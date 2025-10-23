Das Wichtigste in Kürze adidas größter DAX Verlierer

Technisch kritische Zone

adidas Prognose neutral bis leicht bullisch

Einleitung Im Tageschart ist erkennbar, dass das Papier im Dezember 2024 im Rahmen wachsendes Kaufinteresses aufwärtslaufen konnte. Ende Januar konnte sich das Wertpapier mit einem GAP up über die 250 EUR-Marke schieben und etablieren. Das Hoch (263,60 EUR), das Mitte Februar formatiert wurde, ist nachfolgend abverkauft worden. Die nachfolgende Schwäche war ausgeprägt, wie gut aus dem Chart herausgelesen werden kann. ► adidas WKN: A1EWWW | ISIN: DE000A1EWWW0 | Ticker: ADS ✅ Drei Key Takeaways adidas größter DAX Verlierer: Die adidas Aktie verlor am 22.10.2025 per Xetra-Schluss 3,55 % und führte damit die Liste der DAX Verlierer an.

Technisch kritische Zone: Der Kurs testet aktuell die SMA20 bei rund 188 €, ein Bruch darunter könnte weitere Abgaben bis zur SMA50 bei 179 € auslösen.

adidas Prognose neutral bis leicht bullisch: Hält die Unterstützung, ist kurzfristig ein erneuter Anstieg in Richtung 196 € bis 207 € möglich. Zum Xetra-Schluss am 22.10.2025 notierten 24 DAX-Aktien im Plus, während 16 Werte Verluste verzeichneten. Größter DAX Verlierer war die adidas Aktie (ADS) mit einem Tagesminus von 3,55 %, gefolgt von Siemens Energy (-3,46 %) und Infineon (-2,38 %). adidas Prognose & Chartanalyse Die adidas Aktie belegte damit den letzten Platz im DAX 40 Ranking. Nach dem jüngsten Kursrückgang stellt sich die Frage: Wie lautet die aktuelle adidas Prognose? Tageschart – Technische Einschätzung Im Tageschart zeigt sich ein volatiles Bild. Nach einem starken Anstieg Ende 2024 konnte adidas Anfang 2025 über die 250 €-Marke ausbrechen und ein Hoch bei 263,60 € markieren. Anschließend folgte jedoch eine deutliche Korrektur: Rücksetzer in den Bereich von 220 € bis 210 € ,

im April Tief bei 175 € ,

danach Seitwärtsbewegung über der 210 €-Marke ,

erneute Schwäche unter die 200 €-Marke. Die Aktie konsolidierte über Wochen und zeigte erst ab September wieder leichte Aufwärtstendenz bis 196 €. Dort bildete sich jedoch ein Doppeltop, was kurzfristig bärisch zu werten ist. Der gestrige Rücksetzer testete die SMA20 (188,13 €), wobei der Schlusskurs knapp darüber lag – ein potenziell entscheidendes Signal für die weitere adidas Prognose. Wichtige Marken im Tageschart: Widerstände: 191,77 €, 196,00 €, 207,80 € (SMA200)

Unterstützungen: 188,13 €, 179,48 € (SMA50), 173,55 € Bleibt der Schlusskurs heute unter der SMA20, droht eine Fortsetzung der Korrektur bis zur SMA50. Wird hingegen eine grüne Tageskerze ausgebildet, könnte ein erneuter Anlauf Richtung 196 € bis 207 € erfolgen. Übergeordnete Einschätzung (Daily): neutral 4-Stunden-Chart – Kurzfristige adidas Prognose Im 4h-Chart zeigt sich eine stabile Seitwärtsphase seit Ende Juli. Nach einem Gap-Down unter 170 € konsolidierte die Aktie mehrere Wochen, bevor sie ab Anfang September wieder leicht zulegte. Die SMA20 (191,23 €) und SMA50 (189,54 €) fungierten zuletzt als solide Unterstützungen. Erst ein nachhaltiger Bruch unter die SMA50 könnte eine Bewegung Richtung SMA200 (179,19 €) auslösen. Kurzfristige Prognose: bullisch / neutral

