DAX Verlierer: Allianz Aktie - Teile der Tagesverluste im Handelsverlauf kompensiert

Per Xetra Schluss notierten gestern (07.05.2025) 18 Aktien im Plus, 22 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Das Ende der Tabelle belegten Zalando die mit einem Abschlag von 2,67 Prozent gehandelt wurden, Sartorius gab um 2,52 Prozent nach, Bayer verbilligten sich um 1,92 Prozent.

► Der DAX 40 Gewinner am Mittwoch - Zalando ► Allianz WKN: 840840 | ISIN: DE: DE0008408405 | Ticker: ALV

Die Allianz Aktie (ALV) hat am Freitag per Xetra Schluss 2,78 Prozent abgegeben und war damit die Aktie, die den größten Tagesverlust ausgewiesen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Es ging ab August sukzessive in kleineren Impulsen aufwärts. Nach einem Rücksetzer im Oktober konnte das Papier die Aufwärtsbewegung im November weiter fortsetzen. Es ging zunächst moderat, zu Jahresbeginn 2025 aber dynamisch weiter aufwärts. Das Jahreshoch bei 358,80 EUR Mitte März wurde abverkauft. Es ging dynamisch abwärts, aber genauso dynamisch wieder aufwärts. Die Verluste wurden direkt ausgeglichen, es hat sich eine V-Formation ausgebildet. Im weiteren Handelsverlauf ging es in der letzten Handelswoche an ein neues Hoch bei 377,60 EUR. Am Freitag der letzten Handelswoche wurde dieses Hoch abverkauft. Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie eine grüne Tageskerze ausbilden konnte, somit Teile der Tagesverluste im Handelsverlauf kompensieren konnte.

Im Chart ist gut erkennbar, dass die Aktie im August 2024 unter die SMA200 (aktuell bei 306,11 EUR) zurückgesetzt hat, dieser Rücksetzer aber direkt wieder zurückgekauft wurde. Es ging im Nachgang dessen problemlos wieder über alle drei Durchschnittslinien. Im vierten Quartal 2024 ging es im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 354,40 EUR) bzw. der SMA50 (aktuell bei 349,20 EUR) seitwärts weiter, das Papier konnte sich zu Jahresbeginn von diesen Linien lösen und aufwärts laufen. Der Rücksetzer im März ging exakt an die SMA200. Von hier aus ging es wieder dynamisch über die SMA50 (aktuell bei 349,20 EUR) / SMA20 (aktuell bei 354,40 EUR) zurück an ein neues Jahreshoch.

Trotz des Rücksetzers am Freitag der letzten Handelswoche ist das Tageschart bullisch zu interpretieren. Solange die Aktie über der SMA20 notiert, solange könnte es wieder aufwärts gehen. Zunächst könnte das GAP (370,90 EUR) geschlossen werden. Darüber könnte die 395 EUR-Marke angelaufen werden.

Sollten sich erneuet Rücksetzer einstellen, so könnten diese sich im Bereich der SMA20 bzw. darunter an der SMA50 stabilisieren und erholen. Wesentlich unter die SMA50 sollte es nicht mehr gehen, um die bullische Gesamtinterpretation des Charts nicht in Frage zu stellen.

Allianz Aktie im Tageschart

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bullisch

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart

Im 4h Chart ist die Aufwärtsbewegung der letzten Handelswochen noch besser nachzuvollziehen. Der scharfe Rücksetzer im März ging unter alle drei Durchschnittslinien. Die Aktie hat es aber geschafft, sich im Dunstkreis der SMA200 (aktuell bei 341,79 EUR) festzusetzen. Es ging dann wieder an und über die SMA200 bzw. die SMA20 (aktuell bei 369,96 EUR) und von hier aus problemlos über die SMA50 (aktuell bei 359,52 EUR), über der sich das Wertpapier auch etablieren konnte. Am Freitag der letzten Handelswoche ging es mit einem GAP down unter die SMA20. Im Chart ist gut erkennbar, dass sich die Aktie im Bereich der SMA50 hat stabilisieren können. Diese Durchschnittslinie war ein guter Support gewesen. Die letzte Kerze hat sich auch schon etwas von der SMA50 entfernen können.

Wichtig ist im Handel heute, dass sich die Erholung weiter fortsetzt. Sollte sich dieses Szenario einstellen, so könnte es wieder an die SMA20 gehen. Ob diese Durchschnittslinie heute im Handel angelaufen werden kann, bleibt abzuwarten. Bullisch aufhellen würde sich das Chart aber erst dann, wenn sich die Aktie wieder über der SMA20 festgesetzt hat. Gelingt dies, so könnte es weiter aufwärts an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung gewürdigt worden sind.

Rücksetzer könnten sich zunächst im Bereich der SMA50 stabilisieren. Sollte diese Linie im Rahmen von Schwäche nicht halten, so ist wesentlich, dass sich das Papier dann im Dunstkreis dieser Linie halten kann. Schlagen diese Bemühungen fehl, so würde sich die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sich die Abgaben in Richtung der SMA200 ausdehnen könnten.

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: bullisch

Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung heute: abwärts

