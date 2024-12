DAX Verlierer: Brenntag - Wieder deutlicher unter die 60 EUR-Marke

Per Xetra Schluss notierten gestern (17.12.2024) 17 Aktien im Plus, 23 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Das Ende der Tabelle belegte Brenntag, die mit einem Abschlag von 3,63 Prozent gehandelt wurden, E.ON gab um weitere 3,14 Prozent nach, Deutsche Post verbilligte sich um 2,39 Prozent.

► Der DAX 40 Verlierer am Dienstag - Brenntag

► Mercedes Benz Group WKN: 710000 | ISIN: DE0007100000 | Ticker: MBG

Die Brenntag Aktie (BNR) hat gestern per Xetra Schluss 3,63 Prozent abgegeben und war damit das Wertpapier, das die Liste der Aktien mit den größte Tagesverlusten* angeführt hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Betrachtung im DAILY

Das Papier hat zu Jahresbeginn zunächst etwas nachgegeben, konnte sich nachfolgend bis Anfang März erholen und bei 87,12 EUR das Jahreshoch formatieren, das aber in den Folgetagen direkt wieder abverkauft wurde. Der Anteilsschein setzte bis Anfang Mai in den Bereich der 75 EUR-Marke zurück. Nach einer kleineren Erholung folgten dynamische Rücksetzer, die die Aktie bis in den Bereich der 65,00 / 63,00 EUR-Marke drücken. In diesem Bereich lief das Wertpapier einige Handelsmonate seitwärts. Das Papier gab Ende Oktober weiter nach, konnte sich an der 60,00 EUR-Marke moderat erholen. Mitte November ging es mit einem GAP down an das Jahrestief (54,90 EUR). Die Rücksetzer wurden nachfolgend zurückgekauft. Die Aktie konnte im Zuge der Erholung auch das GAP (61,28 EUR) schließen. In dieser Handelswoche haben wieder Abgaben das Kursgeschehen dominiert.

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie im März / April zunächst unter die SMA20 (aktuell bei 60,93 EUR) als auch unter die SMA50 (aktuell bei 61,25 EUR) gefallen ist und sich zunächst im Bereich der SMA200 (aktuell bei 66,79 EUR) stabilisieren und leicht erholen konnte. Nachfolgend ging es weiter in Richtung Süden. Die Aktie pendelte bis Mitte Oktober zwischen der SMA20 und SMA50 hin und her, gab diese beiden Linien dann aber auf. Erholungen, die sich eingestellt hatten, gingen zunächst an die SMA20 und nach einigen Mühen wurde dann auch die SMA50 angelaufen, die aber nicht überwunden werden konnte. Von hier aus ging es in den letzten Handelstagen wieder deutlicher unter die 60 EUR-Marke.

Es gilt zunächst die Abwärtsbewegung zu stoppen und einen Richtungswechsel abzubilden. Gelingt dies so könnte es wieder an die SMA20 / SMA50 gehen. Im Tageschart ist erkennbar, dass diese beiden Linien in den letzten Handelsmonaten immer mal wieder überschritten wurden, die Aktie es aber nicht geschafft hat, sich auch über diesen beiden Durchschnittslinien zu etablieren. Werden die SMA20 / SMA50 erneut angelaufen, so wird der Schwur an diesen Linien kommen. Denkbar ist, dass das Wertpapier den Move über diese Linie abbilden kann. Wesentlich und wichtig ist aber, dass sich die Aktie möglichst rasch von dieser Durchschnittslinie lösen und aufwärts an die SMA200 laufen kann. Bullisch aufhellen würde sich das Chartbild allerdings erst dann, wenn sich der Anteilsschein verbindlich über der SMA200 festgesetzt hat. Weitere Erholungsbewegungen könnten zum GAP close (77,40 EUR) führen. Sollte sich das Wertpapier per Tagesschluss über dieser Marke festsetzen können, so besteht die Chance, dass es weiter aufwärts zu neuen Hochs gehen könnte.

Gelingt es aber nicht den beschriebenen Richtungswechsel abzubilden, so besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Abgaben weiter fortsetzen könnten. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite könnten das Jahrestief und nachfolgen die 50 EUR-Marke sein.

* Basis Xetra-Schluss

Chart Daily

Übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bärisch

Betrachtung im 4h Chart

Übergeordnet ist das Papier bis Mitte Oktober seitwärts gelaufen. Im August ging es zwar über alle drei Durchschnittslinien, das Papier hatte aber erkennbare Schwierigkeiten, sich weiter abzusetzen. Der Rücksetzer, der im September folgte, konnte sich zunächst im Dunstkreis der SMA200 (aktuell bei 62,19 EUR) stabilisieren, aber nicht erholen. Die SMA50 (aktuell bei 60,23 EUR) war zunächst ein Deckel und verantwortlich dafür, dass die Aktie deutlicher zurückgesetzt hat. Es ging im weiteren Handelsverlauf abwärts. Das GAP down im November konnte zurückgekauft werden. Es ging im Zuge der Erholung wieder an die SMA200, die aber erneut ein harter Deckel gewesen ist. Von hier aus wurde das Papier wieder in Richtung Süden geschickt.

Die Aktie notiert aktuell verbindlich unter der SMA20 (aktuell bei 61,22 EUR) / SMA50. Solange dies der Fall ist, könnten sich die Abgaben weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele wurden in der Tagesbetrachtung gewürdigt.

Stellen sich Erholungen ein, so könnten dieser zunächst an die SMA20 bzw. an die SMA50 gehen. Werden diese beiden Durchschnittslinien in den kommenden Handelstagen angelaufen, so bleibt abzuwarten, ob die Kraft reicht über diese beiden Linien zu laufen. Selbst wenn der Move gelingt, wartet darüber die SMA200, die das Potential hat, die Bewegung erneut zu beenden.

4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4H - Prognose: bärisch

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: