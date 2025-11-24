Deutsche Börse Prognose: DAX Gewinner & DAX Verlierer Analyse

Das Wichtigste in Kürze Deutsche Börse ist klarer DAX-Gewinner

Charttechnik gemischt

Risikozone bleibt aktiv

Das Wertpapier konnte sich zu Jahresbeginn deutlich erholen. Die Tagesgewinne waren moderat, aber kontinuierlich. Es ging nach dem deutlichen Rücksetzer Anfang April an das Jahreshoch (294,00 EUR), das nachfolgend abverkauft worden ist. Das Papier konnte sich bis Ende Mai zwar noch einmal an und über die 290 EUR-Marke schieben, dort aber nicht festsetzen. Es stellten sich danach Gewinnmitnahmen ein, die kontinuierlich angehalten haben. Aus dem Tageschart kann herausgelesen werden, dass sich die Aktie zwar immer wieder erholen konnte, diese Erholungen aber letztendlich keine Substanz gehabt haben. ► Deutsche Börse WKN: 581005 | ISIN: DE0005810055 | Ticker: DB1 ✅ Drei Key Takeaways Deutsche Börse ist klarer DAX-Gewinner – mit einem Tagesplus von 5,80 % zeigt die Aktie kurzfristige Stärke und führt die Gewinnerliste deutlich an.

Charttechnik gemischt – trotz des kräftigen Anstiegs bleibt die Deutsche Börse Prognose im Tageschart bärisch/neutral, da wichtige Widerstände wie die SMA50 und SMA200 weiterhin dominieren.

Risikozone bleibt aktiv – wird der jüngste Ausbruch nicht bestätigt, droht ein Rückfall unter die SMA20 mit möglichen Zielbereichen bei 177,90 EUR und 153,00 EUR, was sie kurzfristig zu einem potenziellen DAX Verlierer machen könnte. Am Freitag, den 21.11.2025, schloss der DAX per Xetra mit 36 Aktien im Plus und 4 Aktien im Minus. Die klare Nummer 1 auf der Gewinnerseite war die Deutsche Börse, während im Marktumfeld auch einige deutliche DAX Verlierer zu sehen waren. Top-DAX-Gewinner: Deutsche Börse legt 5,80 % zu Die Aktie der Deutsche Börse (DB1) war der stärkste Gewinner im DAX und verzeichnete ein kräftiges Plus von 5,80 %. Dahinter folgten Symrise mit +4,29 % sowie BASF mit +3,97 %. Chartanalyse Deutsche Börse – Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die Deutsche Börse Prognose bleibt trotz des deutlichen Tagesgewinns gemischt. Rückblick & Kursentwicklung Zu Jahresbeginn zeigte das Papier eine solide Erholung.

Nach einem Rücksetzer Anfang April wurde das Jahreshoch bei 294,00 EUR getestet, anschließend aber abverkauft.

Ein erneuter Anlauf über 290 EUR scheiterte im Mai – Gewinnmitnahmen dominierten den Markt.

Im August stabilisierte sich die Aktie im Bereich der SMA200 (254,83 EUR) , ohne einen nachhaltigen Ausbruch nach Norden zu schaffen.

Auch im Oktober gelang der Sprung über die SMA20 (214,03 EUR) nicht. Erst am Freitag vergangener Woche konnten die Kurse dynamisch über die SMA20 steigen und dort auch schließen – ein wichtiges bullishes Signal. Wichtige Szenarien im Tageschart Bullish: Wird der Schlusskurs von Freitag bestätigt, besteht Potenzial für einen Anstieg bis zur SMA50 (214,03 EUR) .

Bearish: Scheitert der Markt an der Bestätigung, droht ein Rückfall unter die SMA20 – mit möglichen Kurszielen bei 177,90 EUR und 153,00 EUR. Übergeordnete Einschätzung (Daily): bärisch / neutral 4-Stunden-Chartanalyse Deutsche Börse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4-Stunden-Chart wird der Abwärtstrend der letzten Wochen deutlicher sichtbar. Wesentliche Punkte Die Zonen um SMA20 (208,80 EUR) und SMA50 (212,03 EUR) erwiesen sich sowohl im August als auch im Oktober als Support – der jedoch jeweils verloren wurde.

In den jüngsten Handelstagen konnte sich die Aktie wieder über beide Durchschnitte schieben und dort festsetzen. Ausblick im 4h Chart Aufwärts: Hält die aktuelle Dynamik, sind weitere grüne Kerzen bis zur SMA200 (208,80 EUR) möglich.

Abwärts: Rücksetzer könnten an der SMA50 oder spätestens an der SMA20 aufgefangen werden. Unterhalb der SMA20 wäre die Aufwärtsbewegung gefährdet. Übergeordnete Einschätzung (4h): neutral Tagesprognose: abwärts Wichtige Widerstände 219,00 (GAP)

221,63

228,56

230,56

254,83 Wichtige Unterstützungen 215,19

214,03

212,19

212,03

209,20 (GAP)

208,80

208,76

205,27

201,70

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.