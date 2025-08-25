KEY TAKEAWAYS Es ist im Tageschart erkennbar, dass sich die Aktie im November an der SMA200 (aktuell bei 23,03 EUR) stabilisieren konnte. Im Rahmen der Aufwärtsbewegung konnte sich das Papier über die SMA20 (aktuell bei 34,40 EUR) als auch über die SMA50 (aktuell bei 30,76 EUR) schieben und nachfolgend festsetzen. Diese Durchschnittslinie wurde erst Ende März wieder angelaufen. ► Commerzbank WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker: CBK DAX Verlierer am Freitag: Commerzbank Aktie im Fokus Am Freitag, den 22.08.2025, verzeichnete der DAX gemischte Ergebnisse: 31 Aktien notierten im Plus, während 9 Werte Verluste hinnehmen mussten. Größter DAX Verlierer war die Commerzbank Aktie (CBK), die per Xetra-Schlusskurs 2,56 % nachgab. Dahinter folgten Beiersdorf mit -1,03 % und Deutsche Post (DHL) mit -0,93 %. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Commerzbank Aktie – Technische Analyse im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die Commerzbank Aktie konnte seit Dezember 2024 deutliche Aufwärtsbewegungen verbuchen. Anfang März beschleunigte sich die Dynamik bis an das Hoch bei 25,19 EUR, das jedoch wieder abverkauft wurde. Ein Rücksetzer führte die Aktie sogar unter die 20-EUR-Marke bis auf 17,66 EUR, bevor eine starke Erholung einsetzte. Im weiteren Verlauf kletterte das Papier bis an ein neues Jahreshoch von 38,25 EUR, das allerdings nicht gehalten werden konnte. Auffällig ist, dass die Commerzbank Aktie wiederholt Unterstützung an der SMA20 (aktuell bei 34,40 EUR) fand und diese Linie als Stabilisierungspunkt diente. Auch die SMA50 (30,76 EUR) konnte Rücksetzer mehrfach abfedern. Die Chartstruktur bleibt insgesamt bullisch: Solange die Kurse über der SMA20 notieren, sind weitere Anstiege bis 40 EUR sowie perspektivisch in den Bereich 49/50 EUR denkbar. Rücksetzer in Richtung SMA20 wären charttechnisch unbedenklich, solange eine Erholung einsetzt. Einschätzung im 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4-Stunden-Chart zeigt sich, dass die Aktie zuletzt zwischen der SMA20 (36,89 EUR) und SMA50 (35,02 EUR) oszillierte. Nach kurzen Rücksetzern konnte sich die Commerzbank Aktie immer wieder erholen. Wichtig bleibt, dass der Kurs sich zu Wochenbeginn erneut über die SMA20 schiebt. Gelingt dies, könnte der Weg für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung frei werden. Ein Scheitern an dieser Marke würde das kurzfristige Bild eintrüben und mögliche Abgaben bis zur SMA50 wahrscheinlicher machen. Prognose für die Commerzbank Aktie Die übergeordnete Einschätzung bleibt bullisch: Widerstände: 36,75 / 36,81 / 38,25 / 44,20 / 57,75

Unterstützungen: 35,62 / 34,39 / 30,76 / 29,18 Damit bleibt die Commerzbank Aktie zwar kurzfristig der größte DAX Verlierer, mittelfristig jedoch bestehen weiterhin Chancen auf neue Jahreshochs.

