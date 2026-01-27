Airbus Prognose: Aktie größter DAX Verlierer – Chartanalyse & Ausblick

Die Airbus Aktie (AIR) hat gestern per Xetra Schluss 2,35 Prozent* verloren und war damit die Aktie, mit dem größten Tagesverlust.

► Airbus WKN: 938914 | ISIN: NL000235190 | Ticker: AIR

Airbus schwächster DAX-Wert:

Die Airbus Aktie war mit −2,35 % der größte DAX Verlierer. Der Abverkauf nach dem neuen Jahreshoch deutet auf zunehmende Unsicherheit und kurzfristigen Abgabedruck hin. Technisches Bild angeschlagen:

Im Tageschart steht die Aktie unmittelbar an der SMA50, im 4h-Chart bereits unter SMA200. Solange diese Durchschnittslinien nicht zurückerobert werden, überwiegen laut Airbus Prognose die Risiken weiterer Kursverluste. Entscheidende Kursmarken im Fokus:

Unterhalb von 197 EUR steigt die Wahrscheinlichkeit einer Ausdehnung der Abwärtsbewegung in Richtung 191/190 EUR bzw. SMA200 (Daily). Erst ein stabiler Tagesschluss über der SMA20 würde das Chartbild wieder aufhellen.

Zum Xetra-Schluss am 26.01.2026 notierten im DAX 40 insgesamt 22 Aktien im Plus, während 18 Werte Verluste verzeichneten.

Zu den größten DAX Verlierern zählte dabei die Airbus Aktie, die den letzten Platz der Tagesrangliste belegte.

Neben Airbus gaben auch Rheinmetall (-1,86 Prozent) und Zalando (-1,69 Prozent) deutlich nach.

DAX 40 Verlierer: Airbus Aktie mit größtem Tagesverlust

Die Airbus Aktie (AIR) verlor per Xetra-Schluss 2,35 Prozent und war damit der schwächste Wert im DAX.

Damit rückt die Airbus Prognose für die kommenden Handelstage erneut in den Fokus.

Airbus Prognose – Chartanalyse im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach einer sukzessiven Erholung seit Jahresbeginn 2025 kam es Anfang April zu einer dynamischen Abwärtsbewegung. Die Aktie konnte sich zunächst im Bereich von 130 EUR stabilisieren und die Verluste in den folgenden Handelswochen vollständig kompensieren.

Im weiteren Verlauf schob sich der Kurs wieder über die 160-EUR-Marke. Nach einer moderaten Konsolidierung im Juni setzte sich die Aufwärtsbewegung fort und führte die Aktie zunächst an ein Hoch bei 186,98 EUR. Gewinnmitnahmen wurden rasch aufgefangen, ehe sich die Aktie bis Ende Oktober weiter nach oben bewegte.

Nach Ausbildung des Jahreshochs bei 216,80 EUR kam es jedoch zu einer Korrektur mit GAP down und einer markanten roten Tageskerze. Zwar wurde das GAP später geschlossen, doch Mitte Januar markierte die Aktie ein neues Hoch bei 221,30 EUR, das direkt wieder abverkauft wurde.

Technische Einordnung (Daily)

Rücksetzer zunächst bis zur SMA20 (209,09 EUR)

Weiterer Abverkauf bis zur SMA50 (203,49 EUR)

Intraday-Unterschreiten der SMA50, Tagesschluss knapp darüber

Airbus Prognose (Daily):

Bestätigung des gestrigen Schlusskurses: weiterer Rückgang unter die SMA50 wahrscheinlich

Kursziele auf der Unterseite: 191/190 EUR, übergeordnet SMA200 bei 184,72 EUR

Bullisches Szenario: Rücklauf über die SMA20 mit bestätigtem Tagesschluss

Übergeordnete Einschätzung Daily – Prognose: neutral

Airbus Prognose – Chartanalyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart ist sowohl die vorherige Aufwärtsbewegung bis zum Jahreshoch als auch die anschließende Abwärtsstruktur klar erkennbar. Nach einer kurzen Stabilisierung an der SMA20 (208,26 EUR) wurde dieser Support aufgegeben.

Die Aktie fiel:

unter die SMA50 (211,29 EUR)

unter die SMA200 (204,85 EUR)

Damit ist die Airbus Prognose auf dieser Zeitebene aktuell neutral bis bärisch.

Technische Schlüsselpunkte (4h)

Rückeroberung der SMA200 zwingend notwendig

Potenzial aufwärts zur SMA20 / SMA50 nur mit Dynamik und Momentum

Bearishes Signal: SMA20 kreuzt SMA50 von oben

Solange die Aktie unter der SMA200 notiert, überwiegen die Risiken weiterer Schwäche. Ein Bruch der 197-EUR-Marke könnte ein Anlaufen des Dezembertiefs auslösen.

Übergeordnete Einschätzung 4h – Prognose: neutral / bärisch

Tagesprognose Airbus Aktie

Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung: abwärts

Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

203,49

204,85

205,18

206,30 (GAP)

206,99

207,36

208,26

211,29

216,10 (GAP)

Unterstützungen

196,84

190,68

182,52

176,06

172,34 (GAP)

Fazit:

Die Airbus Aktie bleibt kurzfristig einer der auffälligsten DAX Verlierer. Die Airbus Prognose hängt entscheidend davon ab, ob die Aktie die SMA50 und SMA200 zurückerobern kann. Solange dies nicht gelingt, bleibt das Risiko weiterer Abgaben erhöht.

* alle Angaben per Xetra-Schluss

