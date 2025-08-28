KEY TAKEAWAYS Der Tagesschluss vom Vortag wurde gestern im Handel bestätigt, was in einer weiteren roten Tageskerze gemündet ist. Damit hat sich das Tageschart weiter eingetrübt. Solange der Anteilsschein per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, solange könnten sich die Rücksetzer weiter fortsetzen. ► Commerzbank WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker: CBK DAX Verlierer am 27.08.2025 – Commerzbank Aktie im Fokus Am gestrigen Handelstag (27.08.2025) schlossen per Xetra nur 13 Aktien im Plus, während 27 Titel Verluste verzeichneten. Am Ende der DAX-Tabelle stand die Commerzbank Aktie, die mit einem deutlichen Minus von 5,23 % als größter DAX Verlierer hervorging. Auch die Deutsche Bank (-4,83 %) sowie Siemens Energy (-3,67 %) zählten zu den schwächsten Werten. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Commerzbank Aktie – aktueller Kursrückschlag Die Commerzbank Aktie (CBK) verzeichnete den größten Tagesverlust im DAX und beendete den Handel klar im roten Bereich. Nach einer langen Aufwärtsbewegung seit Dezember 2024, die bis auf ein Jahreshoch bei 38,25 EUR führte, setzten zuletzt verstärkte Gewinnmitnahmen und Verkaufsdruck ein. Der Kurs fiel zeitweise sogar deutlich unter die 20-Euro-Marke, konnte sich jedoch zwischenzeitlich erholen. Das erneute Abverkaufen des Jahreshochs signalisiert eine deutliche Eintrübung der Stimmung. Chartanalyse – Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Tageschart zeigt sich, dass die Commerzbank Aktie über Monate hinweg die SMA20 und SMA50 als wichtige Unterstützungen nutzen konnte. Mitte Juli führte die Rallye zu neuen Hochs, doch die jüngsten Rücksetzer brachten den Kurs wieder unter die SMA20. SMA20 (34,97 EUR) : aktuell gebrochene Unterstützung

SMA50 (31,14 EUR) : nächste mögliche Haltezone

SMA200 (23,30 EUR): langfristige Unterstützung Solange die Aktie per Tagesschluss unter der SMA20 bleibt, könnten weitere Rücksetzer bis in den Bereich der SMA50 erfolgen. Erst eine Rückkehr über die SMA20 würde das Chartbild aufhellen. Chartanalyse – 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auch im 4h-Chart hat sich die Lage eingetrübt. Die Commerzbank Aktie konnte sich zwar mehrfach an SMA20 und SMA50 stabilisieren, fiel zuletzt jedoch erneut darunter. Das kurzfristige Bild bleibt damit neutral bis bärisch. Widerstände : 33,89 – 36,07 EUR

Unterstützungen: 31,14 – 29,18 EUR Ein nachhaltiger Bruch der SMA50 könnte den Weg in Richtung SMA200 bei 30,16 EUR freimachen. Prognose für die Commerzbank Aktie Übergeordnet Daily : neutral

Übergeordnet 4h-Chart : neutral

