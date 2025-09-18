KEY TAKEAWAYS

Wird der Tagesschluss von gestern heute aber nicht bestätigt, so könnte es mit einer grünen Tageskerze wieder aufwärts in Richtung der SMA50 gehen. Die Aktie hat auf der Oberseite jetzt aber das Problem, dass sich die SMA20 der SMA50 von oben nähert. Um Perspektiven auf das Jahreshoch zu haben, muss sich das Wertpapier direkt über beide Linien schieben. Ob sich diese Bewegung in den kommenden Handelstagen einstellt, bleibt abzuwarten.

► Commerzbank WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker: CBK

DAX Verlierer am 17.09.2025 – Commerzbank Aktie im Fokus

Am gestrigen Handelstag (17.09.2025) schlossen im DAX 40 insgesamt 18 Aktien im Plus, während 22 Titel Verluste verzeichneten. Am Ende der Liste der DAX Verlierer stand die Commerzbank Aktie (CBK) mit einem deutlichen Minus von 2,98 %. Ebenfalls unter Druck gerieten Siemens Energy (-2,04 %) und Rheinmetall (-1,40 %).

Damit war die Commerzbank Aktie der schwächste Wert im DAX und rückte besonders in den Blickpunkt der Anleger.

Chartcheck – Tageschart der Commerzbank Aktie

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Seit Dezember 2024 verlief die Entwicklung der Commerzbank Aktie zunächst positiv, mit einem Hoch bei 38,25 EUR, das jedoch direkt wieder abverkauft wurde. Mehrere Rücksetzer führten die Aktie zeitweise unter die Marke von 20 EUR. Nach einer Erholung kam es zuletzt wieder zu deutlichen Abgaben.

Aktuell notiert die Aktie unter der SMA20 (33,28 EUR) und auch unter der SMA50 (32,50 EUR). Das Chartbild hat sich damit eingetrübt. Solange die Aktie per Tagesschluss unter der SMA50 bleibt, ist mit weiterem Druck zu rechnen. Mögliche Kursziele auf der Unterseite liegen bei 29,44 EUR (GAP) sowie bei 27,80 EUR und 26,25 EUR.

Kann sich die Aktie hingegen stabilisieren und zurück über die SMA50 laufen, wäre ein erneuter Anstieg in Richtung Jahreshoch denkbar.

Chartcheck – 4h-Chart zur Commerzbank Aktie

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im kurzfristigen 4-Stunden-Chart zeigt sich ein angeschlagenes Bild. Die Aktie ist gestern sogar unter die SMA200 (31,32 EUR) gefallen. Sollte sich die Commerzbank Aktie unter dieser Marke etablieren, könnte sich die Schwächephase weiter verstärken.

Erst ein nachhaltiger Anstieg zurück über die SMA200 und die SMA50 würde das Chartbild wieder aufhellen. Solange dies nicht geschieht, bleibt die Prognose eher neutral bis bärisch.

Fazit: Commerzbank Aktie bleibt DAX Verlierer

Die Commerzbank Aktie ist aktuell der klare DAX Verlierer und zeigt charttechnisch deutliche Schwäche. Anleger sollten wichtige Unterstützungsmarken im Auge behalten. Erst oberhalb von SMA50 und SMA20 ergeben sich wieder Chancen für einen Aufwärtstrend.

