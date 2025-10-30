DAX Verlierer: adidas Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Das Wichtigste in Kürze Starker Kursrückgang und technische Schwäche

Charttechnisch angeschlagen – Gefahr weiterer Rücksetzer

Chancen für risikobewusste Anleger

Die adidas Aktie (WKN: A1EWWW) gehörte am 29. Oktober 2025 zu den größten DAX-Verlierern. Mit einem Kursrückgang von 9,43 % zeigte das Papier eine deutliche Schwächephase. Anleger fragen sich nun: Ist der Abverkauf übertrieben, oder ergibt sich hier eine neue Chance, adidas Aktien zu kaufen? ► adidas WKN: A1EWWW | ISIN: DE000A1EWWW0 | Kürzel: ADS.DE ✅ Drei Key Takeaways 📉 Starker Kursrückgang und technische Schwäche Die adidas Aktie verlor im gestrigen Handel 9,43 % und markierte damit den größten Tagesverlust im DAX.

Nach einer zwischenzeitlichen Erholung fiel das Papier wieder unter die SMA50 (180,96 EUR) .

Die Aktie schloss am Tagestief – ein deutlich bärisches Signal. ⚠️ Charttechnisch angeschlagen – Gefahr weiterer Rücksetzer Das Tageschart zeigt eine klare bärische Tendenz : Die Notierungen sind unter wichtige Durchschnittslinien gefallen.

Ein Durchbruch unter das Jahrestief könnte weitere Abgaben bis 160 EUR oder 155 EUR auslösen.

Erst ein Rebreak über 188–190 EUR würde das Chartbild aufhellen. 💡 Chancen für risikobewusste Anleger Sollte sich die Aktie heute stabilisieren, könnte eine technische Gegenreaktion bis zur SMA50 einsetzen.

Langfristig bleibt adidas mit seiner starken Markenposition und globalen Präsenz ein Kandidat für Rebound-Investoren.

📊 Technische Daten & Prognose Kennzahl / Bereich Wert / Einschätzung Kursrückgang (29.10.2025) -9,43 % Chartbild (Daily) Bärisch Unterstützungen 163,45 / 160,26 / 155,04 EUR Widerstände 180,96 / 188,27 / 197,50 EUR (GAP) Trendindikatoren SMA20: 188,41 EUR / SMA50: 180,96 EUR Tagesprognose Kurzfristig abwärts adidas Prognose und Chartanalyse – Blick auf den Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧠 Fazit: adidas Aktie – Aktien kaufen oder Finger weg? Die adidas Aktie befindet sich aktuell in einer Korrekturphase, nachdem sie in den vergangenen Wochen deutlich an Boden gutgemacht hatte. Technisch ist das Bild klar bärisch, kurzfristige Erholungen könnten aber neue Chancen eröffnen. Langfristig überzeugt adidas mit seiner Markenstärke, Profitabilität und globalen Präsenz – wer an den langfristigen Erfolg glaubt, sollte Aktienkäufe bei Rücksetzern in Betracht ziehen. 4-Stunden-Chart – kurzfristige Symrise Prognose Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

