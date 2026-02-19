DAX Prognose Donnerstag, 19.02.2026 – DAX Aktuell mit Kursmarken & Ausblick

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.076 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Das Tagestief formatierte der Index bereits vorbörslich. Mit Aufnahme des Xetra Handels ging es bis Mittag aufwärts. Der DAX konnte sich über die 25.250 Punkte-Marke schieben, dort aber nicht festsetzen. Bis zum Nachmittag wurden wieder große Teile der Gewinne abgegeben. Mit Aufnahme des Handels in Amerika konnte sich der DAX stabilisieren und erneut aufwärtslaufen. Bei dieser Bewegung ging es über die 25.300 Punkte-Marke. Es wurde gestern im Handel erneut ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen, der dritte in dieser Handelswoche und der vierte hintereinander. Nachbörslich gaben die Notierungen wieder nach. Der DAX ging bei 25.230 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🔑 Drei Key Takeaways – DAX aktuell im Überblick

DAX Aktuell bleibt technisch stabil , solange der Index die Unterstützungszone um 25.070 Punkte (SMA50) verteidigt – kurzfristig steht jedoch die SMA20 bei 25.235 Punkten im Fokus.

DAX Prognose für heute leicht bärisch geprägt: Basisszenario ist seitwärts bis abwärts , mit einer Bear-Wahrscheinlichkeit von 60 % gegenüber 40 % bullisch .

Entscheidungszone im Tageshandel: Über 25.211 Punkten sind Anstiege Richtung 25.300 / 25.410 Punkte möglich, darunter droht ein Rücklauf bis 24.955 Punkte und tiefer.

Xetra-Schlusskurs: 25.278 Punkte

Tagesschluss (22:00 Uhr): 25.230 Punkte

DAX Aktuell: Gewinner und Verlierer im Index

Am gestrigen Handelstag notierten per Xetra-Schluss 27 Aktien im Plus, 13 Aktien schlossen schwächer.

Top-Gewinner im DAX:

Rheinmetall +4,93 %

Heidelberg Materials +4,40 %

Siemens Energy +3,84 %

Schwächste Werte:

Bayer -6,80 %

Brenntag -4,60 %

Deutsche Telekom -2,77 %

DAX Prognose: Wichtige Tagesdaten im Überblick

Kennzahl 18.02.2026 17.02.2026 Tageshoch 25.326 25.058 Tagestief 25.046 24.702 Xetra Schluss 25.278 24.998 Tagesschluss 25.230 25.040 Range (Punkte) 280 356

Betrachtungszeitraum: 08:00–22:00 Uhr

Chartcheck zur DAX Prognose

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

DAX Prognose im 1h-Chart: SMA20 im Fokus

Der DAX notierte gestern Morgen über der SMA20 (aktuell bei 25.235 Punkten). Im Verlauf des Tages wurde diese Durchschnittslinie nur einmal getestet, danach konnte sich der Index im Bereich dieser Marke stabilisieren.

Trotz der Abgaben am späten Nachmittag blieb der Index zunächst über der SMA20. Im Frühhandel rutschte der DAX allerdings wieder unter diese Linie, wodurch sich das kurzfristige Bild leicht eingetrübt hat.

Sollten die Bullen den Index rasch wieder über die SMA20 zurückführen und dort stabilisieren, könnte die Bewegung in Richtung 25.450/25.475 Punkte und anschließend sogar zum Allzeithoch führen.

Verliert der DAX die SMA20 hingegen per Stundenschluss, könnte sich die Schwäche weiter ausdehnen. In diesem Fall rückt die SMA50 (aktuell bei 25.070 Punkten) als nächstes Ziel in den Fokus. Darunter könnte zwar die SMA200 (aktuell bei 24.964 Punkten) nochmals stützen, dennoch sollten die Bullen vermeiden, dass die SMA50 deutlich unterschritten wird.

Einschätzung 1h Chartbild / DAX Prognose: bullisch / neutral

DAX Prognose im 4h-Chart: Bullische Struktur bleibt intakt

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart konnte sich der DAX wieder über alle drei relevanten gleitenden Durchschnitte schieben. Die Aufwärtsbewegung verlief dynamisch und ohne größere Schwierigkeiten.

Der Index konnte sich im Anschluss über der SMA200 (aktuell bei 24.940 Punkten) stabilisieren. Damit bleibt das übergeordnete Chartbild bullisch.

Solange sich der DAX über der SMA20 (aktuell bei 25.021 Punkten) halten kann, bestehen Chancen auf weitere Kursgewinne. Rücksetzer könnten sich zunächst an dieser Linie stabilisieren. Sollte die SMA20 nicht halten, liegen weitere Unterstützungen an der SMA50 (24.985 Punkte) sowie erneut an der SMA200.

