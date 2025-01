DAX Verlierer: Bayer - Tageschart etwas aufgehellt

Per Xetra Schluss notierten gestern (22.01.2025) 21 Aktien im Plus, 19 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Das Ende der Tabelle belegte Bayer, die mit einem Abschlag von 2,28 Prozent gehandelt wurden, RWE gab um 2,26 Prozent nach, Dr. Ing. h.c. F. Porsche verbilligte sich um weitere 2,00 Prozent.

► Der DAX 40 Verlierer am Mittwoch - Bayer

► Bayer: ISIN: DE000BAY0017 | WKN: BAY001 | Ticker: BAYN

Die Bayer Aktie (BAYN) hat gestern per Xetra Schluss 2,28 Prozent* abgegeben und war damit die Aktie, die den größten Tagesverlust ausgewiesen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Betrachtung im DAILY

Die Aktie hat sich in den letzten Monaten, bis Anfang November, nicht wesentlich erholen können, hat auf der anderen Seite aber auch nicht mehr wesentlich weiter nachgegeben. Es ging, nach dem Rücksetzer Mitte November, in den letzten Handelswochen übergeordnet in einer Box, zwischen 20 EUR und 18 EUR seitwärts weiter. Seit Mitte Dezember ist feststellbar, dass sich die Aktie moderat erholen kann.

Alle drei Durchschnittslinien wurden im Oktober im Rahmen der Schwäche aufgegeben. Nachdem das Papier Ende November einen Boden gefunden hat, konnte es sich zunächst zurück in den Bereich der SMA20 (aktuell bei 19,93 EUR) schieben und diese Durchschnittslinie Mitte Januar überwinden. Es ging im Zuge der Erholung direkt weiter aufwärts über die SMA50 (aktuell bei 20,20 EUR). Damit hat sich das Tageschart etwas aufgehellt. Die Aktie hat gestern zwar die Liste der Tagesverlierer angeführt, das Wertpapier notiert aber noch über der v. Solange das der Fall ist, besteht die Chance, dass es im Zuge weiterer, wenn auch moderater, Erholungsbewegungen weiter aufwärts in Richtung der SMA200 (aktuell bei 25,54 EUR) gehen könnte.

Sollte sich aber weitere Rücksetzer einstellen, so könnten diese sich im Bereich der SMA50 bzw. der SMA20 erholen. Der Anteilsschein muss unbedingt versuchen über diesen beiden Durchschnittslinien zu bleiben, um die Chance auf Erholung weiter aufrecht zu erhalten. Geht es per Tagesschluss wieder unter die SMA20, so würde sich das Chartbild wieder eintrüben, verbunden mit der Wahrscheinlichkeit, dass es wieder in Richtung der 19 EUR bzw. übergeordnet der 17,50 EUR gehen könnte.

* Basis Xetra-Schluss

Chart Daily

Übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: neutral

Betrachtung im 4h Chart

Im 4h Chart ist zum einen die Abwärtsbewegung Anfang Oktober an und unter die SMA200 (aktuell bei 21,58 EUR) sehr gut erkennbar. Es ging sukzessive abwärts. Anfang November kam der nächste Punch - es ging mit einem GAP down unter die wichtige 24 EUR-Marke. Ende November wurde das Jahrestief bei 18,40 EUR festgestellt. Diesen Rücksetzer hat die Aktie lange konsolidiert. Erst Anfang Januar kam es zu leichten Aufwärtsimpulsen, die sich in den letzten Handelstagen weiter fortgesetzt haben. Es ging im Zuge der Entlastungsbewegung bis fast an die SMA200. Kurz vor dieser Linie hat die Aktie gestern wieder an die SMA20 (aktuell bei 20,86 EUR) zurückgesetzt, was sehr gut aus dem Chart herausgelesen werden kann.

Die Aktie muss unbedingt versuchen, sich über der SMA20 zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es direkt wieder an die SMA200 gehen. Kann sich der Anteilsschein über diese Linie schieben, so würde sich das 4h Chart aber erst dann aufhellen, wenn es der Anteilsschein es geschafft hat, sich überzeugend von der SMA200 zu lösen. Stellt sich dieses Szenario ein, so könnte es weiter aufwärts zum GAP close bei 24,42 EUR, bzw. der 25.40 EUR gehen.

Sollte die Bewegung sich aber nicht einstellen und die Aktie wieder unter die SMA20 fallen, so könnte die SMA50 (aktuell bei 20,08 EUR) einen weiteren Support bieten. Sollte diese Durchschnittslinie angelaufen werden, so sollte sich der Anteilsschein spätestens hier stabilisieren und erholen.

4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4H - Prognose: neutral

