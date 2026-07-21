DAX Verlierer: MTU Aktie im Chartcheck

Per Xetra-Schluss am 20.07.2026 schlossen 19 DAX-Aktien im Plus, während 21 Werte Verluste verzeichneten. Zu den größten DAX Verlierern gehörte die MTU Aktie, die mit einem Minus von 2,11% den letzten Platz im Leitindex belegte. Dahinter folgten Brenntag mit einem Abschlag von 1,92% sowie Bayer mit einem Minus von 1,68%.

► MTU Aero Engines WKN: A0D9PT | ISIN: DE000A0D9PT0 | Ticker: MTX

📊 DAX Verlierer: 3 Key Takeaways

Die MTU Aktie war mit -2,11% der größte DAX Verlierer des Tages.

war mit -2,11% der größte des Tages. Der Rückfall unter SMA20 und SMA200 verschlechtert das kurzfristige Chartbild.

Entscheidend bleibt, ob die Unterstützungen bei 326 EUR und den offenen Gaps verteidigt werden können.

DAX Verlierer: MTU Aktie verliert 2,11%

Die MTU Aktie war am Montag mit einem Tagesverlust von 2,11% per Xetra-Schluss der schwächste Wert im DAX. Nach einer starken Erholung in den vergangenen Wochen geriet das Papier zuletzt wieder unter Druck. Anleger nutzten das zuvor erreichte Kursniveau offenbar verstärkt für Gewinnmitnahmen.

MTU Aktie im Tageschart: Chartbild hat sich eingetrübt

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Rücksetzer im November 2025 wurde von Investoren zunächst als Kaufchance genutzt. Die daraus entstandene Aufwärtsbewegung führte die MTU Aktie bis Januar knapp über die Marke von 400 EUR. Anschließend setzten jedoch deutliche Gewinnmitnahmen ein, wodurch der Titel innerhalb weniger Wochen rund 25% an Wert verlor. Erst im Bereich von 300 EUR gelang eine Stabilisierung. Von dort aus startete eine Erholung bis in den Bereich von 350 EUR, ehe erneuter Verkaufsdruck die Aktie wieder unter die 300 EUR-Marke drückte. Nach einem neuen Jahrestief bei 266,10 EUR setzte eine kräftige Gegenbewegung ein. Dabei konnte sich die MTU Aktie wieder oberhalb der SMA50 (326,15 EUR), der SMA20 (358,31 EUR) sowie zwischenzeitlich auch über der SMA200 (348,24 EUR) etablieren.

Die jüngste Aufwärtsbewegung endete jedoch im Bereich von 380 EUR. In den vergangenen beiden Handelswochen fiel der Kurs wieder unter die SMA20 sowie unter die SMA200 zurück. Dadurch hat sich das charttechnische Bild erneut verschlechtert.

Prognose Tageschart

Solange die MTU Aktie per Tagesschluss unter der SMA200 notiert, könnte sich die Schwäche bis in den Bereich der SMA50 fortsetzen. Sollte diese Unterstützung nicht halten, rücken die offenen Kurslücken bei 321,80 EUR und 313,90 EUR in den Fokus.

Kann der gestrige Rückgang hingegen im heutigen Handel nicht bestätigt werden, wäre eine Erholung mit einer positiven Tageskerze möglich. In diesem Fall hätte die Aktie Potenzial für einen erneuten Anstieg bis an die SMA200.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart: Neutral

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MTU Aktie im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart gelang der MTU Aktie Mitte April zunächst der Sprung über SMA20 und SMA50. Der Anlauf an die SMA200 scheiterte jedoch knapp, woraufhin erneut Gewinnmitnahmen einsetzten. Nach einem zwischenzeitlichen neuen Jahrestief folgte eine dynamische Erholung. Der Ausbruch über die SMA200 wurde sogar mit einem Gap nach oben begleitet. Diese Gewinne wurden inzwischen jedoch wieder weitgehend abgegeben. Der Kurs fiel erneut unter die SMA20 sowie unter die SMA50. Zwar konnte die SMA50 zunächst als Unterstützung dienen, insgesamt hat sich das kurzfristige Chartbild aber wieder eingetrübt.

Prognose 4-Stunden-Chart

Solange die MTU Aktie unter der SMA20 notiert, bleibt ein weiterer Rückgang in Richtung SMA200 möglich. Dort dürfte sich entscheiden, ob die Unterstützung erneut verteidigt werden kann. Sollte bereits vor Erreichen der SMA200 eine Gegenbewegung einsetzen, wären Erholungen bis an die SMA20 denkbar. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diesen gleitenden Durchschnitt würde das kurzfristige Chartbild wieder aufhellen.

Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: Neutral

Tagesprognose für die MTU Aktie

Einschätzung für den heutigen Handel: Abwärts

Widerstände

339,33 EUR

344,63 EUR

346,93 EUR

355,48 EUR

358,50 EUR

358,75 EUR

366,90 EUR

Unterstützungen

326,15 EUR

321,80 EUR (Gap)

320,42 EUR

313,90 EUR (Gap)

305,00 EUR (Gap)

Alle Kursangaben beziehen sich auf den Xetra-Schluss.

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FAQ

Warum war die MTU Aktie der größte DAX Verlierer?

Die MTU Aktie verlor am 20.07.2026 per Xetra-Schluss 2,11% und verzeichnete damit den größten Tagesverlust unter den DAX-Werten.

Wie ist das Chartbild der MTU Aktie einzuschätzen?

Sowohl im Tageschart als auch im 4-Stunden-Chart ist die Einschätzung aktuell neutral. Der Rückfall unter die SMA20 und SMA200 hat das technische Bild allerdings eingetrübt.

Welche Kursmarken sind bei der MTU Aktie wichtig?

Auf der Unterseite stehen insbesondere 326,15 EUR sowie die Gap-Zonen bei 321,80 EUR und 313,90 EUR im Fokus. Wichtige Widerstände liegen zwischen 346,93 EUR und 358,75 EUR.