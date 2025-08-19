KEY TAKEAWAYS Das Tageschart kann nach wie vor bullisch interpretiert werden. Solange die Aktie per Tagesschluss über der SMA20 notiert, kann das Papier zum immer neuen Jahreshochs laufen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 45 EUR bzw. die 49/50 EUR sein. ► Commerzbank WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker: CBK DAX Verlierer: Commerzbank im Fokus Am Montag, den 18.08.2025, verzeichnete der DAX gemischte Handelsresultate. Während 19 Aktien im Plus schlossen, mussten 21 Werte Abschläge hinnehmen. Größter DAX Verlierer war die Commerzbank Aktie (CBK), die mit einem Rückgang von 2,87 Prozent per Xetra-Schluss auf den letzten Platz der Tagesliste rutschte. Ebenfalls schwächer notierten Deutsche Post (-1,77 %) und Daimler Truck Holding (-1,69 %). Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Commerzbank Prognose – Chartanalyse im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die Commerzbank Prognose bleibt trotz der kurzfristigen Verluste übergeordnet bullisch. Seit Dezember 2024 konnte die Aktie einen deutlichen Aufwärtstrend etablieren, der im März an Dynamik gewann. Das Papier kletterte in der Spitze bis auf 35,95 EUR, bevor in den letzten Handelstagen Gewinnmitnahmen einsetzten. Im Tageschart zeigt sich eine solide technische Basis: SMA200 bei 22,61 EUR bot bereits im November Stabilität.

SMA20 (32,89 EUR) und SMA50 (30,03 EUR) fungierten mehrfach als Support und halfen bei Richtungswechseln.

Jüngste Rücksetzer bis fast an die SMA50 wurden schnell wieder aufgekauft. Prognose Daily: Solange die Aktie oberhalb der SMA20 notiert, bleibt das Chartbild bullisch. Neue Jahreshochs sind möglich, mit Kurszielen bei 45 EUR sowie 49–50 EUR. Rücksetzer in den Bereich der SMA20 wären unkritisch, solange dort eine Stabilisierung erfolgt. DAX Verlierer im 4h-Chart – Commerzbank Prognose kurzfristig Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4-Stunden-Chart zeigt die Commerzbank Aktie, dass die SMA20 (33,47 EUR) sowie die SMA50 zuletzt wichtige Unterstützungen darstellten. Rücksetzer im Juni konnten dort abgefangen werden, bevor die Aktie neue Hochs erreichte. Aktuell gilt: Bullisches Szenario: Gelingt ein Anstieg über 36,95 EUR (Gap-Schluss), wäre der Weg frei zu neuen Hochs.

Neutrales Szenario: Ein Rückfall unter die SMA20 würde das Chartbild eintrüben. Dann könnten Abgaben bis zur SMA50 folgen. Prognose 4h-Chart: bullisch bis neutral.

Tagesprognose: kurzfristig abwärts. Wichtige Widerstände und Unterstützungen Widerstände: 36,30 / 36,54 / 36,72 / 37,82 / 38,77 / 44,20 / 57,75

Unterstützungen: 33,47 / 32,89 / 32,30 / 30,03 / 29,44 (Gap) / 29,18 Fazit – DAX Verlierer mit Potenzial: Commerzbank Prognose Auch wenn die Commerzbank Aktie am 18.08.2025 als DAX Verlierer hervorstach, bleibt die Commerzbank Prognose insgesamt positiv. Kurzfristige Abgaben ändern nichts am übergeordneten Aufwärtstrend. Solange die Aktie oberhalb der SMA20 bleibt, könnten Anleger in den kommenden Wochen neue Jahreshochs im Bereich von 45 bis 50 EUR erwarten. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

