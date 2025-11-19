Siemens Healthineers Prognose: Warum die Aktie zu den DAX Verlierern zählt (17.11.2025)

Die Siemens Healthineers Aktie hat Mitte Februar das Jahreshoch (58,30 EUR) formatiert, hat aber nachfolgend aber deutlich an Substanz verloren. Es ging zunächst sukzessive, danach mit Dynamik und mit Momentum abwärts. Das Jahrestief wurde im Rahmen eines dynamischen Rücksetzers im April bei 41,24 EUR markiert. Das Papier konnte sich im Nachgang dessen zwar wieder etwas erholen; es gelang aber nicht erneut an die 50 EUR-Marke zu laufen. Ende Mai stellten sich wieder kleinere Rücksetzer ein, das Wertpapier schwenkte in eine Seitwärtsbox ein. Der dynamische Aufwärtsimpuls Ende Juli ging zwar knapp über die 50 EUR-Marke, kann als Fehlausbruch interpretiert werden. Es ging nachfolgend direkt wieder zurück in die Box. Mitte Oktober konnte sich die Aktie zwar wieder etwas erholen und in den Dunstkreis der 50 EUR-Marke laufen, setzte im Handelsverlauf aber mit einem GAP down unter alle drei Durchschnittslinien zurück.

► Siemens Healthineers WKN: SHL100 | ISIN: DE000SHL100 | Ticker: SHL

✅ Drei Key Takeaways

Siemens Healthineers war der größte DAX Verlierer des 17.11.2025 und fiel um 4,32 % , deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

Technisch bleibt die Siemens Healthineers Prognose klar bärisch – die Aktie notiert unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten, Erholungen werden konsequent abverkauft.

Weitere Rücksetzer sind wahrscheinlich: Nächste mögliche Ziele liegen bei 41,24 EUR und 40,29 EUR, während Erholungen voraussichtlich spätestens an SMA20/SMA50 scheitern könnten.

Per Xetra-Schlusskurs vom 17.11.2025 lagen nur acht DAX-Aktien im Plus, während 32 Werte Verluste verbuchten. Klarer DAX Verlierer des Tages war Siemens Healthineers, deren Aktie um 4,32 % nachgab. Weitere Abgaben verzeichneten Zalando (–3,14 %) und die Deutsche Bank (–2,83 %).

DAX 40 Verlierer Montag – Siemens Healthineers im Fokus

Die Siemens Healthineers Aktie (SHL) markierte mit einem Minus von 4,32 % den größten Tagesverlust im Leitindex. Mitte Februar erreichte die Aktie ihr Jahreshoch bei 58,30 EUR, verlor danach jedoch deutlich an Momentum.

Nach einem sukzessiven Abwärtslauf folgte eine dynamische Korrekturbewegung bis zum Jahrestief bei 41,24 EUR im April. Anschließende Erholungsversuche scheiterten mehrfach an der 50-EUR-Marke. Seit Ende Mai bewegt sich die Aktie in einer ausgeprägten Seitwärtszone, wobei ein vermeintlicher Ausbruch Ende Juli über die 50-EUR-Marke als Fehlausbruch einzustufen ist.

Chartanalyse Daily: Siemens Healthineers Prognose bleibt bärisch

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.11.2025.

Die Aktie notiert klar unter der SMA20 (46,68 EUR) und konnte bisher keine nachhaltige Gegenbewegung entwickeln.

Auffällig ist: Sieben der letzten neun Tageskerzen waren rot, was den Verkaufsdruck bestätigt.

Mit dem klaren Bruch unter die drei zentralen gleitenden Durchschnitte vor neun Handelstagen hat sich das Chartbild weiter eingetrübt. Erholungsversuche werden rasch abverkauft – ein Hinweis, dass neue Käufer derzeit fernbleiben.

Mögliche Kursziele auf der Unterseite

41,24 EUR (Jahrestief)

40,29 EUR (übergeordnetes Supportlevel)

Potenzielle Erholungsziele

Sollten sich kurzfristige Erholungen einstellen, könnten diese bis zu folgenden Marken reichen:

SMA20 bei 46,68 EUR

SMA50 bei 47,02 EUR

Beide Linien fungierten in den letzten Monaten als wichtige Unterstützungsbereiche, die nun als Widerstände agieren.

4-Stunden-Chart: Siemens Healthineers Prognose ebenfalls bärisch

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.11.2025.

Auch im 4-Stunden-Chart bestätigt sich die Schwäche:

Ende Juli konnte sich SHL kurzzeitig von der SMA200 (47,12 EUR) lösen, doch die Bewegung verlor sofort an Substanz.

Ein GAP-Down Ende September führte erneut zu einer Abwärtsdynamik, die nur kurzfristig von einer Entlastungsrallye über die gleitenden Durchschnitte unterbrochen wurde.

Zuletzt scheiterte die Aktie zweimal an der SMA20 (43,56 EUR) – ein klares Zeichen fehlender Kaufbereitschaft.

Unterstützungen (4h Chart)

41,24 EUR

40,52 EUR

40,29 EUR

39,77 EUR

37,53 EUR

Widerstände (4h Chart)

43,04 EUR

43,56 EUR

43,62 EUR

46,26 EUR

46,68 EUR

46,85 EUR

47,02 EUR

47,12 EUR

48,16 EUR

48,77 EUR (GAP)

Fazit: Siemens Healthineers Prognose negativ – Aktie bleibt DAX Verlierer

Sowohl im Daily- als auch im 4-Stunden-Chart bleibt die Prognose bärisch.

Solange die Aktie unter den gleitenden Durchschnitten notiert, ist mit weiteren Rücksetzern zu rechnen. Nur ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 und anschließend die SMA50 könnte das Bild aufhellen.

Tagesprognose: abwärts

