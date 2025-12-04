Commerzbank Prognose 2025: Warum die Aktie DAX-Verlierer des Tages wurde

- Commerzbank war der größte DAX Verlierer
- Die Commerzbank Prognose bleibt trotz kurzfristiger Schwäche bullisch
- Ein Unterschreiten wichtiger gleitender Durchschnitte (SMA20/SMA50)
Anfang März hat die Aufwärtsdynamik zugenommen, das Wertpapier ist im Zuge dessen bis an die 25,19 EUR gelaufen. Das Hoch wurde nachfolgend wieder abverkauft. Es ging zunächst moderat abwärts, nachfolgend nahm der Verkaufsdruck dynamisch zu. Im Zuge dessen wurde die 20 EUR-Marke aufgegeben, wobei der Rücksetzer an der 17,66 EUR-Marke direkt wieder zurückgekauft wurde. Nachfolgend konnte sich das Papier erholen und sukzessive an immer neue Hochs laufen. Das Jahreshoch (38,25 EUR) wurde Ende August von Anlegern für Gewinnmitnahmen genutzt. Die Aktie setzte zurück und schwenkte übergeordnet in eine Seitwärtsbox ein.
► Commerzbank WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker: CBK
✅ Drei Key Takeaways
-
Commerzbank war der größte DAX Verlierer des Tages mit einem Rückgang von 2,89 % und steht damit erneut im Mittelpunkt der Marktbeobachtung.
-
Die Commerzbank Prognose bleibt trotz kurzfristiger Schwäche bullisch, sofern die Aktie über der SMA20 bleibt und die Chance auf ein GAP-Close sowie einen erneuten Test des Jahreshochs wahrt.
-
Ein Unterschreiten wichtiger gleitender Durchschnitte (SMA20/SMA50) könnte das Chartbild eintrüben und kurzfristig weiteres Abwärtspotenzial auslösen.
Zum Xetra-Schluss am 03.12.2025 lagen 18 DAX-Aktien im Plus, während 22 Titel mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Am Tabellenende stand die Commerzbank, die mit einem Minus von 2,89 % der klare DAX Verlierer des Tages war. Dahinter folgten die Mercedes-Benz Group mit −2,67 % sowie BASF mit −2,08 %.
🏅 DAX 40 Verlierer – Fokus Commerzbank (CBK)
Die Commerzbank-Aktie verzeichnete per Xetra-Schluss den stärksten Tagesverlust im Index. Damit rückt sie erneut in den Fokus der Marktteilnehmer, insbesondere im Hinblick auf die Commerzbank Prognose für die kommenden Wochen.
📊 Chartcheck – Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die Commerzbank zeigte Anfang März eine deutliche Aufwärtsdynamik und kletterte bis auf 25,19 EUR. Nach einem anschließenden Abverkauf fiel die Aktie kurzzeitig unter die psychologisch wichtige 20-EUR-Marke, erholte sich jedoch rasch, nachdem bei 17,66 EUR Käufer einsprangen.
In der Folge lief die Aktie sukzessive auf neue Mehrmonatshochs. Das Jahreshoch bei 38,25 EUR Ende August wurde jedoch für Gewinnmitnahmen genutzt – die Aktie schwenkte in eine Seitwärtsphase über.
⭐ Relevante Chartmarken aus dem Daily:
-
Im September rutschte die Aktie per GAP-Down unter die SMA20 (33,13 EUR).
-
Die SMA50 (32,05 EUR) gab zunächst Halt, wurde später aber ebenfalls unterschritten.
-
Erst Anfang November gelang der Rebreak über SMA20 und SMA50, jedoch erst in den letzten Handelstagen konnte sich der Kurs überzeugend von beiden Linien lösen.
🔮 Commerzbank Prognose – Daily: bullisch
Die Aktie muss sich jetzt stabil über der SMA20 halten, um weiteres Aufwärtspotenzial freizusetzen:
-
Ein Anstieg könnte zunächst zum GAP-Close führen.
-
Über diesem Bereich steigt die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Tests des Jahreshochs (38,25 EUR) und perspektivisch einer Bewegung in Richtung 40 EUR.
Risiko:
Bestätigt sich der gestrige Rücksetzer, droht eine Abwärtsbewegung zur SMA20 und darunter zur SMA50. Ein Tagesschluss unter der SMA20 wäre klar negativ für die kurzfristige Commerzbank Prognose.
⏱ Chartcheck – 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Nach dem Hoch im August kam es zu einem GAP-Down unter die SMA50 (33,25 EUR). Die Aktie stabilisierte sich und bewegte sich mehrere Wochen seitwärts im Bereich der SMA20 (33,92 EUR) und SMA50.
Schwächephasen fanden bis Anfang Oktober Unterstützung an der SMA200 (32,11 EUR). Nach mehreren Versuchen gelang schließlich der Rebreak über die SMA200 – ein bullisches Signal.
Gestern jedoch fiel die Aktie erneut unter die SMA20, was die kurzfristige Dynamik vorerst bremst.
🔮 Commerzbank Prognose – 4h: bullisch / neutral
Wichtig ist nun:
-
Ein schneller Rebound über die SMA20 wäre positiv → Ziel: GAP-Close.
-
Gelingt das nicht, könnte die Aktie zunächst an der SMA50 Halt finden.
-
Unterhalb der SMA200 würde sich das Chartbild deutlich eintrüben.
📆 Tagesprognose: abwärts (kurzfristig)
📈 Wichtige Widerstände
-
33,92
-
34,07
-
34,29
-
34,58 (GAP)
-
35,03
-
36,07 (GAP)
-
38,25
-
44,20
-
57,75
📉 Wichtige Unterstützungen
-
33,25
-
33,13
-
33,05
-
32,11
-
32,05
-
29,44 (GAP)
-
28,70
-
27,49
🔍 Fazit – Commerzbank Prognose & Rolle als DAX Verlierer
Die Commerzbank bleibt nach dem starken Rücksetzer einer der spannendsten Titel im DAX. Kurzfristig dominiert Schwäche, weshalb der gestrige Rückgang sie zum klaren DAX Verlierer machte.
Mittelfristig bleibt das Bild jedoch bullisch, sofern die SMA20 verteidigt wird und ein erneuter Angriff auf die Widerstandszone beginnt.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.