DAX Verlierer: Airbus - In den letzten Handelstagen stellt sich moderate Schwäche ein

Per Xetra Schluss notierten gestern (15.01.2025) 33 Aktien im Plus, 7 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Das Ende der Tabelle belegte Airbus, die mit einem Abschlag von 0,93 Prozent gehandelt wurden, MTU gab um 0,54 Prozent nach, Commerzbank verbilligte sich ebenfalls um 0,54 Prozent.

► Der DAX 40 Verlierer am Mittwoch - Airbus

► Airbus WKN: 938914 | ISIN: NL000235190 | Ticker: AIR

Die Airbus Aktie (AIR) hat gestern per Xetra Schluss 0,93 Prozent abgegeben und war damit das Wertpapier, das die Liste der Aktien mit den größte Tagesverlusten* angeführt hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Betrachtung im DAILY

Seit Jahresbeginn 2024 konnte der Anteilsschein zunächst deutlich zulegen und Ende März das Jahreshoch formatieren (172,56 EUR). Dieses Hoch wurde nachfolgend wieder abverkauft. Es ging sukzessive abwärts. Ende Juni ging es in einem GAP down in den Bereich der 130 EUR. Übergeordnet hat die Aktie diesen Rücksetzer bis Ende August konsolidiert. Nach einer kleineren Entlastungsbewegung stellte sich wieder Schwäche, die das Wertpapier an das Jahrestief bei 124,57 EUR brachte. Nachfolgend gelang es dem Papier ein Richtungswechsel abzubilden. Es ging wieder an die 140/145 EUR. Trotz mehrfacher Versuche gelang es erst nach einem Rücksetzer unter die 140 EUR-Marke das Level bei 145 EUR zu überwinden. Die Aufwärtsbewegung setzte sich bis Mitte Dezember fort. Ende letzten Jahres stellte sich ein kleiner Rücksetzer ein, der aber zu Jahresbeginn zurückgekauft worden ist. In den letzten Handelstagen hat sich moderate Schwäche eingestellt.

Nachdem die Aktie Ende November die SMA200 (aktuell bei 144,47 EUR) mit Dynamik überwinden konnte ging es im Rahmen des Rücksetzers Mitte Dezember zurück an die SMA20 (aktuell bei 157,23 EUR). Im Chart ist gut erkennbar, dass diese Linie zunächst ein guter Support gewesen ist, in den letzten Handelstagen aber aufgegeben wurde. Das Wertpapier hat es aber bis jetzt geschafft, sich im Dunstkreis dieser Linie zu etablieren.

Wichtig wird sein, dass es zu keinen weiteren größeren Rücksetzern kommt. Idealerweise wird der Tagesschluss von gestern heute nicht bestätigt. Das würde bedeuten, dass es mit einer grünen Tageskerze wieder aufwärts an die SMA20 gehen könnte. Kann sich das Wertpapier über diese Durchschnittslinie schieben, so würde sich das Chartbild aber erst dann aufhellen, wenn es die Aktie es schafft, sich dynamisch von dieser Linie nach Norden zu lösen. Stellt sich dieses Szenario ein, so könnte es aufwärts an unsere Anlaufziele bei 163 / 164,50 EUR bzw. an das Jahreshoch 2024 gehen.

Gelingt es aber nicht diese Aufwärtsbewegung abzubilden und stellt sich weitere Schwäche ein, so könnte diese auch einen ausgeprägteren Charakter haben. Rücksetzer könnten sich an der SMA50 (aktuell bei 148,98 EUR) bzw. darunter an der SMA200 stabilisieren und erholen.

* Basis Xetra-Schluss

Chart Daily

Übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bullisch / neutral

Betrachtung im 4h Chart

Im Chart ist erkennbar, dass die Aktie in den letzten Handelswochen von der SMA50 (aktuell bei 157,11 EUR) wieder über die SMA20 (aktuell bei 157,13 EUR) laufen, sich aber nicht darüber festsetzen konnte. Es ging in den letzten Handelstagen zunächst an diesen beiden Linien entlang, die Aktie ist nachfolgend aber unter die SMA20 / SMA50 gerutscht, hat sich aber bisher im Bereich dieser Durchschnittslinien festsetzen können.

Sollte sich die Schwäche in den kommenden Handelstagen weiter fortsetzen, so könnte es übergeordnet weiter abwärts in Richtung der SMA200 (aktuell bei 135,69 EUR) gehen. Die Relevanz der SMA200 lässt sich aus dem Chart sehr gut herauslesen. Sollte diese Linie angelaufen werden, so sollte sich spätestens hier ein Richtungswechsel einstellen.

Kann dieser bereits früher abgebildet werden, so könnte es im Zuge von Entlastungsbewegungen wieder an und über die SMA50 / SMA20 gehen. Beide Linien liegen aktuell eng zusammen, ein Überwinden bedarf in unseren Augen somit Dynamik und Momentum. Kann sich das Papier wieder über der SMA20 festsetzen, so gilt es rasch aufwärtszulaufen. Können diese Kursmuster abgebildet werden, so könnte es an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden haben.

4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4H - Prognose: neutral