Alle drei Durchschnittslinien liegen aktuell eng zusammen, wodurch ein technischer Unterstützungscluster entsteht. Erst ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA200 würde das Chartbild wieder bärisch eintrüben und könnte eine Fortsetzung der Schwäche in Richtung Wochen- bzw. Monatstief begünstigen.

Einschätzung 4h Chartbild / DAX Prognose: bullisch

DAX Prognose für heute (19.02.2026): Ausblick und Setups

Der DAX ist heute Morgen bei 25.211 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Damit notiert er 135 Punkte über der ersten Vorbörse-Notierung von gestern, jedoch 29 Punkte unter dem gestrigen Tagesschluss.

Long-Setup (Bullenszenario)

Kann sich der DAX über der Marke von 25.211 Punkten behaupten, wären folgende Kursziele möglich:

Anlaufziele aufwärts:

25.233/35 → 25.259/61 → 25.279/81 → 25.298/300 → 25.313/15 → 25.340/42 → 25.357/59 → 25.376/78 → 25.391/93 → 25.410/12

Über 25.410/12 Punkte wären weitere Ziele erreichbar:

25.434/36 → 25.455/57 → 25.476/78 → 25.494/96 → 25.513/15 → 25.527/29 → 25.546/48 → 25.561/63 → 25.578/80 → 25.598/600

Short-Setup (Bärenszenario)

Kann sich der DAX nicht über der Marke von 25.211 Punkten halten, könnten die Bären Druck aufbauen und folgende Kursbereiche anlaufen:

Anlaufziele abwärts:

25.199/97 → 25.178/76 → 25.159/57 → 25.140/38 → 25.121/19 → 25.096/94 → 25.080/78 → 25.062/60 → 25.043/41 → 25.019/17 → 24.998/96 → 24.981/79 → 24.955/53

Unterhalb von 24.955/53 Punkten wären weitere Ziele möglich:

24.931/29 → 24.911/09 → 24.890/88 → 24.869/67 → 24.846/44 → 24.823/21 → 24.797/95 → 24.774/72 → 24.749/47 → 24.728/26 → 24.705/03 → 24.679/77 → 24.656/54

DAX Aktuell: Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

25.235

25.317/59/72

25.455/94

25.545

25.611

25.734/79

Unterstützungen

25.070/66/21

24.985/57/40/37

24.888/53

24.759

24.680/45/15

24.505

24.469

Quelle: Eigenanalyse (XStation5)

Marken in fett sind Kreuzwiderstände oder Kreuzunterstützungen.

DAX Prognose: Markterwartung und Wahrscheinlichkeiten

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts bis abwärts gerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeiten:

Bull-Szenario: 40 %

Bear-Szenario: 60 %

Diese Einschätzung bezieht sich auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag.

Die heutige Einschätzung ist grundsätzlich in Bezug auf die Vorbörse zu interpretieren.

Erwartete Tagesrange:

25.298 / 25.378 bis 25.094 / 25.017 Punkte

Stimmung der internationalen Anleger: Fear & Greed Index

Der Fear & Greed Index, der die Stimmung der internationalen Anleger widerspiegelt, lag am letzten Handelstag bei 40 Punkten und befindet sich damit im Bereich „Fear“.

Vor einer Woche: 48 (Neutral)

Vor einem Monat: 55 (Neutral)

Vor einem Jahr: 46 (Neutral)

Der mittlere Wert des Index liegt bei 50 und signalisiert eine neutrale Marktstimmung. Werte über 50 gelten als bullisch („Greed“), Werte über 70 als extrem bullisch. Werte unter 50 gelten als bärisch („Fear“), Werte unter 30 als extrem bärisch.

Extreme Ausschläge über 70 oder unter 30 deuten häufig auf einen instabilen Markt hin, der zu kurzfristigen Umkehrbewegungen neigt.

Quelle: CNN Business

Fazit: DAX Prognose und DAX Aktuell für den 19.02.2026

Der DAX zeigt im mittelfristigen Chart weiterhin eine bullische Struktur, jedoch hat sich das kurzfristige Bild durch den Rücklauf unter die SMA20 im 1h-Chart eingetrübt. Entscheidend wird heute sein, ob der Index die 25.211 Punkte verteidigen kann oder erneut Druck in Richtung SMA50 aufkommt.

Die Markterwartung bleibt insgesamt leicht bärisch geprägt, was sich auch in der aktuellen Sentiment-Lage („Fear“) widerspiegelt.

