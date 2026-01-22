Deutsche Börse Prognose: DB1 größter DAX Verlierer – Chartcheck & Tagesausblick

- Deutsche Börse (DB1) war der größte DAX Verlierer
- DB1 notiert wieder unter SMA20 und SMA50, was das kurzfristige Momentum klar eintrübt und weiteren Abwärtsdruck begünstigt
- Wichtige Marken: Auf der Unterseite stehen 203,90 / 201,70 im Fokus, darunter 191,80 bis 175,70...
- Deutsche Börse (DB1) war der größte DAX Verlierer
- DB1 notiert wieder unter SMA20 und SMA50, was das kurzfristige Momentum klar eintrübt und weiteren Abwärtsdruck begünstigt
- Wichtige Marken: Auf der Unterseite stehen 203,90 / 201,70 im Fokus, darunter 191,80 bis 175,70...
Die Deutsche Börse Aktie (DB1) hat gestern per Xetra Schluss 2,45 Prozent* verloren und war damit die Aktie, mit dem größten Tagesverlust. Die Aktie hat damit die Gewinne vom Vortag wieder abgegeben.
► Deutsche Börse WKN: 581005 | ISIN: DE0005810055 | Ticker: DB1
🚀 Key Takeaways
-
Deutsche Börse (DB1) war der größte DAX Verlierer am 21.01.2026 und verlor per Xetra-Schluss rund -2,5% – damit wurden die Gewinne vom Vortag wieder abgegeben.
-
Chartbild bleibt bärisch: DB1 notiert wieder unter SMA20 und SMA50, was das kurzfristige Momentum klar eintrübt und weiteren Abwärtsdruck begünstigt.
-
Wichtige Marken: Auf der Unterseite stehen 203,90 / 201,70 im Fokus, darunter 191,80 bis 175,70. Erst ein Anstieg zurück über 216–218 und später ein Gap-Close bei 238,10 EUR würde die Lage spürbar verbessern.
Per Xetra-Schluss notierten gestern (21.01.2026) 26 DAX-Aktien im Plus, während 14 Werte mit Abschlägen gehandelt wurden. Damit überwog zwar die positive Marktbreite – dennoch standen einige Titel deutlich unter Druck.
DAX Verlierer: Deutsche Börse am Tabellenende
Das Ende der Tabelle belegte Deutsche Börse (DB1). Die Aktie wurde per Xetra-Schluss mit einem Minus von 2,54 Prozent gehandelt. Ebenfalls unter den größten Verlierern: Rheinmetall (-2,50 Prozent) und Münchener Rück (-2,44 Prozent).
Deutsche Börse Aktie (DB1): Größter Tagesverlust im DAX
Die Deutsche Börse Aktie (DB1) verlor gestern per Xetra-Schluss 2,45 Prozent und war damit der größte DAX Verlierer des Handelstags. Damit gab das Papier die Gewinne vom Vortag wieder ab.
Chartcheck Deutsche Börse Prognose (Daily): Tageschart-Analyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Zu Jahresbeginn 2025 konnte sich das Wertpapier deutlich erholen. Die Tagesgewinne fielen zwar moderat aus, waren aber über Wochen hinweg stabil. Nach einem deutlichen Rücksetzer Anfang April wurde das Jahreshoch bei 294,00 EUR erreicht – im Anschluss jedoch klar abverkauft.
Bis Ende Mai konnte sich die Aktie noch einmal an und über die 290-EUR-Marke schieben, sich dort aber nicht nachhaltig festsetzen. Danach dominierten Gewinnmitnahmen, die über einen längeren Zeitraum anhielten.
Aus dem Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie zwar immer wieder erholen konnte, diese Erholungen bis Mitte November jedoch kaum Substanz hatten. Ende des letzten Jahres kam kurzfristig stärkeres Kaufinteresse auf, wodurch der Kurs wieder über 230 EUR stieg – diese Bewegung wurde allerdings ebenfalls für erneute Gewinnmitnahmen genutzt.
In den letzten Handelstagen konnte sich die Aktie zunächst stabilisieren und wieder aufwärtslaufen. Der gestrige Handel war jedoch klar von Gewinnmitnahmen geprägt.
