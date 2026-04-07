DAX Verlierer: Deutsche Telekom Aktie mit deutlichem Rücksetzer - Chartanalyse und Prognose

Das Wichtigste in Kürze Deutsche Telekom Aktie als größter DAX Verlierer

Chartbild eingetrübt

SMA200 als Schlüsselmarke

Am Donnerstag der letzten Handelswoche (02.04.2026) zeigte sich ein gemischtes Bild im DAX: 17 Aktien schlossen im Plus, während 23 Werte Verluste verzeichneten. Zu den größten DAX Verlierern gehörte die Deutsche Telekom Aktie, die mit einem Minus von 4,11 Prozent den letzten Platz belegte. Ebenfalls schwach präsentierten sich Heidelberg Materials mit -2,63 Prozent sowie Infineon mit -2,58 Prozent. Die Deutsche Telekom Aktie war damit der deutlichste Tagesverlierer im deutschen Leitindex. ► Deutsche Telekom WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Kürzel: DTE ⚡ Key Takeaways Deutsche Telekom Aktie als größter DAX Verlierer: Mit -4,11 Prozent verzeichnete die Aktie den stärksten Tagesverlust im DAX und zeigt aktuell klare Schwäche.

Mit -4,11 Prozent verzeichnete die Aktie den stärksten Tagesverlust im DAX und zeigt aktuell klare Schwäche. Chartbild eingetrübt: Wichtige gleitende Durchschnitte (SMA20 und SMA50) wurden unterschritten, wodurch sich die technische Lage auf neutral bis bärisch verschlechtert hat.

Wichtige gleitende Durchschnitte (SMA20 und SMA50) wurden unterschritten, wodurch sich die technische Lage auf neutral bis bärisch verschlechtert hat. SMA200 als Schlüsselmarke: Die Zone um 29,79 EUR entscheidet über den weiteren Verlauf - Stabilisierung möglich oder weitere Abgaben in Richtung der offenen Gaps. Deutsche Telekom Aktie: Chartanalyse im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die Deutsche Telekom Aktie hat bereits im Jahr 2025 an Substanz verloren. Zwischenzeitliche Erholungen wurden regelmäßig für Gewinnmitnahmen genutzt. Jahrestief 2025: 25,98 EUR

Jahrestief 2026: 26,03 EUR Nach einer Stabilisierung konnte sich die Aktie zwischenzeitlich über die Marke von 34 EUR erholen, bevor erneut Verkaufsdruck einsetzte. Am Donnerstag kam es zu einem deutlichen Rücksetzer mit einem GAP unter die 30 EUR-Marke. Im Tagesverlauf konnten Teile der Verluste aufgeholt werden, der Schlusskurs lag jedoch nur knapp darüber. Technische Bewertung Bruch der SMA20 (32,32 EUR)

Bruch der SMA50 (31,57 EUR)

Tagesschluss unter wichtigen Durchschnittslinien Damit hat sich das Chartbild der Deutschen Telekom Aktie eingetrübt und ist aktuell als neutral zu bewerten. Ausblick Bestätigt sich die Schwäche, rückt die SMA200 bei 29,79 EUR in den Fokus. Ein Bruch dieser Marke könnte weitere Abgaben in Richtung der offenen Gaps bei: 28,95 EUR

28,86 EUR nach sich ziehen. Kann sich die Aktie hingegen stabilisieren, besteht Potenzial für eine Erholung in Richtung: SMA20

GAP-Close bei 31,76 EUR YouTube Trading Videos 4h-Chart: Entscheidende Unterstützungszone im Fokus Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auch im kurzfristigeren Zeitfenster zeigt sich die Schwäche der Deutschen Telekom Aktie deutlich. Wichtige Unterstützung: SMA200 bei 30,55 EUR

Kurzfristige Widerstände: SMA20 (31,79 EUR) und SMA50 (32,22 EUR) Die Aktie fiel zuletzt mit einem GAP direkt auf die SMA200 zurück, die zunächst als Unterstützung fungierte. Szenarien Bullisch: Stabilisierung über der SMA200

Anstieg in Richtung 31,76 EUR (Gap-Close) Bärisch: Etablierung unter der SMA200

Rücksetzer in Richtung 28,95 EUR und tiefer Die kurzfristige Einschätzung bleibt damit neutral bis bärisch. Wichtige Marken der Deutschen Telekom Aktie Widerstände:

31,38

31,57

31,74

31,76 (GAP)

31,79

32,22

32,32

32,37

32,57

33,38 (GAP) Unterstützungen:

30,55

29,79

29,28

29,08

28,95 (GAP)

28,86 (GAP)

27,27

26,03 Fazit: Deutsche Telekom Aktie bleibt unter Druck Die Deutsche Telekom Aktie zählt aktuell klar zu den auffälligsten DAX Verlierern. Der Bruch wichtiger gleitender Durchschnitte belastet das Chartbild. Kurzfristig entscheidet sich die weitere Entwicklung an der SMA200. Ein Halten dieser Marke könnte eine technische Gegenbewegung einleiten, während ein Bruch weiteres Abwärtspotenzial freisetzen dürfte. Die Lage bleibt damit angespannt, mit erhöhter Wahrscheinlichkeit weiterer Schwankungen. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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