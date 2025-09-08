BÖRSE HEUTE: Wall Street gemischt, Europa im Plus, Gold auf Rekordhoch (08.09.2025)

Börse Aktuell & Börse heute: Wall Street gemischt – Europa im Plus, Gold auf Rekordhoch 📌 Key Takeaways Börse heute: Wall Street zeigt ein gemischtes Bild – Techs im Plus, Dow Jones leicht im Minus. Börse Aktuell in Europa: Starke Gewinne in Polen (W20 +2,17 %), Deutschland (DAX+0,5 %) und Frankreich (FRA40 +0,55 %). Rohstoffe & Devisen: Gold erreicht neues Rekordhoch über 3.600 USD, Öl stabilisiert sich nach OPEC+-Beschluss, US-Dollar schwächelt. 📰 Einleitung Die Börse heute zeigt ein differenziertes Bild: Während an der Wall Street vor allem Technologieaktien die Gewinne anführen, bleibt die Stimmung gemischt. In Europa notieren die meisten Indizes im Plus, trotz politischer Unsicherheiten in Frankreich. Parallel erreichen Goldpreise neue Rekorde, Öl erholt sich, und am Devisenmarkt verliert der US-Dollar an Stärke. 📈 Börse Aktuell: Wall Street & Europa im Überblick Nasdaq : +0,4 %

S&P 500 : +0,1 %

Dow Jones: -0,1 % → Vorsicht vor den US-Inflationsdaten am Donnerstag. Europa:

Spanien SPA35 : +1 %.

Österreich AUT20 : +0,8 %.

Frankreich FRA40 : +0,55 %, trotz Rücktritts von Premier François Bayrou .

Deutschland DAX: +0,5 %. 🇫🇷 Politische Unsicherheit in Frankreich Premierminister François Bayrou scheiterte im Misstrauensvotum .

Er kündigte seinen Rücktritt für morgen an.

Präsident Emmanuel Macron muss nun einen neuen Premier ernennen oder das Parlament auflösen. 🏦 Rohstoffe & Devisen im Fokus Gold : Neues Rekordhoch bei 3.644 USD/Unze , seit Monatsbeginn +5 %.

Öl : Erholt sich nach OPEC+-Beschluss, Produktionserhöhung um 137.000 Barrel/Tag geplant.

Erdgas (NATGAS) : Zunächst +5 % auf Sturm- und Nachfrageängste, später bei +1,5 %.

US-Dollar : Schwächer (USDIDX -0,1 %), EURUSD steigt auf 1,1738 .

NZD & AUD : Führen die Zugewinne an (NZDUSD +0,7 %, AUDUSD +0,5 %).

Polnischer Zloty: Bleibt stark trotz gesenktem Ausblick durch Fitch. 🇩🇪 Deutsche Wirtschaftsdaten Industrieproduktion Juli : +1,5 % YoY (erwartet -0,3 %; zuvor -3,5 %).

Monatlich : +1,3 % MoM (erwartet +1,0 %; zuvor -0,1 %).

