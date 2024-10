DAX: Übernahme der Commerzbank durch UniCredit im Fokus 💡

Der DAX in Deutschland bleibt im Bereich der Rekordhöhen

Ăśbernahme der Commerzbank durch UniCredit im Fokus

Änderung der Empfehlung für Zalando und Hugo Boss Allgemeine Marktsituation: Der Handelstag am Montag an den europäischen Aktienmärkten sorgt für eine relativ gute Stimmung unter den Anlegern. Der deutsche DAX verzeichnet derzeit einen Zuwachs von 0,51 %. Der britische FTSE 100 verliert 0,12 %. Gleichzeitig verliert der französische CAC40 0,24 %. Der Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich heute auf die PMI-Daten, Unternehmensnachrichten über die Commerzbank und UniCredit sowie auf Änderungen der Empfehlungen für die Aktien von Hugo Boss und Zalando. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Volatilität, die heute auf dem breiten europäischen Markt zu beobachten ist. Quelle: xStation Der deutsche Leitindex DAX / DE40 notiert am Montag um fast 0,36 % höher. Der auf Futures basierende Index hält sich weiterhin im Bereich der historischen Höchststände und über dem wichtigen Unterstützungsniveau, das durch die 50-Tage-EMA (blaue Kurve im Diagramm) festgelegt wurde, was den allgemeinen Aufwärtstrend des Index technisch gesehen stützen könnte. Quelle: xStation News: Ein enormer Anstieg der Marktvolatilität ist heute bei den Aktien der Commerzbank (CBK.DE) zu beobachten, wo die Frage der Beteiligung der italienischen UniCredit (UCG.IT) an der deutschen Bank weiterhin offen ist. Die deutsche Regierung hat angekündigt, ihren Anteil von 12 % an der deutschen Bank vorerst zu behalten, was die Fusion mit der italienischen UniCredit wahrscheinlich auf Eis legen wird. UCG gab heute außerdem bekannt, dass es seinen Anteil an der deutschen Bank auf rund 21 % erhöht hat und eine Erhöhung seines Anteils auf 29,9 % beantragt hat. Die Aktien von UniCredit verlieren heute mehr als 2,5 %. Die Aktien der Commerzbank machen ihre anfänglichen Verluste wieder wett und gewinnen im Tagesverlauf inzwischen mehr als 0,2 %. Quelle: xStation5 von XTB Andererseits vertiefen UniCredit-Aktien die Verluste auf 2,5 %, nachdem die deutsche Regierung angekündigt hat, die Übernahme der Commerzbank zu blockieren. Die Aktien von Zalando (ZAL.DE) sind gefragt und legen um 1,4 % zu, nachdem die Analysten von RBC ihr Kursziel für die Aktie des Unternehmens auf 42 € angehoben haben (vom aktuellen Kurs von 27,4 €). Hugo Boss (BOSS.DE) verliert mehr als 3,3 %, da die Bank of America ihre Kaufempfehlung für das Unternehmen auf negativ geändert hat. In einer Branchenumfrage äußerte der Experte der Bank allgemeine Skepsis gegenüber der Luxusgüteraktie. Darüber hinaus meldete das Unternehmen schwache Verkaufszahlen für das Geschäftsjahr 2023, wobei sich der Gewinn aus dem britischen Geschäft im Jahr 2023 fast halbierte. Der Gewinn vor Steuern fiel auf 16,8 Millionen Pfund, verglichen mit 30,4 Millionen Pfund im Jahr 2022, wie aus kürzlich eingereichten Finanzberichten hervorgeht. Auch der Umsatz ging zurück, von 402,4 Millionen Pfund im Jahr 2022 auf 391,6 Millionen Pfund im Jahr 2023. Weitere Nachrichten von einzelnen DAX-Unternehmen. Quelle: Bloomberg Financial LP    DER DEUTSCHE LEITINDEX DURCHGEHEND niedriger Zielspread von nur 1,2 Punkten in der langen Handelssession von 08 bis 22 Uhr! Viele andere Broker haben einen günstigen Spread nur von 09 bis 17:30 Uhr...

