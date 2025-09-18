KEY TAKEAWAYS
Wird der Tagesschluss von gestern heute aber nicht bestätigt, so könnte es mit einer grünen Tageskerze wieder aufwärts in Richtung der SMA50 gehen. Die Aktie hat auf der Oberseite jetzt aber das Problem, dass sich die SMA20 der SMA50 von oben nähert. Um Perspektiven auf das Jahreshoch zu haben, muss sich das Wertpapier direkt über beide Linien schieben. Ob sich diese Bewegung in den kommenden Handelstagen einstellt, bleibt abzuwarten.
► Commerzbank WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker: CBK
DAX Verlierer am 17.09.2025 – Commerzbank Aktie im Fokus
Am gestrigen Handelstag (17.09.2025) schlossen im DAX 40 insgesamt 18 Aktien im Plus, während 22 Titel Verluste verzeichneten. Am Ende der Liste der DAX Verlierer stand die Commerzbank Aktie (CBK) mit einem deutlichen Minus von 2,98 %. Ebenfalls unter Druck gerieten Siemens Energy (-2,04 %) und Rheinmetall (-1,40 %).
Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los!Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen
Damit war die Commerzbank Aktie der schwächste Wert im DAX und rückte besonders in den Blickpunkt der Anleger.
Chartcheck – Tageschart der Commerzbank Aktie
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Seit Dezember 2024 verlief die Entwicklung der Commerzbank Aktie zunächst positiv, mit einem Hoch bei 38,25 EUR, das jedoch direkt wieder abverkauft wurde. Mehrere Rücksetzer führten die Aktie zeitweise unter die Marke von 20 EUR. Nach einer Erholung kam es zuletzt wieder zu deutlichen Abgaben.
Aktuell notiert die Aktie unter der SMA20 (33,28 EUR) und auch unter der SMA50 (32,50 EUR). Das Chartbild hat sich damit eingetrübt. Solange die Aktie per Tagesschluss unter der SMA50 bleibt, ist mit weiterem Druck zu rechnen. Mögliche Kursziele auf der Unterseite liegen bei 29,44 EUR (GAP) sowie bei 27,80 EUR und 26,25 EUR.
Kann sich die Aktie hingegen stabilisieren und zurück über die SMA50 laufen, wäre ein erneuter Anstieg in Richtung Jahreshoch denkbar.
Chartcheck – 4h-Chart zur Commerzbank Aktie
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im kurzfristigen 4-Stunden-Chart zeigt sich ein angeschlagenes Bild. Die Aktie ist gestern sogar unter die SMA200 (31,32 EUR) gefallen. Sollte sich die Commerzbank Aktie unter dieser Marke etablieren, könnte sich die Schwächephase weiter verstärken.
Erst ein nachhaltiger Anstieg zurück über die SMA200 und die SMA50 würde das Chartbild wieder aufhellen. Solange dies nicht geschieht, bleibt die Prognose eher neutral bis bärisch.
Fazit: Commerzbank Aktie bleibt DAX Verlierer
Die Commerzbank Aktie ist aktuell der klare DAX Verlierer und zeigt charttechnisch deutliche Schwäche. Anleger sollten wichtige Unterstützungsmarken im Auge behalten. Erst oberhalb von SMA50 und SMA20 ergeben sich wieder Chancen für einen Aufwärtstrend.
AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden:
- Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!
- Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten
- Details und Teilnahmebedingungen über den Link
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.