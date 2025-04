DAX Verlierer: Commerzbank Aktie - GAP down unter die 22 EUR-Marke

Per Xetra Schluss notierten am Freitag (28.03.2025) 14 Aktien im Plus, 26 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Das Ende der Tabelle belegte Commerzbank, die mit einem Abschlag von 4,65 Prozent gehandelt wurden, Siemens Energy gab um weitere 4,68 Prozent nach, Infineon verbilligten sich um weitere 3,77 Prozent.

► Der DAX 40 Verlierer am Freitag - Commerzbank ► Commerzbank WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker: CBK

Die Commerzbank Aktie (CBK) hat am Freitag per Xetra Schluss 4,65 Prozent* abgegeben und war damit die Aktie, die den größten Tagesverlust ausgewiesen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Das Papier konnte sich im August etwas erholen und über die 16 EUR-Marke laufen. Die Notierungen bröckelten nachfolgend aber wieder etwas ab. Erst Ende November konnte sich die Aktie berappeln. Es ging in den Folgewochen sukzessive aufwärts. Anfang März hat die Aufwärtsdynamik zugenommen, das Wertpapier ist im Zuge dessen bis an die 25,15 EUR gelaufen. Das Hoch wurde nachfolgend wieder abverkauft. Es ging in den letzten drei Handelstagen abwärts, am Freitag der letzten Handelswoche mit einem GAP down unter die 22 EUR-Marke.

Es ist im Tageschart erkennbar, dass sich die Aktie im November an der SMA200 (aktuell bei 16,39 EUR) stabilisieren konnte. Im Rahmen der Aufwärtsbewegung konnte sich das Papier über die SMA20 (aktuell bei 23,01 EUR) als auch über die SMA50 (aktuell bei 20,59 EUR) schieben und nachfolgend festsetzen. Diese Durchschnittslinie wurde erst in der letzten Handelswoche wieder angelaufen. Die SMA20 hat im Rahmen der Schwäche aber keinen wirklichen Support geboten. Das Papier hat sich mittlerweile verbindlich unter der SMA20 etabliert.

Damit hat sich das Tageschart etwas eingetrübt. Solange es die Aktie es nicht schafft, sich wieder an und über die SMA20 zu schieben, solange könnte weitere Schwäche das Kursgeschehen dominieren. Im Rahmen weiterer Rücksetzer könnte das Wertpapier die SMA50 erneut anlaufen. Sollte diese Linie erreicht werden, so sollte die Aktie spätestens hier einen Richtungswechsel abbilden, um den bullischen Grundton im Chart aufrecht zu erhalten.

Kann die Aktie bereits zu Wochenbeginn einen Richtungswechsel abbilden, so könnte dieser zunächst bis an das GAP (22,55 EUR) bzw. an die SMA20 gehen. Bullisch würde sich das Tageschart aber erst aufhellen, wenn es die Aktie es schafft, sich per Tagesschluss verbindlich über diese Linie festzusetzen.

* Basis Xetra-Schluss

Chart Daily

Übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: neutral

Betrachtung im 4h Chart

Das Papier konnte sich zu Jahresbeginn über alle drei Durchschnittslinien schieben und festsetzen. Es ging in den folgenden Handelswochen an der SMA20 (aktuell bei 22,97 EUR) aufwärts. Die Rücksetzer, die sich eingestellt haben, konnten sich jeweils an der SMA20 stabilisieren und erholen. Nachdem das Jahreshoch formatiert war, ging es unter diese Linie. Im Chart ist gut erkennbar, dass sich die Aktie im Bereich der SMA50 (aktuell bei 23,31 EUR) stabilisieren konnte. Es ist aber nicht gelungen sich verbindlich von dieser Linie nach Norden zu lösen. Nachdem die Aktie an der SMA20 abgeprallt ist, wurde die SMA50 im Rahmen der aktuellen Schwäche aufgegeben.

Die Aktie hat sich mittlerweile unter der SMA20 / SMA50 etabliert. Bisher wurden noch keine Erholungsbewegungen abgebildet. Solange das Wertpapier unter der SMA20 notiert, solange könnte sich die Schwäche weiter fortsetzen. Übergeordnet könnte diese sich bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 19,50 EUR) fortsetzen. Die Relevanz der SMA200 lässt sich sehr gut aus dem Chart herauslesen.

Erholungen könnten zunächst bis an die SMA20 gehen. Diese könnten im Bereich dieser Durchschnittslinie schon wieder beendet sein, dass die SMA20 in den letzten Handelswochen eine belastbare Unterstützung gewesen ist. Somit könnte es jetzt ein hartes Brett sein. Selbst wenn es das Papier es schafft, sich wieder über diese Linie zu schieben, so gilt es auch über die SMA50 zu kommen. Ob diese Bewegung allerdings in den kommenden Handelstagen abgebildet werden kann, bleibt abzuwarten.

4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4H - Prognose: neutral

