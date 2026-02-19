Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse: Tageseinschätzung für Donnerstag, 19.02.2026

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.761 Punkten. Der Nasdaq gab bis zum Nachmittag Substanz ab. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag wurde zunächst das Tagestief formatiert. Das nachfolgende Kaufinteresse schob den Index bis zum Abend bis über die 25.000 Punkte-Marke. Das Level konnte aber nicht gehalten werden, der Nasdaq gab bis zum Abend deutlich nach, konnte sich zum Handelsschluss hin aber noch einmal erholen.

Leicht bullischer Tagesausblick: Das Setup spricht mit 55 % Wahrscheinlichkeit für ein seitwärts bis aufwärts gerichtetes Szenario. Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 24.653 und 25.224 Punkten .

Entscheidungszone um 24.950/25.000 Punkte: Oberhalb dieser Zone steigt die Chance auf einen erneuten Angriff auf 25.130 bis 25.330 Punkte. Unterhalb droht erneut Druck in Richtung Wochentief bzw. Monatstief.

Nasdaq bleibt technisch angeschlagen: Trotz Erholung über 25.000 Punkte konnte sich der Index nicht über der SMA200 etablieren. Die SMA20 ist kurzfristig die entscheidende Haltelinie.

Nasdaq Rückblick: Kursverlauf vom 18.02.2026

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.761 Punkten. Im Tagesverlauf gab der Index zunächst deutlich nach und setzte bis zum Nachmittag zurück. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag wurde zunächst das Tagestief markiert. Anschließend kam Kaufinteresse in den Markt, das den Nasdaq bis zum Abend über die Marke von 25.000 Punkten führte.

Dieses Niveau konnte jedoch nicht gehalten werden. Der Nasdaq gab im weiteren Verlauf wieder deutlich nach, stabilisierte sich aber zum Handelsschluss hin und konnte einen Teil der Verluste wettmachen.

Tagesdaten Nasdaq

Kennzahl 18.02. 17.02. Tageshoch 25.071 24.829 Tagestief 24.696 24.390 Tagesschluss 24.903 24.716 Range (Punkte) 375 439

Anmerkung: Betrachtungszeitraum 08:00–22:00 Uhr.

Nasdaq Analyse im 1-Stunden-Chart (1h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq startete gestern über der SMA20 (24.915 Punkte), notierte jedoch unter der SMA200 (24.953 Punkte). Im Verlauf des Vormittags setzte der Index unter die SMA20 zurück, konnte sich jedoch im Bereich der Unterstützungen stabilisieren.

Am Nachmittag gelang zwar ein Anstieg über die SMA200, jedoch fehlte die Anschlussdynamik, um sich dort nachhaltig festzusetzen. Im späteren Handel wurde die SMA200 erneut aufgegeben, woraufhin der Nasdaq wieder an die SMA20 zurücklief. Dort stabilisierte sich der Index im Frühhandel.

Technische Einordnung (1h)

Für eine Stabilisierung müssen die Bullen sicherstellen, dass der Nasdaq oberhalb der SMA20 bleibt und im nächsten Schritt wieder über die SMA200 sowie das 38,2 %-Retracement laufen kann. Erst wenn sich der Nasdaq per Stundenschluss nachhaltig vom 38,2 %-Retracement lösen kann, entstehen neue Perspektiven auf der Oberseite.

Mögliche Kursziele auf der Oberseite:

25.130/35 Punkte

25.330/50 Punkte

25.500 Punkte

Sollte die SMA20 nicht halten, könnte sich die Abwärtsbewegung erneut an der SMA50 stabilisieren. Kritisch wäre ein Stundenschluss unter der SMA50 – in diesem Fall würde sich das Chartbild wieder klar bärisch darstellen und der Fokus müsste stärker auf die Unterseite gelegt werden.

Mögliche Ziele auf der Unterseite:

zunächst Wochentief

anschließend Monatstief

Kurzfristige Nasdaq Prognose (1h): neutral

Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart (4h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart ist erkennbar, dass der Nasdaq in der letzten Erholungsbewegung bis in den Bereich der SMA50 (24.952 Punkte) gelaufen ist, sich jedoch nicht nachhaltig darüber etablieren konnte. Zwar wurden die Durchschnittslinien kurzfristig überschritten, jedoch fehlte ein stabiler Ausbruch.

Im weiteren Verlauf wurden sowohl die SMA50 als auch die SMA20 (24.764 Punkte) wieder aufgegeben. Der Nasdaq fiel bis unter das 50,0 %-Retracement, drehte dort jedoch nach oben und setzte zu einer dynamischen Gegenbewegung an.

Die gestrige Erholung führte erneut an und über die SMA50, doch auch diesmal gelang es nicht, sich dort festzusetzen. Im Frühhandel notiert der Nasdaq wieder unter dieser Linie.

