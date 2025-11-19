Siemens Healthineers Prognose: Warum die Aktie zu den DAX Verlierern zählt (17.11.2025)

- Siemens Healthineers war der größte DAX Verlierer
- Technisch bleibt die Siemens Healthineers Prognose klar bärisch
- Weitere Rücksetzer sind wahrscheinlich:
- Siemens Healthineers war der größte DAX Verlierer
- Technisch bleibt die Siemens Healthineers Prognose klar bärisch
- Weitere Rücksetzer sind wahrscheinlich:
Die Siemens Healthineers Aktie hat Mitte Februar das Jahreshoch (58,30 EUR) formatiert, hat aber nachfolgend aber deutlich an Substanz verloren. Es ging zunächst sukzessive, danach mit Dynamik und mit Momentum abwärts. Das Jahrestief wurde im Rahmen eines dynamischen Rücksetzers im April bei 41,24 EUR markiert. Das Papier konnte sich im Nachgang dessen zwar wieder etwas erholen; es gelang aber nicht erneut an die 50 EUR-Marke zu laufen. Ende Mai stellten sich wieder kleinere Rücksetzer ein, das Wertpapier schwenkte in eine Seitwärtsbox ein. Der dynamische Aufwärtsimpuls Ende Juli ging zwar knapp über die 50 EUR-Marke, kann als Fehlausbruch interpretiert werden. Es ging nachfolgend direkt wieder zurück in die Box. Mitte Oktober konnte sich die Aktie zwar wieder etwas erholen und in den Dunstkreis der 50 EUR-Marke laufen, setzte im Handelsverlauf aber mit einem GAP down unter alle drei Durchschnittslinien zurück.
► Siemens Healthineers WKN: SHL100 | ISIN: DE000SHL100 | Ticker: SHL
✅ Drei Key Takeaways
-
Siemens Healthineers war der größte DAX Verlierer des 17.11.2025 und fiel um 4,32 %, deutlich stärker als der Gesamtmarkt.
-
Technisch bleibt die Siemens Healthineers Prognose klar bärisch – die Aktie notiert unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten, Erholungen werden konsequent abverkauft.
-
Weitere Rücksetzer sind wahrscheinlich: Nächste mögliche Ziele liegen bei 41,24 EUR und 40,29 EUR, während Erholungen voraussichtlich spätestens an SMA20/SMA50 scheitern könnten.
Per Xetra-Schlusskurs vom 17.11.2025 lagen nur acht DAX-Aktien im Plus, während 32 Werte Verluste verbuchten. Klarer DAX Verlierer des Tages war Siemens Healthineers, deren Aktie um 4,32 % nachgab. Weitere Abgaben verzeichneten Zalando (–3,14 %) und die Deutsche Bank (–2,83 %).
DAX 40 Verlierer Montag – Siemens Healthineers im Fokus
Die Siemens Healthineers Aktie (SHL) markierte mit einem Minus von 4,32 % den größten Tagesverlust im Leitindex. Mitte Februar erreichte die Aktie ihr Jahreshoch bei 58,30 EUR, verlor danach jedoch deutlich an Momentum.
Nach einem sukzessiven Abwärtslauf folgte eine dynamische Korrekturbewegung bis zum Jahrestief bei 41,24 EUR im April. Anschließende Erholungsversuche scheiterten mehrfach an der 50-EUR-Marke. Seit Ende Mai bewegt sich die Aktie in einer ausgeprägten Seitwärtszone, wobei ein vermeintlicher Ausbruch Ende Juli über die 50-EUR-Marke als Fehlausbruch einzustufen ist.
Chartanalyse Daily: Siemens Healthineers Prognose bleibt bärisch
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die Aktie notiert klar unter der SMA20 (46,68 EUR) und konnte bisher keine nachhaltige Gegenbewegung entwickeln.
Auffällig ist: Sieben der letzten neun Tageskerzen waren rot, was den Verkaufsdruck bestätigt.
Mit dem klaren Bruch unter die drei zentralen gleitenden Durchschnitte vor neun Handelstagen hat sich das Chartbild weiter eingetrübt. Erholungsversuche werden rasch abverkauft – ein Hinweis, dass neue Käufer derzeit fernbleiben.
Mögliche Kursziele auf der Unterseite
-
41,24 EUR (Jahrestief)
-
40,29 EUR (übergeordnetes Supportlevel)
Potenzielle Erholungsziele
Sollten sich kurzfristige Erholungen einstellen, könnten diese bis zu folgenden Marken reichen:
-
SMA20 bei 46,68 EUR
-
SMA50 bei 47,02 EUR
Beide Linien fungierten in den letzten Monaten als wichtige Unterstützungsbereiche, die nun als Widerstände agieren.
4-Stunden-Chart: Siemens Healthineers Prognose ebenfalls bärisch
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im 4-Stunden-Chart bestätigt sich die Schwäche:
-
Ende Juli konnte sich SHL kurzzeitig von der SMA200 (47,12 EUR) lösen, doch die Bewegung verlor sofort an Substanz.
-
Ein GAP-Down Ende September führte erneut zu einer Abwärtsdynamik, die nur kurzfristig von einer Entlastungsrallye über die gleitenden Durchschnitte unterbrochen wurde.
Zuletzt scheiterte die Aktie zweimal an der SMA20 (43,56 EUR) – ein klares Zeichen fehlender Kaufbereitschaft.
Unterstützungen (4h Chart)
-
41,24 EUR
-
40,52 EUR
-
40,29 EUR
-
39,77 EUR
-
37,53 EUR
Widerstände (4h Chart)
-
43,04 EUR
-
43,56 EUR
-
43,62 EUR
-
46,26 EUR
-
46,68 EUR
-
46,85 EUR
-
47,02 EUR
-
47,12 EUR
-
48,16 EUR
-
48,77 EUR (GAP)
Fazit: Siemens Healthineers Prognose negativ – Aktie bleibt DAX Verlierer
Sowohl im Daily- als auch im 4-Stunden-Chart bleibt die Prognose bärisch.
Solange die Aktie unter den gleitenden Durchschnitten notiert, ist mit weiteren Rücksetzern zu rechnen. Nur ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 und anschließend die SMA50 könnte das Bild aufhellen.
Tagesprognose: abwärts
SO SEHEN SIEGER AUS!
- AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!
- Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET
- Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
- Hier mehr erfahren
Aktien News: MicroStrategy Aktie stürzt ab – Bitcoin-Schwäche belasten massiv
Aktie der Woche 🔴 NVIDIA (21.11.2025)
ETF Analyse der Woche 🔴 UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc
DAX Gewinner am Donnerstag: Qiagen Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.