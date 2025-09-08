NATGAS Preis & NATGAS Prognose: Sturmängste treiben Gas-Futures – Widerstand bei 2,95 USD im Fokus

🔥 NATGAS Preis & NATGAS Prognose: Aufschwung nach Wetterprognosen und Sturmängsten 📌 Key Takeaways NATGAS Preis: Futures steigen heute um knapp +2 %, nachdem die Gewinne intraday zeitweise über +5 % lagen. Treiber: Leicht geringere Produktion, höhere Nachfrage durch warmes Wetter und psychologischer Effekt eines möglichen Sturms im Golf von Mexiko. NATGAS Prognose: Hohe Lagerbestände und technische Widerstände könnten den Aufwärtstrend begrenzen – wichtiges Signal bei 2,95 USD. 📰 Einleitung Der NATGAS Preis zeigt sich heute volatil: Nach einem starken Anstieg von mehr als 5 % zu Handelsbeginn liegt das Plus aktuell bei rund 2 %. In dieser NATGAS Prognose werfen wir einen Blick auf die Gründe für die Bewegung sowie die technischen Signale, die den Markt in den kommenden Tagen bestimmen könnten. 📈 Gründe für den Anstieg Produktion : Durchschnitt auf ca. 107 bcfd gesunken, leicht unter dem August-Niveau von 108 bcfd.

Wetter : Prognosen deuten auf etwas wärmere Temperaturen hin → Nachfrage nach Kühlung steigt.

Saison : Anfang September markiert die Übergangsphase zwischen Kühl- und Heizsaison , wobei der Süden der USA weiterhin für hohe Klimaanlagen-Nachfrage sorgt.

Psychologie: Befürchtungen um einen tropischen Sturm im Golf von Mexiko, auch wenn keine direkte Gefahr für Gas-Infrastruktur besteht. 🌪️ Belastungsfaktoren für den Markt Trotz der heutigen Gewinne bleiben Gegenwinde bestehen: Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Lagerbestände : Mehr als 5 % über dem Fünfjahresdurchschnitt .

Produktion : Historisch hoch für diese Jahreszeit.

LNG-Exporte: Stark, aber keine kurzfristigen Ausbauchancen. 📉 NATGAS Prognose: Technische Lage Kurs prallt am Widerstand aus der Juli-Korrektur ab.

Notierung unter der 50-Perioden-Durchschnittslinie – ähnlich wie vor zwei Monaten.

Entscheidendes Signal: Unter 2,95 USD (14-Perioden-Durchschnitt) → Rückkehr in den Abwärtstrend wahrscheinlich. Über 2,95 USD → Korrektive Rally könnte anhalten.

✅ Fazit Die aktuelle NATGAS Prognose zeigt ein Spannungsfeld zwischen kurzfristigen bullischen Faktoren (Wetter, Sturmrisiken, leichte Produktionsdellen) und langfristigen Belastungen (hohe Lagerbestände, starke Produktion). Solange der NATGAS Preis über 2,95 USD notiert, bleibt eine Korrekturrally möglich – fällt er darunter, dürfte der Abwärtstrend zurückkehren. NATGAS Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

