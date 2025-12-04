Commerzbank Prognose 2025: Warum die Aktie DAX-Verlierer des Tages wurde

Anfang März hat die Aufwärtsdynamik zugenommen, das Wertpapier ist im Zuge dessen bis an die 25,19 EUR gelaufen. Das Hoch wurde nachfolgend wieder abverkauft. Es ging zunächst moderat abwärts, nachfolgend nahm der Verkaufsdruck dynamisch zu. Im Zuge dessen wurde die 20 EUR-Marke aufgegeben, wobei der Rücksetzer an der 17,66 EUR-Marke direkt wieder zurückgekauft wurde. Nachfolgend konnte sich das Papier erholen und sukzessive an immer neue Hochs laufen. Das Jahreshoch (38,25 EUR) wurde Ende August von Anlegern für Gewinnmitnahmen genutzt. Die Aktie setzte zurück und schwenkte übergeordnet in eine Seitwärtsbox ein.

► Commerzbank WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker: CBK

✅ Drei Key Takeaways

Commerzbank war der größte DAX Verlierer des Tages mit einem Rückgang von 2,89 % und steht damit erneut im Mittelpunkt der Marktbeobachtung.

Die Commerzbank Prognose bleibt trotz kurzfristiger Schwäche bullisch , sofern die Aktie über der SMA20 bleibt und die Chance auf ein GAP-Close sowie einen erneuten Test des Jahreshochs wahrt.

Ein Unterschreiten wichtiger gleitender Durchschnitte (SMA20/SMA50) könnte das Chartbild eintrüben und kurzfristig weiteres Abwärtspotenzial auslösen.

Zum Xetra-Schluss am 03.12.2025 lagen 18 DAX-Aktien im Plus, während 22 Titel mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Am Tabellenende stand die Commerzbank, die mit einem Minus von 2,89 % der klare DAX Verlierer des Tages war. Dahinter folgten die Mercedes-Benz Group mit −2,67 % sowie BASF mit −2,08 %.

🏅 DAX 40 Verlierer – Fokus Commerzbank (CBK)

Die Commerzbank-Aktie verzeichnete per Xetra-Schluss den stärksten Tagesverlust im Index. Damit rückt sie erneut in den Fokus der Marktteilnehmer, insbesondere im Hinblick auf die Commerzbank Prognose für die kommenden Wochen.

📊 Chartcheck – Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.12.2025.

Die Commerzbank zeigte Anfang März eine deutliche Aufwärtsdynamik und kletterte bis auf 25,19 EUR. Nach einem anschließenden Abverkauf fiel die Aktie kurzzeitig unter die psychologisch wichtige 20-EUR-Marke, erholte sich jedoch rasch, nachdem bei 17,66 EUR Käufer einsprangen.

In der Folge lief die Aktie sukzessive auf neue Mehrmonatshochs. Das Jahreshoch bei 38,25 EUR Ende August wurde jedoch für Gewinnmitnahmen genutzt – die Aktie schwenkte in eine Seitwärtsphase über.

⭐ Relevante Chartmarken aus dem Daily:

Im September rutschte die Aktie per GAP-Down unter die SMA20 (33,13 EUR) .

Die SMA50 (32,05 EUR) gab zunächst Halt, wurde später aber ebenfalls unterschritten.

Erst Anfang November gelang der Rebreak über SMA20 und SMA50, jedoch erst in den letzten Handelstagen konnte sich der Kurs überzeugend von beiden Linien lösen.

🔮 Commerzbank Prognose – Daily: bullisch

Die Aktie muss sich jetzt stabil über der SMA20 halten, um weiteres Aufwärtspotenzial freizusetzen:

Ein Anstieg könnte zunächst zum GAP-Close führen.

Über diesem Bereich steigt die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Tests des Jahreshochs (38,25 EUR) und perspektivisch einer Bewegung in Richtung 40 EUR.

Risiko:

Bestätigt sich der gestrige Rücksetzer, droht eine Abwärtsbewegung zur SMA20 und darunter zur SMA50. Ein Tagesschluss unter der SMA20 wäre klar negativ für die kurzfristige Commerzbank Prognose.

⏱ Chartcheck – 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.12.2025.

Nach dem Hoch im August kam es zu einem GAP-Down unter die SMA50 (33,25 EUR). Die Aktie stabilisierte sich und bewegte sich mehrere Wochen seitwärts im Bereich der SMA20 (33,92 EUR) und SMA50.

Schwächephasen fanden bis Anfang Oktober Unterstützung an der SMA200 (32,11 EUR). Nach mehreren Versuchen gelang schließlich der Rebreak über die SMA200 – ein bullisches Signal.

Gestern jedoch fiel die Aktie erneut unter die SMA20, was die kurzfristige Dynamik vorerst bremst.

🔮 Commerzbank Prognose – 4h: bullisch / neutral

Wichtig ist nun:

Ein schneller Rebound über die SMA20 wäre positiv → Ziel: GAP-Close.

Gelingt das nicht, könnte die Aktie zunächst an der SMA50 Halt finden.

Unterhalb der SMA200 würde sich das Chartbild deutlich eintrüben.

📆 Tagesprognose: abwärts (kurzfristig)

📈 Wichtige Widerstände

33,92

34,07

34,29

34,58 (GAP)

35,03

36,07 (GAP)

38,25

44,20

57,75

📉 Wichtige Unterstützungen

33,25

33,13

33,05

32,11

32,05

29,44 (GAP)

28,70

27,49

🔍 Fazit – Commerzbank Prognose & Rolle als DAX Verlierer

Die Commerzbank bleibt nach dem starken Rücksetzer einer der spannendsten Titel im DAX. Kurzfristig dominiert Schwäche, weshalb der gestrige Rückgang sie zum klaren DAX Verlierer machte.

Mittelfristig bleibt das Bild jedoch bullisch, sofern die SMA20 verteidigt wird und ein erneuter Angriff auf die Widerstandszone beginnt.

