DAX Verlierer: BMW - 78 EUR-Marke gestern wieder aufgegeben

Gestern (25.09.2024) standen per Xetra Schluss 16 Aktien auf der Gewinnerseite, 24 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Das Ende der Tabelle belegte erneut BMW mit einem Abschlag von 3,15 Prozent den letzten Platz. SAP gab um 2,44 Prozent nach, Mercedes Benz Group verbilligten sich um 1,67 Prozent.

► Der DAX 40 Verlierer am Mittwoch - BMW

► BMW WKN: 519000 | ISIN: DE0005190003 | Ticker: BMW

Die BMW-Aktie (BMW) hat gestern um 3,15 Prozent abgegeben und war damit die Aktie, die die Liste der Aktien mit den größte Tagesverlusten angeführt hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Betrachtung im DAILY

Nachdem die Aktie im April das Jahreshoch (115,02 EUR) formatiert hatte, ging es kontinuierlich abwärts. Im Tageschart ist erkennbar, dass es keine wesentlichen Erholungen gegeben hat und die die sich eingestellt haben, wurden nachfolgend gleich wieder abverkauft. Mitte September kam der Punch mit einem Tagesverlust von über 10 Prozent. Die Aktie hat seit dem Hoch in gut fünf Monaten fast 40 Prozent an Wert verloren. In den Folgetagen hat sich die Aktie wieder fangen können und hat mittlerweile große Teile der Verluste wieder kompensieren können. Es ging es mit einem GAP up über die 78 EUR-Marke, diese Marke wurde im Handel gestern gleich wieder aufgegeben.

Die SMA50 (aktuell bei 81,00 EUR) bzw. die SMA200 (aktuell bei 94,73 EUR) konnten im Mai etwas Support bieten, aber diese Linien wurden nachfolgend gleich wieder aufgegeben. Wie im Chart gut erkennbar konnte die Aktie im Juli bzw. im August noch einmal an und über die SMA20 (aktuell bei 76,58 EUR) laufen, hat sich über dieser Linie aber nicht festsetzen können. Der Aufwärtsdrang wurde jeweils von der SMA50. Im weiteren Handelsverlauf hat sich die Aktie unter der SMA20 etabliert, konnte zunächst zurück über diese Durchschnittslinie schieben, dort aber nicht festsetzen.

Wesentlich ist, dass der Tagesschluss von gestern heute nicht bestätigt wird. Stellt sich dies ein, so könnte es mit einer grünen Tageskerze wieder über die SMA20 gehen. Die Aktie könnte dann weiter aufwärts in Richtung der SMA50 laufen. Im Tageschart ist erkennbar, dass die SMA50 in den letzten Handelsmonaten ein echtes Brett gewesen ist. Das Wertpapier hat es seit März nicht mehr geschafft, sich über diese Linie zu schieben, bzw. festzusetzen. Ein Move über diese Durchschnittslinie wäre damit eine Duftmarke. Aufhellen würde sich das Chartbild aber erst wieder, wenn sich das Wertpapier verbindlich über der SMA50 festgesetzt hat. Ob sich dieses Szenario in den kommenden Handelstagen aber einstellt bleibt abzuwarten. Zunächst muss sich das Wertpapier aber erst einmal über der SMA20 festsetzen, was aktuell offensichtlich schon Probleme macht.

Wird der Tagesschluss von gestern heute bestätigt, so könnte es mit einer roten Tageskerze bis zum GAP close gehen. Darunter wäre das Jahrestief ein weiteres realistisches Anlaufziel.

* Basis Xetra-Schluss

Chart Daily

Übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bärisch

Betrachtung im 4h Chart

Im 4h Chart ist erkennbar, dass die Aktie im Juni und im Juli übergeordnet seitwärts gelaufen ist. Nach einem kleineren Rücksetzer ging es Mitte August wieder moderat aufwärts, wobei die Bewegung Ende August auslief. Es stellten sich nachfolgend zunächst moderate Abgaben ein, der Abgabedruck nahm dann deutlich zu, die Aktie wurde unter die 70 EUR-Marke durchgereicht, konnte sich in den letzten beiden Handelswochen wieder etwas erholen und über die 70 EUR-Marke zurücklaufen. Im 4h Chart ist das mangelnde Kaufinteresse der letzten Handelsmonate noch besser nachzuvollziehen, aber auch die Gegenbewegung in den letzten Handelstagen.

Das Wertpapier konnte sich ab Ende Juni im Bereich der SMA20 (aktuell bei 75,37 EUR) bzw. der SMA50 (aktuell bei 75,50 EUR) festsetzen. Beide Durchschnittslinien hatten bis Anfang September immer ihre Anziehungskraft. Ende August hat die Aktie die SMA50 als Unterstützung verbindlich aufgegeben und deutlich nachgegeben, hat es aber geschafft, sich wieder über die SMA20 bzw. über die SMA50 zu schieben, ist mittlerweile aber wieder zurück an diese beiden Durchschnittslinien gelaufen.

Gelingt es dem Wertpapier sich über der SMA50 zu halten, so könnten sich weitere Erholungsbewegungen einstellen, die die Perspektive haben, bis an die SMA200 (aktuell bei 83,04 EUR) zu laufen. Wird diese Durchschnittslinie kurzfristig angelaufen, so sollten die Kursmuster im Dunstkreis dieser Linie engmaschig beobachtet werden.

Rücksetzer könnten sich zunächst im Bereich der SMA50 / SMA20 stabilisieren. Bärisch eintrüben würde sich das Chartbild dann wieder, wenn sich die Aktie unter diesen beiden Durchschnittslinien festsetzen würde. Da beide Linien aktuell eng zusammenliegen, wäre das Wertpapier hier vergleichsweise gut unterstützt; ein Unterschreiten könnte als Hinweis interpretiert werden, dass sich die Abgaben weiter in Richtung des Jahrestiefs fortsetzen könnten.

4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4H - Prognose: neutral

