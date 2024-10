DAX Verlierer: Bayer - Tageschart weiter angeschlagen

Freitag (11.10.2024) standen per Xetra Schluss 29 Aktien auf der Gewinnerseite, 11 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Das Ende der Tabelle belegte Bayer mit einem Abschlag von 1,89 Prozent, Rheinmetall gab um 1,56 Prozent nach, BMW verbilligten sich um 1,12 Prozent.

► Der DAX 40 Verlierer am Freitag - Bayer

► Bayer: ISIN: DE000BAY0017 | WKN: BAY001 | Ticker: BAYN

Die Bayer Aktie (BAYN) hat am Freitag 1,89 Prozent abgegeben und war damit das Wertpapier, das die Liste der Aktien mit den größte Tagesverlusten* angeführt hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Betrachtung im DAILY

Die Aktie hat sich in den letzten Monaten nicht wesentlich erholen können, hat auf der anderen Seite aber auch nicht mehr wesentlich weiter nachgegeben. Es ging übergeordnet in einer Box, zwischen 29 EUR und 25 EUR seitwärts weiter. Übergeordnet konnte die 25 EUR-Marke auf der Unterseite bisher gehalten werden. Es haben sich in den letzten Handelsmonaten zwar Erholungen eingestellt, dies waren zum einen moderat, zum anderen wurden diese immer wieder zeitnah abverkauft. In den letzten Handelswochen hat sich das Papier zwar etwas erholen können, das Chart zeigt aber, dass diese Bewegung keine wirkliche Substanz hatte. Die Aktie konnte sich zwar im Zuge der Erholung über die 30 EUR-Marke schieben, diese wurde in den letzten Handelstagen aber wieder aufgegeben. In der letzten Handelswoche war die Laufrichtung eindeutig abwärtsgerichtet.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie in den letzten Handelswochen im Dunstkreis der SMA50 (aktuell bei 27,96 EUR) / SMA20 (aktuell bei 28,80 EUR) seitwärts bewegt hat. Ging es unter die SMA20, so hat diese Durchschnittslinie immer eine Anziehungskraft gehabt, das Wertpapier konnte immer den Kontakt halten. Nachdem es die Aktie geschafft hatte, sich wieder über die SMA20 / SMA50 zu schieben, ging die Erholungsbewegung ziemlich exakt an die SMA200 (aktuell bei 28,16 EUR), von der die Aktie zurückgewiesen wurde. Das Papier hat sich im Rahmen des Rücksetzers an der SMA20 stabilisieren und erholen können. Die nächste Erholung ging an und über die SMA200, wurde nachfolgend aber wieder abverkauft. Die Bayer-Aktie hat es zwar bei der letzten Aufwärtsbewegung geschafft, über die SMA200 zu laufen, es aber nicht vermocht, sich auch darüber festzusetzen. Die nachfolgende Schwäche ging wieder unter alle drei Durchschnittslinien zurück. Das Wertpapier hat sich unter diesen Linien etabliert. Damit bleibt das Tageschart angeschlagen.

Sollte der Tagesschluss von Freitag heute bestätigt werden, so würde sich eine weitere rote Tageskerze anschließen, die an das Jahrestief (24,98 EUR) gehen könnte. Das Papier hat diese Marke in den letzten Handelswochen und -monaten mehrmals angelaufen, konnte sich bisher immer im Bereich der 25 EUR-Marke stabilisieren und erholen. Es gilt aber: je öfters dieses Level angelaufen wird, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass diese Marke, im Zweifel auch, dynamisch aufgegeben wird. Weitere Abgaben könnten folgen die an die 22,50/30 EUR bzw. an die 20,00 / 19,50 EUR gehen könnten.

Alle drei Durchschnittslinien liegen im Tageschart aktuell eng zusammen, ein Überwinden dieser Linien ist in unseren Augen nur mit Dynamik und mit Momentum denkbar. Selbst wenn es das Papier in den kommenden Handelstagen und -wochen es schaffen sollte, die SMA200 zu überwinden, so gilt es sich verbindlich über dieser Durchschnittslinie festzusetzen und zügig aufwärtszulaufen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese Kursmuster in den nächsten Handelstagen einstellen, kann aktuell als nicht groß eingeschätzt werden.

* Basis Xetra-Schluss

Chart Daily

Übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bärisch

Betrachtung im 4h Chart

Im 4h Chart ist zum einen die moderate Aufwärtsbewegung der letzten Handelswoche zu sehen. Die Aktie hat es geschafft, sich sukzessive und moderat aufwärtszuschieben. Im September ging es nach der Stabilisierung an der SMA200 (aktuell bei 27,74 EUR) dynamisch über die anderen beiden Durchschnittslinien. Das Wertpapier hat damit eine gute Ausgangsbasis gehabt, die es aber nicht genutzt hat. Anfang des Monats hat sich eine breite Schwäche eingestellt, die zunächst unter die SMA20 (aktuell bei 28,35 EUR) bis an die SMA50 (aktuell bei 29,05 EUR) ging. Im Chart ist herauszulesen, dass die SMA50 zunächst einen Support geboten hat, dann aber aufgegeben wurde. Es ging im weiteren Handelsverlauf dynamisch unter die SMA200 zurück, unter der sich das Wertpapier festgesetzt hat.

Damit ist das 4h Chart bärisch zu interpretieren. Solange die Aktie unter der SMA200 notiert, solange könnte es weiter abwärts an das Jahrestief bzw. an die Marken gehen, die in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden haben.

Das Chartbild würde sich erst dann etwas aufhellen, wenn es die Aktie es geschafft hat, sich nicht nur über die SMA200 zu schieben, sondern auch die SMA20 zu nehmen. Ob sich diese Bewegung allerdings kurzfristig einstellt, bleibt abzuwarten. Im Chart kann zudem die Relevanz und die Bedeutung der SMA200 sehr gut herausinterpretiert werden.

4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4H - Prognose: bärisch

