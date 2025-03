DAX Verlierer: Continental Aktie vor Attacke auf untere Dreiecks-Begrenzung

Per Xetra Schluss notierten gestern (04.03.2025) 6 Aktien im Plus, 34 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Das Ende der Tabelle belegte Continental, die mit einem Abschlag von 10,88 Prozent gehandelt wurden, Daimler Truck Holding gab um 6,58 Prozent nach, Siemens Energy verbilligten sich um 6,16 Prozent.

► Der DAX 40 Verlierer am Dienstag - Continental ► Continental ISIN: DE0005439004 | WKN: 543900 | Ticker: CON.DE

Die Continental Aktie (CON) hat gestern per Xetra Schluss 10,88 Prozent* abgegeben und war damit die Aktie, die den größten Tagesverlust ausgewiesen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Die Aktie konnte direkt zu Jahresbeginn 2024 das Jahreshoch formatieren (78,38 EUR). Das Wertpapier gab zunächst nach, versuchte im Februar erneut an das Hoch zu laufen, schaffte es trotz vielfältiger Versuche nicht. In der Konsequenz stellten sich deutliche Rücksetzer ein, die einen kontinuierlichen Charakter hatten. Dem Wertpapier gelang es im Mai eine Stabilisierung abzubilden, die aber von weiterer Schwäche gefolgt wurde. Das Wertpapier konnte sich erst im Juli bei 51,60 EUR stabilisieren und nachfolgend praktisch direkt eine dynamische Entlastungsbewegung über die 60 EUR-Marke abzubilden, diese Bewegung wurde nachfolgend aber wieder abverkauft. Die Aktie setzt knapp unter das Juli Tief zurück und markierte bei 51,44 EUR) ein weiteres Tief. Von hier aus lief die Aktie aufwärts an und über die 60 EUR-Marke, gab diese Marke aber wieder auf. Es ging dynamisch an das Jahrestief (51,02 EUR). Die Verluste wurden nachfolgend im Zuge der Aufwärtsbewegung direkt wieder zurückgekauft, die 60 EUR-Marke wurde im Rahmen der Erholung wieder knapp überwunden. Im Oktober gelang es dem Wertpapier erneut über die 60 EUR-Marke zu laufen, sie hat es aber erneut nicht vermocht, sich über dieser Marke festzusetzen. Nachfolgend bröckelten die Notierungen wieder ab. Mit einem GAP up ging es im November direkt über die 60 EUR-Marke, über der sich der Anteilsschein nach einigen Mühen auch etablieren konnte. Im Tageschart ist erkennbar, wie sich die Aktie weiter aufwärtsschieben konnte. Es stellten sich im Handelsverlauf zwar Rücksetzer ein, diese hatten zum einen moderaten Charakter, zum anderen wurde diese immer direkt wieder zurückgekauft. Das Papier konnte sich im Zuge der Erholungen immer wieder aufwärtsschieben. Gestern im Handel kam es zu einem dynamischen Rücksetzer.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie in der ersten Erholungsbewegung im Juli direkt an die SMA50 (aktuell bei 66,98 EUR) schieben konnte, es aber nicht geschafft hat, sich auch über dieser Durchschnittslinie zu etablieren. Es ging nachfolgend wieder unter die SMA20 (aktuell bei 68,16 EUR), die aber im Zuge der zweiten Erholungsbewegung im August wieder überschritten werden konnte. Sowohl die SMA20 als auch die SMA50 wurden immer wieder aufgegeben und nachfolgend wieder zurückgewonnen. Nachdem die SMA200 (aktuell bei 60,86 EUR) nach einigen Mühen Mitte November überwunden werden konnte hat sich die Aktie im Dunstkreis der SMA20 / SMA50 aufwärtsschieben können. Rücksetzer haben sich spätestens an der SMA50 erholen können. Mit dem GAP down wurden die SMA20 / SMA50 direkt aufgegeben, das Papier konnte sich knapp über der SMA200 stabilisieren, wobei die Lunte der Tageskerze diese Linie erreicht hat.

Sollte der Tagesschluss von gestern heute bestätigt werden, so würde dies bedeuten, dass es mit einer weiteren roten Tageskerze weiter abwärts geht. Wird diese Linie per Tagesschluss aufgegeben, so würde sich das Chartbild wieder bärisch eintrüben, insbesondere dann, wenn die Aktie nachfolgend den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verliert.

Kann das Wertpapier morgen im Handel einen Richtungswechsel abbilden, so könnte es mit einer grünen Tageskerze wieder aufwärts gehen. Wichtig ist, dass sich die Aktie rasch von der SMA200 nach Norden lösen kann.

* Basis Xetra-Schluss

Chart Daily

Übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: neutral / bärisch

Betrachtung im 4h Chart

Die Aktie konnte sich im November mit einem GAP up über die SMA200 (aktuell bei 66,26 EUR). Im Zuge des GAP up konnten auch die SMA50 (aktuell bei 68,59 EUR) und die SMA20 (aktuell bei 68,45 EUR) überwunden werden. Das Papier ist in den letzten Handelswochen und -monaten im Dunstkreis dieser Linien seitwärts / aufwärtsgelaufen. Mitte Februar ging es mit einer Erholungsbewegung wieder über die SMA20, die Aktie konnte sich aber nicht von dieser Linie lösen. Es stellten sich weitere Abgaben ein, die zunächst unter die SMA20 gingen. Im Chart ist erkennbar, dass die SMA50 noch einen bedingten Support geboten hat. Im Zuge des gestrigen Rücksetzers ging es dynamisch unter die SMA200.

Mit dieser Bewegung hat sich das Chartbild deutlich eingetrübt. Solange die Aktie unter der SMA200 notiert, solange ist es möglich und denkbar, dass sich die Abgaben weiter fortsetzen könnten. Denkbares Anlaufziel auf der Unterseite könnte das noch offene GAP (56,40 EUR) sein. Darunter könnte das Tief von November (54,78 EUR) angelaufen werden.

Sollten sich Erholungen einstellen, so könnte diese zunächst bis in den Bereich der SMA200 gehen.

4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4H - Prognose: bärisch

