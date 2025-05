DAX Verlierer: Daimler Truck Holding Aktie - Möglichkeit eines bearihsen Breakdown

Per Xetra Schluss notierten gestern (28.05.2025) 11 Aktien im Plus, 29 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Das Ende der Tabelle belegte Daimler Truck Holding, die mit einem Abschlag von 3,96 Prozent gehandelt wurden, Heidelberg Materials gab um weitere 3,01 Prozent nach, Deutsche Telekom verbilligten sich um 2,27 Prozent.

► Der DAX 40 Gewinner am Mittwoch - Daimler Truck Holding ► Daimler Truck Holding WKN: DTR0CK | ISIN: DE000DTR0CK8 | Ticker: DTG.DE

Die Aktie der Daimler Truck Holding (DTG) hat gestern per Xetra Schluss um 3,96 Prozent* abgegeben und war damit die Aktie, mit dem größten Tagesverlust.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Das Wertpapier konnte sich zu Jahresbeginn zunächst erholen. Es ging im Handelsverlauf sukzessive aufwärts. Die Rücksetzer, die sich im Handelsverlauf eingestellt haben, hatten einen überschaubaren Charakter, bzw. wurde zeitnah zurückgekauft. Das Jahreshoch (45,07 EUR) konnte die Aktie im März formatieren. Das Wertpapier gab nachfolgend unter die 40 EUR nach. Es folgte eine kleine Entlastungsbewegung, die aber keine Substanz hat. Die Schwäche setzte sich im Nachgang dessen weiter fort. Anfang April wurde das Jahrestief (30,50 EUR) formatiert. Die folgende Erholungsbewegung schob die Aktie wieder über die 40 EUR-Marke. Das Hoch Mitte Mai wurde in den letzten Handelstagen abverkauft. Es ging wieder unter die 38 EUR zurück, unter der gestern der Tageschluss formatiert wurde.

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie vom Jahrestief aus dynamisch über alle drei Durchschnittslinien zurücklaufen konnte, mit der aktuellen Bewegung gestern, mit einem GAP down, ging es wieder unter die SMA20 (aktuell bei 37,05 EUR). Mit diesem Move hat sich das Tageschart etwas eingetrübt. Solange die Aktie per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, solange könnte es weiter abwärts in Richtung der SMA200 (aktuell bei 37,05 EUR) bzw. der SMA50 (aktuell bei 36,80 EUR) gehen. Beide Durchschnittslinien liegen aktuell eng zusammen, das Wertpapier wäre hier vergleichsweise gut unterstützt. Wird die SMA50 aber per Tagesschluss aufgegeben, so würde sich das Tageschart wieder eintrüben, insbesondere dann, wenn die Aktie den Kontakt zur SMA50 verliert. Stellen sich diese Kursmuster ein, so könnte dies als ein Hinweis interpretiert werden, dass sich die Abgaben in Richtung des offenen GAP (36,38 EUR) fortsetzen könnten.

Wird der Tagesschluss von gestern aber nicht bestätigt, so könnte es mit einer grünen Tageskerze wieder über die SMA20 gehen. Idealerweise könnte die Aktie in einem Zug des GAP auf der Oberseite (39,10 EUR) schließen.

Daimler Truck Holding Aktie im Tageschart

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: neutral

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart

Das Papier gab vom Hoch Anfang März sukzessive nach. Es ging kontinuierlich abwärts. Erst nachdem die Aktie das Jahrestief formatiert hatte, stellt sich eine größere Erholung ein. Diese ging zunächst über die SMA20 (aktuell bei 39,10 EUR) bzw. über die SMA50 (aktuell bei 38,73 EUR), wobei die Aktie Probleme hatte, sich verbindlich über der SMA50 festzusetzen. Rücksetzer haben sich im weiteren Handelsverlauf an der SMA20 erholen können. Mit einem GAP up konnte sich die Aktie über die SMA200 (aktuell bei 38,04 EUR) schieben und etablieren. Im Chart ist aber gut erkennbar, dass es das Papier nicht geschafft hat, sich überzeugend von dieser Durchschnittslinie nach Norden zu lösen. Es ging im Handel gestern mit einem GAP down wieder zurück in den Bereich der SMA200.

Wesentlich wird sein, ob sich die Aktie zunächst im Dunstkreis der SMA200 halten kann. Gelingt dies, so könnte es weiter aufwärts an die SMA50 bzw. die SMA20 gehen. Ob sich die Aktie aber in den kommenden Handelstagen verbindlich über der SMA20 etablieren kann, bleibt abzuwarten.

Setzt sich das Wertpapier aber auf der anderen Seite unter der SMA200 fest, so könnte es im Rahmen weiterer Schwäche an das noch offene GAP gehen.

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: neutral / bullisch

Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung heute: abwärts

