DAX Verlierer: BASF Aktie - Wochengewinne am Freitag wieder abgegeben

Per Xetra Schluss notierten Freitag (08.11.2024) 14 Aktien im Plus, 26 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Das Ende der Tabelle belegte BASF mit einem Abschlag von 5,19 Prozent, Daimler Truck Holding gab um 4,02 Prozent nach, BMW verbilligte sich um 3,78 Prozent.

► Der DAX 40 Verlierer am Freitag - BASF

► BASF WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker: BAS

Die BASF Aktie (BAS) hat am Freitag im Xetra Handel 5,19 Prozent abgegeben und war damit das Wertpapier, das die Liste der Aktien mit den größte Tagesverlusten* angeführt hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Betrachtung im DAILY

Der Anteilsschein konnte sich von Jahresbeginn im ersten Quartal deutlich aufwärtsschieben. Anfang April wurde das Jahreshoch bei 54,92 EUR formatiert. Im Chart ist erkennbar, dass dieses Hoch direkt abverkauft wurde. Seit Anfang April hat das Wertpapier unter starken Druck gestanden. Wesentliche Erholungen haben sich nicht eingestellt. Die, die abgebildet worden sind, wurden direkt wieder abverkauft. Es ging im Zuge der Abgaben bis Mitte Juni wieder unter die 45 EUR-Marke. Das Papier konsolidierte etwas, gab nachfolgend aber weiter nach. Anfang August wurde das Jahrestief bei 10,18 EUR markiert. Es ging von hier aus wieder zurück an die 45 EUR-Marke, nach einem weiteren Rücksetzer gelang es der Aktie bis Anfang Oktober an die 48,50 EUR zu laufen. In den letzten Handelswochen hat weitere Schwäche das Papier wieder unter die 45 EUR-Marke gedrückt. Am Donnerstag der letzten Handelswoche konnte sich die Aktie noch einmal deutlich erholen, die Gewinne wurden am Folgetag, am Freitag, gleich wieder abgegeben. Das Wertpapier ging im Bereich des Tagestief aus dem Handel.

Die Aktie konnte sich Mitte Februar über die SMA20 (aktuell bei 45,55 EUR) schieben und sukzessive aufwärtslaufen. Nachdem das Hoch abverkauft war, hat diese Durchschnittslinie im April praktisch keinen wesentlichen Support im Zuge der Schwäche geboten. Es ging mit einem GAP down unter die SMA50 (aktuell bei 45,58EUR) und Mitte Juni auch unter die SMA200 (aktuell bei 46,67 EUR). Die Erholungen, die sich seit Anfang April eingestellt haben, gingen zunächst immer nur in den Bereich der SMA20. Von hier aus wurde die Aktie wieder nach Süden abgewiesen. Erst Mitte August konnte sich SMA20 und nach einem Rücksetzer auch die SMA50 überwunden. Es ging im Zuge der Erholung bis in den Bereich der SMA200. Im Tageschar ist gut erkennbar, dass das Papier zwar über die SMA200 gelaufen ist, sich dort aber nicht verbindlich festsetzen konnte. Mitte Oktober ging es im Rahmen von erneuter Schwäche wieder unter alle drei Durchschnittslinien. Im Tageschart ist gut erkennbar, dass die Aktie in den letzten drei Handelstagen bis an die SMA50 bzw. die SMA20 gelaufen ist, hier aber nicht weitergekommen ist.

Solange das Papier per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, solange ist es denkbar und möglich, dass sich die Schwäche weiter fortsetzen könnte. Denkbare Anlaufziele könnten die 40,20 EUR (August Tief) sein. Spätestens hier sollte das Wertpapier einen Richtungswechsel abbilden (Tief Oktober 2023 / Juli 2022).

Sollte es zu Erholungsbewegungen kommen, so könnten diese zunächst bis in den Bereich der SMA20 / SMA50 laufen. Etwas entspannen würde sich das Tageschart dann, wenn das Wertpapier er schafft sich über dieser Linie zu etablieren. Bullisch aufhellen würde sich das Tageschart aber erst dann, wenn es die Aktie geschafft hat sich verbindlich über der SMA200 festzusetzen. Es bleibt aber abzuwarten, ob sich diese Kursmuster in den kommenden Handelstagen einstellen.

Chart Daily

Übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bärisch

Betrachtung im 4h Chart

Im 4h Chart ist erkennbar, dass sich die Aktie Ende September dynamisch von der SMA200 (aktuell bei 45,07 EUR) in mehr oder weniger einem Zug über die SMA50 (aktuell bei 45,49 EUR) als auch über die SMA20 (aktuell bei 44,69 EUR) schieben konnte. Die SMA20 als auch die SMA50 wurde bereits Mitte Oktober wieder aufgegeben. Die Bewegungen, die sich in den Folgewochen eingestellt haben, fanden spätestens im Bereich der SMA50 ihr Ende. Von hier aus ging es wieder in Richtung Süden. Die SMA200 war im Rahmen der Rücksetzer zunächst eine Unterstützung, die Ende der letzten Handelswoche aber wieder aufgegeben wurde.

Damit hat sich auch das 4h Chart eingetrübt. Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, solange könnte sich die Schwäche weiter fortsetzen. Ein denkbares Anlaufziel auf der Unterseite wurde in der Tagesbetrachtung gewürdigt.

Sollte es das Papier schaffen einen kurzfristigen Richtungswechsel abzubilden, so könnten Erholungsbewegungen zunächst an die SMA20 bzw. an die SMA200 gehen. Sollten diese beiden Durchschnittslinien angelaufen werden, so bleibt aber abzuwarten, ob die Aktie die Kraft hat, sich auch über die SMA50 zu schieben, die aktuell knapp über der SMA200 verläuft.

4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4H - Prognose: bärisch