SMA-Situation: Chartbild wieder bärischer
Im Rahmen der Erholungsbewegung im November ging es zunächst über die SMA20 (aktuell 216,63 EUR) und anschließend mit einem GAP up auch über die SMA50 (aktuell 216,46 EUR). Der Anteilsschein konnte sich kurzfristig im Bereich dieser beiden Linien halten, hat sie jedoch vor einigen Handelstagen wieder aufgegeben und sich erneut unter beiden Durchschnitten etabliert.
Damit hat sich das Chartbild im Daily wieder bärisch eingetrübt.
Mögliche Kursziele (Unterseite) – Deutsche Börse Prognose
Sollte der Tagesschluss von gestern heute bestätigt werden, wäre eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung mit einer roten Tageskerze denkbar. Mögliche Anlaufziele auf der Unterseite sind:
-
November-Tief
-
anschließend der Bereich um 176 EUR
Erholungsszenario (Oberseite)
Erholungen könnten die Aktie zunächst zurück an die SMA50/SMA20 führen. Beide Durchschnittslinien liegen aktuell nahezu auf einem Niveau – ein Überwinden würde entweder Dynamik, Momentum oder ein GAP up erfordern.
Sollte es über beide Linien gehen, müsste sich die Aktie zügig nach Norden lösen, um einen Fehlausbruch zu vermeiden. Erst wenn das Papier das GAP bei 238,10 EUR geschlossen und sich darüber festgesetzt hat, würde sich das Tageschart wieder aufhellen.
Übergeordnete Einschätzung Daily – Prognose: bärisch
YouTube Trading Videos
Chartcheck Deutsche Börse Prognose (4h): kurzfristige Struktur
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart ist erkennbar, dass die Aktie im Zuge der Entlastungsbewegung im November wieder an die SMA200 (aktuell 218,03 EUR) laufen konnte. Es gelang dem Papier jedoch nicht, sich verbindlich nach Norden zu lösen – Aufwärtsbewegungen wurden immer wieder abverkauft.
In den letzten Handelstagen gab das Wertpapier erneut Substanz ab und fiel unter die SMA20 (aktuell 211,07 EUR). Zwar ging es kurzzeitig wieder darüber, diese Bewegung wurde jedoch direkt für Gewinnmitnahmen genutzt.
Entscheidungszone: SMA20 im 4h-Chart
Die Aktie muss versuchen, sich im Bereich der SMA20 festzusetzen. Gelingt dies, könnte ein erneuter Anlauf nach oben folgen. Perspektive hätte die Bewegung vor allem dann, wenn die Aktie anschließend weiter aufwärts über die SMA50 (aktuell 215,31 EUR) bis an die SMA200 laufen würde.
Gleichzeitig zeigt der Chart, dass die SMA200 in den vergangenen Monaten ein massiver Widerstand („Brett“) war. Sollte diese Linie erneut angelaufen werden, sollten die Kursmuster engmaschig beobachtet werden.
Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, bleibt das Risiko bestehen, dass sich die Schwäche ausdehnt. Mögliche Ziele auf der Unterseite wurden bereits in der Tagesbetrachtung eingeordnet.
Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart – Prognose: bärisch
Tagesprognose: Deutsche Börse Prognose für heute
Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung: abwärts
Widerstände
-
211,07
-
211,12
-
211,32
-
215,31
-
216,04
-
216,46
-
216,63
-
218,03
-
226,20
-
238,10 (GAP)
Unterstützungen
-
203,90
-
201,70
-
191,80
-
175,70
* per Xetra-Schluss
AKTIEN GRATIS HANDELN!*
- *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!
- Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!
- BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat
- XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!
- Hier mehr erfahren
BÖRSE HEUTE: Big Tech treibt Wall Street, Rohstoffe stabil (27.01.2026)
ASML Aktie vor Zahlen – Reicht das Wachstum noch weiter?
RTX Aktie überzeugt mit starken Zahlen | Aktien News
US Börsenstart: Wall Street freundlich vor der Fed-Entscheidung, Big Tech stark
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.