Technische Einordnung (4h)

Das Chartbild hat sich etwas verbessert, ist jedoch weiterhin nicht klar neutral. Der Nasdaq muss versuchen, sich über die SMA50 und das 38,2 %-Retracement zu schieben, um die Erholung zu bestätigen.

Rücksetzer könnten sich zunächst an der SMA20 stabilisieren. Sollte diese nicht halten, bleibt das 50,0 %-Retracement ein zentraler Unterstützungsbereich. Ein Bruch dieser Zone würde den Fokus erneut auf das Wochen- und Monatstief lenken.

Übergeordnete Nasdaq Prognose (4h): bärisch / neutral

Nasdaq Prognose für heute (19.02.2026): Ausblick und Trading-Szenarien

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 24.961 Punkten und damit rund 200 Punkte über dem Niveau von gestern Morgen.

Long-Szenario (bullische Nasdaq Prognose)

Kann sich der Nasdaq über 24.961 Punkte stabilisieren, wären folgende Anlaufziele möglich:

24.980/82 → 25.004/06 → 25.021/23 → 25.042/44 → 25.061/63 → 25.079/81 → 25.101/03 → 25.119/21 → 25.138/40

Über 25.138/40 Punkte ergeben sich weitere Ziele bei:

25.162/64 → 25.181/83 → 25.204/06 → 25.222/24 → 25.241/43 → 25.260/62 → 25.281/83 → 25.303/05 → 25.324/26 → 25.341/43 → 25.355/57 → 25.373/75 → 25.391/93 → 25.411/13 → 25.428/30

Short-Szenario (bärische Nasdaq Prognose)

Kann sich der Nasdaq nicht über 24.961 Punkte festsetzen, könnte eine Abwärtsbewegung in Richtung folgender Marken erfolgen:

24.944/42 → 24.927/25 → 24.908/06 → 24.885/83 → 24.864/62 → 24.845/43 → 24.820/18 → 24.801/799 → 24.783/81 → 24.760/58 → 24.737/35 → 24.722/20 → 24.699/97 → 24.678/76 → 24.655/53 → 24.635/33 → 24.618/16

Unter 24.618/16 Punkten wären weitere Ziele:

24.599/97 → 24.581/79 → 24.550/49 → 24.528/26 → 24.505/03 → 24.488/86 → 24.469/67 → 24.449/47 → 24.428/26 → 24.410/08 → 24.393/89 → 24.378/76 → 24.357/55 → 24.332/30

Wichtige Nasdaq Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

25.025

25.247

25.371/73

25.400/07

Unterstützungen

24.953/15

24.766/64

24.384

24.269

24.113

Quelle: Eigenanalyse, genutzt werden Daten und Charts aus xStation5. Marken in Fett sind Kreuzwiderstände bzw. Kreuzunterstützungen.

Marktprognose: Wahrscheinlichkeit und Tagesrange

Auf Basis unseres Setups rechnen wir heute mit einem seitwärts bis aufwärts gerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeiten

Bull-Szenario: 55 %

Bear-Szenario: 45 %

Bezug: Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags.

Diese Einschätzung ist in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.

Erwartete Tagesrange (19.02.2026)

24.982 / 25.224 Punkte bis 24.818 / 24.653 Punkte

FAQ zur Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse

Wie lautet die aktuelle Nasdaq Prognose?

Die aktuelle Nasdaq Prognose ist kurzfristig neutral mit leicht bullischer Tendenz. Oberhalb von 24.961 Punkten besteht Potenzial in Richtung 25.130 bis 25.330 Punkte. Unterhalb dieser Marke steigt das Risiko einer Ausweitung der Korrektur.

Wie ist die technische Nasdaq Analyse im Stundenchart?

Im Stundenchart bewegt sich der Nasdaq zwischen SMA20 und SMA200. Für ein konstruktives Bild muss sich der Index nachhaltig über der SMA200 etablieren. Ein Bruch der SMA20 würde das kurzfristige Chartbild wieder eintrüben.

Welche Widerstände sind im Nasdaq aktuell wichtig?

Wichtige Widerstände liegen bei 25.025 Punkten, 25.247 Punkten sowie im Bereich 25.371/73 Punkte. Ein Ausbruch darüber könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen.

Wo liegen zentrale Unterstützungen im Nasdaq?

Zentrale Unterstützungen befinden sich bei 24.953/15 Punkten sowie 24.766/64 Punkten. Darunter rücken 24.384 und 24.269 Punkte in den Fokus.

Welche Tagesrange wird im Nasdaq erwartet?

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 24.653 und 25.224 Punkten. Diese Einschätzung bezieht sich auf den Handel bis 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag.