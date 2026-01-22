Deutsche Börse Prognose: DB1 größter DAX Verlierer – Chartcheck & Tagesausblick

Die Deutsche Börse Aktie (DB1) hat gestern per Xetra Schluss 2,45 Prozent* verloren und war damit die Aktie, mit dem größten Tagesverlust. Die Aktie hat damit die Gewinne vom Vortag wieder abgegeben.

► Deutsche Börse WKN: 581005 | ISIN: DE0005810055 | Ticker: DB1

🚀 Key Takeaways

Deutsche Börse (DB1) war der größte DAX Verlierer am 21.01.2026 und verlor per Xetra-Schluss rund -2,5% – damit wurden die Gewinne vom Vortag wieder abgegeben. Chartbild bleibt bärisch: DB1 notiert wieder unter SMA20 und SMA50, was das kurzfristige Momentum klar eintrübt und weiteren Abwärtsdruck begünstigt. Wichtige Marken: Auf der Unterseite stehen 203,90 / 201,70 im Fokus, darunter 191,80 bis 175,70. Erst ein Anstieg zurück über 216–218 und später ein Gap-Close bei 238,10 EUR würde die Lage spürbar verbessern.

Per Xetra-Schluss notierten gestern (21.01.2026) 26 DAX-Aktien im Plus, während 14 Werte mit Abschlägen gehandelt wurden. Damit überwog zwar die positive Marktbreite – dennoch standen einige Titel deutlich unter Druck.

DAX Verlierer: Deutsche Börse am Tabellenende

Das Ende der Tabelle belegte Deutsche Börse (DB1). Die Aktie wurde per Xetra-Schluss mit einem Minus von 2,54 Prozent gehandelt. Ebenfalls unter den größten Verlierern: Rheinmetall (-2,50 Prozent) und Münchener Rück (-2,44 Prozent).

Deutsche Börse Aktie (DB1): Größter Tagesverlust im DAX

Die Deutsche Börse Aktie (DB1) verlor gestern per Xetra-Schluss 2,45 Prozent und war damit der größte DAX Verlierer des Handelstags. Damit gab das Papier die Gewinne vom Vortag wieder ab.

Chartcheck Deutsche Börse Prognose (Daily): Tageschart-Analyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Zu Jahresbeginn 2025 konnte sich das Wertpapier deutlich erholen. Die Tagesgewinne fielen zwar moderat aus, waren aber über Wochen hinweg stabil. Nach einem deutlichen Rücksetzer Anfang April wurde das Jahreshoch bei 294,00 EUR erreicht – im Anschluss jedoch klar abverkauft.

Bis Ende Mai konnte sich die Aktie noch einmal an und über die 290-EUR-Marke schieben, sich dort aber nicht nachhaltig festsetzen. Danach dominierten Gewinnmitnahmen, die über einen längeren Zeitraum anhielten.

Aus dem Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie zwar immer wieder erholen konnte, diese Erholungen bis Mitte November jedoch kaum Substanz hatten. Ende des letzten Jahres kam kurzfristig stärkeres Kaufinteresse auf, wodurch der Kurs wieder über 230 EUR stieg – diese Bewegung wurde allerdings ebenfalls für erneute Gewinnmitnahmen genutzt.

In den letzten Handelstagen konnte sich die Aktie zunächst stabilisieren und wieder aufwärtslaufen. Der gestrige Handel war jedoch klar von Gewinnmitnahmen geprägt.

SMA-Situation: Chartbild wieder bärischer

Im Rahmen der Erholungsbewegung im November ging es zunächst über die SMA20 (aktuell 216,63 EUR) und anschließend mit einem GAP up auch über die SMA50 (aktuell 216,46 EUR). Der Anteilsschein konnte sich kurzfristig im Bereich dieser beiden Linien halten, hat sie jedoch vor einigen Handelstagen wieder aufgegeben und sich erneut unter beiden Durchschnitten etabliert.

Damit hat sich das Chartbild im Daily wieder bärisch eingetrübt.

Mögliche Kursziele (Unterseite) – Deutsche Börse Prognose

Sollte der Tagesschluss von gestern heute bestätigt werden, wäre eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung mit einer roten Tageskerze denkbar. Mögliche Anlaufziele auf der Unterseite sind:

November-Tief

anschließend der Bereich um 176 EUR

Erholungsszenario (Oberseite)

Erholungen könnten die Aktie zunächst zurück an die SMA50/SMA20 führen. Beide Durchschnittslinien liegen aktuell nahezu auf einem Niveau – ein Überwinden würde entweder Dynamik, Momentum oder ein GAP up erfordern.

Sollte es über beide Linien gehen, müsste sich die Aktie zügig nach Norden lösen, um einen Fehlausbruch zu vermeiden. Erst wenn das Papier das GAP bei 238,10 EUR geschlossen und sich darüber festgesetzt hat, würde sich das Tageschart wieder aufhellen.

Übergeordnete Einschätzung Daily – Prognose: bärisch

YouTube Trading Videos

Chartcheck Deutsche Börse Prognose (4h): kurzfristige Struktur

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart ist erkennbar, dass die Aktie im Zuge der Entlastungsbewegung im November wieder an die SMA200 (aktuell 218,03 EUR) laufen konnte. Es gelang dem Papier jedoch nicht, sich verbindlich nach Norden zu lösen – Aufwärtsbewegungen wurden immer wieder abverkauft.

In den letzten Handelstagen gab das Wertpapier erneut Substanz ab und fiel unter die SMA20 (aktuell 211,07 EUR). Zwar ging es kurzzeitig wieder darüber, diese Bewegung wurde jedoch direkt für Gewinnmitnahmen genutzt.

Entscheidungszone: SMA20 im 4h-Chart

Die Aktie muss versuchen, sich im Bereich der SMA20 festzusetzen. Gelingt dies, könnte ein erneuter Anlauf nach oben folgen. Perspektive hätte die Bewegung vor allem dann, wenn die Aktie anschließend weiter aufwärts über die SMA50 (aktuell 215,31 EUR) bis an die SMA200 laufen würde.

Gleichzeitig zeigt der Chart, dass die SMA200 in den vergangenen Monaten ein massiver Widerstand („Brett“) war. Sollte diese Linie erneut angelaufen werden, sollten die Kursmuster engmaschig beobachtet werden.

Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, bleibt das Risiko bestehen, dass sich die Schwäche ausdehnt. Mögliche Ziele auf der Unterseite wurden bereits in der Tagesbetrachtung eingeordnet.

Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart – Prognose: bärisch

Tagesprognose: Deutsche Börse Prognose für heute

Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung: abwärts

Widerstände

211,07

211,12

211,32

215,31

216,04

216,46

216,63

218,03

226,20

238,10 (GAP)

Unterstützungen

203,90

201,70

191,80

175,70

* per Xetra-Schluss

AKTIEN GRATIS HANDELN!*