DAX Verlierer: adidas Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Das Wichtigste in Kürze Bayer Aktie rutscht ab – DAX-Schlusslicht am Donnerstag

Charttechnik: Kampf um die gleitenden Durchschnitte

Kurzfristig schwach, langfristig Chance für Anleger

Die Bayer Aktie (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017) gehörte am 30. Oktober 2025 zu den größten Verlierern im DAX. Mit einem Abschlag von 2,17 % rutschte der Pharmariese ans Tabellenende des deutschen Leitindex. Anleger stellen sich nun die Frage: Ist der Kursrückgang eine Kaufchance oder ein Warnsignal für weitere Verluste? ► Bayer AG WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Kürzel: BAYN.DE geschrieben von Jens Klatt ✅ Drei Key Takeaways 1️⃣ 📉 Bayer Aktie rutscht ab – DAX-Schlusslicht am Donnerstag Am 30.10.2025 schloss die Bayer Aktie mit einem Minus von 2,17 % .

Auch andere Schwergewichte wie Deutsche Telekom (-2,14 %) und Porsche Holding (-1,86 %) verzeichneten Verluste.

Damit setzte sich Bayer an das Ende der DAX-Tagesliste – ein erneutes Zeichen der Unsicherheit unter Investoren. 2️⃣ 🧭 Charttechnik: Kampf um die gleitenden Durchschnitte Nach einer Erholung vom Jahrestief bei 18,60 EUR konnte sich die Aktie über Monate seitwärts zwischen SMA20 (27,58 EUR) und SMA50 (27,83 EUR) bewegen.

Aktuell notiert der Kurs unterhalb beider Linien , was ein bärisches Signal darstellt.

Sollte der gestrige Tagesschluss heute bestätigt werden, droht ein Rückfall zur SMA200 bei 25,18 EUR .

Erst ein Tagesschluss über 27,80 EUR würde das Chartbild wieder aufhellen. 3️⃣ ⚠️ Kurzfristig schwach, langfristig Chance für Anleger Im 4-Stunden-Chart zeigt sich ebenfalls ein bärischer Trend – die Aktie scheiterte mehrfach am Widerstand bei SMA20/SMA50 (27,50 EUR) .

Die Zone zwischen 25,20 EUR und 26,30 EUR gilt nun als kritische Unterstützung .

Langfristige Anleger sehen jedoch Chancen , sobald sich das Papier wieder oberhalb der Durchschnittslinien stabilisiert.

Bayer bleibt trotz kurzfristiger Schwäche ein Kernwert im DAX – und ein potenzieller Kandidat für strategische Käufe bei Rücksetzern. Bayer Aktie Prognose und Chartanalyse – Blick auf den Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 31.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧠 Fazit: Bayer Aktie – Aktien kaufen oder abwarten? Die Bayer Aktie bleibt ein Spannungsfall zwischen Risiko und Potenzial.

Kurzfristig deuten die technischen Signale auf weiteren Abwärtsdruck hin.

Langfristig jedoch könnte der Titel – insbesondere bei Kursen um 25 EUR – wieder attraktiv für Anleger werden, die auf eine Erholung in der Pharmasparte und eine Stabilisierung der Agrarchemie setzen.

Wer Aktien kaufen möchte, sollte also auf eine Bodenbildung und klare Trendwende-Signale warten. 4-Stunden-Chart – kurzfristige Bayer Aktie Prognose Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 31.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.