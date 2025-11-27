Brenntag Prognose: Warum die Aktie aktuell DAX-Verlierer ist – Chartanalyse & Ausblick

Die Aktie hat im März das Jahreshoch (68,70 EUR) formatiert. Das Hoch wurde abverkauft, die Abgaben hatten aber zunächst einen moderaten Charakter. Ende März gaben die Notierungen dynamisch und mit Momentum nach. Das Papier konnte sich zwar rasch stabilisieren und wieder erholen, die Gegenbewegung lief im Bereich der 63 EUR aus. Seit Anfang Juni befindet sich das Wertpapier in einem stabilen Abwärtskanal. Das Papier konnte sich zwar im Handelsverlauf immer wieder erholen; aus dem Chart kann herausgelesen werden, dass die Erholungen regelmäßig abverkauft worden sind und die Aktie nachfolgend die Abwärtsbewegung erneut aufgenommen hat.

► Brenntag WKN: A1DAHH | ISIN: DE000A1DAHH0 | Ticker: BNR

✅ Drei Key Takeaways

1. Brenntag war der größte DAX-Verlierer

Mit einem Minus von 1,57 % führte die Brenntag-Aktie am 26.11.2025 die Liste der DAX Verlierer an und setzt damit ihre übergeordnete Schwächephase fort.

2. Technische Lage bleibt angeschlagen

Im Tageschart blockiert die SMA50 seit Monaten jede Erholung. Erst ein dynamischer Ausbruch darüber könnte die Brenntag Prognose aufhellen – aktuell überwiegt das bärische Szenario.

3. GAP bei 47,07 EUR bleibt wahrscheinlich

Scheitert die Aktie erneut an der SMA50, könnte der Kurs wieder unter die SMA20 fallen und das GAP bei 47,07 EUR schließen – ein mögliches Ziel bei weiterer Abwärtsbewegung.

Per Xetra-Schluss notierten gestern (26.11.2025) 23 DAX-Aktien im Plus, während 17 Werte Verluste verzeichneten.

Am Tabellenende stand erneut Brenntag, mit einem Rückgang von 1,57 Prozent. Auch Bayer (-1,52 Prozent) und die Mercedes-Benz Group (-1,24 Prozent) gehörten zu den schwächeren Werten des Tages.

Die Brenntag Aktie (BNR) war damit der größte DAX Verlierer des Tages und rückt zunehmend in den Fokus von Anlegern, die eine frische Brenntag Prognose suchen.

📉 DAX 40 Verlierer – Brenntag im Fokus

Die Brenntag Aktie verlor gestern per Xetra-Schluss 1,57 Prozent und belegte damit den letzten Platz im DAX-Ranking. Die aktuelle Schwächephase wirft die Frage auf, wie sich die Brenntag Prognose für die kommenden Handelstage gestaltet.

📊 Chartcheck – Brenntag Prognose im Tageschart (Daily)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im März erreichte die Aktie ihr Jahreshoch bei 68,70 EUR, wurde jedoch rasch abverkauft. Zwar konnte sich der Kurs zwischendurch stabilisieren, doch die Gegenbewegung scheiterte im Bereich um 63 EUR.

Seit Anfang Juni befindet sich die Aktie in einem klaren Abwärtskanal, in dem Erholungen regelmäßig wieder verkauft wurden. Besonders auffällig:

SMA50 (49,50 EUR) fungiert seit Monaten als zuverlässiger Deckel.

Jede Annäherung an die Linie wurde abverkauft.

Die Kursverluste führten regelmäßig zurück unter die SMA20 (48,05 EUR).

In den letzten Handelstagen ist Brenntag erneut bis an die SMA50 herangelaufen, kämpft aber sichtbar damit, diese Marke dynamisch zu überwinden.

▶️ Bullishes Szenario (für eine positive Brenntag Prognose)

Tagesschluss über der SMA50

Bestätigung am Folgetag

Dynamische Anschlusskäufe

Erstes Ziel: SMA200 bei 55,92 EUR

Erst wenn die SMA50 sicher überwunden wird, kann eine nachhaltige Trendwende erwartet werden.

▶️ Bearishes Szenario (wahrscheinlicher Trend gemäß aktueller Lage)

Erneutes Abprallen an der SMA50

Rückfall unter die SMA20

Kursziel: GAP bei 47,07 EUR

Fortsetzung des Abwärtstrends wäre möglich

Übergeordnete Einschätzung Daily:

➡️ Prognose: bärisch

⏱️ Chartcheck – Brenntag Prognose im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Oktober und November testete Brenntag mehrfach die SMA200 (50,08 EUR). Der Kurs schaffte es allerdings nur mit den Dochten, nie mit dem Kerzenkörper über diese Marke. Jede Berührung führte zu Abwärtsbewegungen.

Positiv ist jedoch:

Die Rücksetzer fielen zuletzt moderater aus.

Die Aktie konnte sich wieder über der SMA20 (48,52 EUR) festsetzen.

Dies eröffnet zumindest die Chance auf einen erneuten Anlauf zur SMA200.

▶️ Bullishes Szenario im 4h-Chart

Nachhaltiger Ausbruch über die SMA200

Etablierung über 53,90 EUR

Erst dann wäre die Aufwärtsbewegung belastbar

▶️ Bearishes Szenario im 4h-Chart

Rückfall unter SMA20 / SMA50

GAP-Close bei 47,07 EUR

Fortsetzung des Abwärtstrends wahrscheinlich

Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart:

➡️ Prognose: neutral

📉 Tagesprognose: abwärts

Die technische Gesamtsituation spricht für eine eher schwache Tagesentwicklung.

🔐 Wichtige Marken für die Brenntag Prognose

Widerstände

49,50

50,08

51,37

52,05

52,15

52,55

53,46

53,86

55,92 (SMA200 Daily)

Unterstützungen

49,12

48,73

48,52 (SMA20 4h)

48,15

48,05 (SMA20 Daily)

47,07 (GAP)

43,93

