchschnittslinie als wahrscheinlich ein. Sollte diese Linie angelaufen werden und können sich die Notierungen hier nicht erholen, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis in den Bereich des Jahrestiefs 2023 gehen könnten.

Aufhellen würde sich das Chartbild erst wieder, wenn es der Anteilsschein es schafft, sich über die SMA200 zu etablieren. Im Tageschart ist erkennbar, dass die SMA200 aktuell ein Brett ist, zumal auch die SMA20 noch im Rahmen der Aufwärtsbewegung überwunden werden müsste.

* Basis Xetra-Schluss

Quelle: Daten /Charts aus xStation5

übergeordnete Einschätzung, Prognose: neutral

Die wichtigsten Wirtschafts- und Konjunkturtermine des heutigen Handelstags

00:50 JP Preise für Geschäftsgüter 12/2023

08:00 GB Durchschnittseinkommen 11/2023

08:00 GB Arbeitsmarktdaten

08:00 GB Veränderung der Erwerbstätigenzahl 11/2023

08:00 DE Verbraucherpreise 12/2023

10:00 IT Verbraucherpreise 12/2023

10:00 EU Inflationserwartungen der Verbraucher

11:00 DE ZEW-Index 01/2024

11:00 EU ZEW-Konjunkturerwartungen 01/2024

14:30 US Empire State Index 01/2024

DER DEUTSCHE LEITINDEX