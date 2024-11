DAX Verlierer: Daimler Aktie - Unter die 52 EUR-Marke

Per Xetra Schluss notierten gestern (06.11.2024) 11 Aktien im Plus, 29 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Das Ende der Tabelle belegte Daimler mit einem Abschlag von 6,39 Prozent, BMW gab um 6,16 Prozent nach, Zalando verbilligte sich um 5,49 Prozent.

► Der DAX 40 Verlierer am Mittwoch - Daimler

► Daimler Truck Holding WKN: DTG0CK | ISIN: DE000DTG0CK8 | Ticker: DTG

Die Daimler Aktie (MBG) hat gestern im Xetra Handel 6,39 Prozent abgegeben und war damit das Wertpapier, das die Liste der Aktien mit den größte Tagesverlusten* angeführt hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Betrachtung im DAILY

Die Aktie hat im April das Jahreshoch bei 77,33 EUR formatiert. Das Papier hat sich einige Handelstage im Dunstkreis dieser Marke halten können, setzte nachfolgend bis Anfang August zurück. Die kleinere Entlastungsbewegung, die bis Ende August angehalten hat, wurden nachfolgend abverkauft. Mitte September konnte sich die Aktie wieder in Richtung der 60 EUR-Marke schieben, schaffte es aber nicht, diese Marke zu erreichen. Auch der folgende Versuch, der nach Formatierung des Jahrestiefs (54,06 EUR) gestartet wurde, hatte keine Substanz. Es ging übergeordnet seitwärts weiter. Im Handel gestern wurde die Aktie an die 52 EUR-Marke durchgereicht. Die Aktie ging am Tagestief aus dem Handel.

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie im Mai im Zuge des Rücksetzers zunächst an die SMA200 (aktuell bei 64,82 EUR) gelaufen ist und sich im Bereich dieser Durchschnittslinie festsetzen konnte. Das Wertpapier hat es aber nicht geschafft, sich wieder zurück über diese Linie zu schieben und darüber zu etablieren. Im Juli ging es im Rahmen der Schwäche weiter abwärts. Die Erholungsbewegungen im August und Ende September liefen jeweils bis in den Bereich der SMA50 (aktuell bei 57,44 EUR). Hier wurde die Aktie in den letzten Handelswochen zweimal abgewiesen. Aktuell notiert die Aktie, im Zuge des Rücksetzers gestern, deutlich unter der SMA20 (aktuell bei 56,76 EUR).

Damit hat sich das Tageschart eingetrübt. Solange sich die Aktie per Tagesschluss unter der SMA20 aufhält, solange besteht die Gefahr, dass sich die Abgaben weiter fortsetzen könnten. Denkbare Anlaufziele bei anhaltender Schwäche wären die 50,20 EUR und übergeordnet der Bereich bei 36,12 EUR.

Kann die Aktie heute im Handel einen Richtungswechsel abbilden, so könnten die Erholungen in den kommenden Handelstagen bis an die SMA20 bzw. die SMA50 gehen. Auf Basis der aktuellen Kursmuster verorten wir das aktuelle Erholungspotential bis an die SMA50. Spätestens hier könnte die Erholungsbewegung auslaufen.

* Basis Xetra-Schluss

Chart Daily

Übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bärisch

Betrachtung im 4h Chart

Auch im 4h Chart wurde das Papier SMA200 (aktuell bei 58,10 EUR) im Zuge der letzten Erholungsbewegung im August an der SMA200 abgewiesen. Im September ging es erneut aufwärts, diesmal war aber erneut an der SMA50 (aktuell bei 56,70 EUR) Schluss. Die folgende Bewegung lief im Dunstkreis die SMA20 (aktuell bei 55,60 EUR) / SMA50 aus. Beide Linien wurden in den letzten Handelstagen aufgegeben.

Auch das 4h Chart macht aktuell wenig Hoffnung auf eine rasche Erholung. Die Aktie notiert unter der SMA20. Solange dies der Fall ist, solange könnte die Schwäche die Anlaufziele erreichen, die in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden haben.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so haben diese die Perspektive bis an die SMA20 zu laufen. Eventuell könnte noch die SMA50 erreicht werden. Was das Erholungspotential in den kommenden Handelstagen angeht, so besteht die Gefahr, dass die SMA50 der Deckel sein könnte.

4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4H - Prognose: bärisch

