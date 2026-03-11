Hewlett Packard Enterprise Aktie im Fokus: KI-Server treiben Wachstum und optimistische Prognosen – jetzt Aktien kaufen?

Die Hewlett Packard Enterprise Aktie (HPE Aktie) steht aktuell im Fokus vieler Technologie-Investoren. Der IT-Konzern profitiert stark von der weltweit steigenden Nachfrage nach KI-Servern und Rechenzentrumsinfrastruktur. Besonders der Boom rund um künstliche Intelligenz sorgt für steigende Investitionen großer Tech-Konzerne in leistungsfähige Hardware.

Die Frage für Anleger lautet daher: Ist die Hewlett Packard Enterprise Aktie eine Chance für Investoren, die Technologie-Aktien kaufen möchten?

► Hewlett Packard Enterprise WKN: A140KD | ISIN: US42824C1099 | Ticker: HPE.US

geschrieben von Jens Klatt

🔎 Drei Key Takeaways zur Hewlett Packard Enterprise Aktie

✅ KI-Infrastruktur als Wachstumstreiber: Hohe Nachfrage nach KI-Servern.

📈 Optimistische Prognose: Umsatzprognose über Analystenerwartungen.

💻 Steigende Investitionen großer Tech-Konzerne: Milliarden fließen in Rechenzentren.

📊 Quartalszahlen: HPE übertrifft Gewinnprognosen

Hewlett Packard Enterprise meldete zuletzt einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,65 USD und übertraf damit die Analystenerwartungen von 0,59 USD.

Beim Umsatz blieb das Unternehmen knapp unter den Prognosen:

Umsatz: 9,30 Milliarden USD

Analystenschätzung: 9,33 Milliarden USD.

Trotzdem reagierte die Börse positiv, da die Nachfrage nach KI-Infrastruktur weiterhin stark wächst.

🤖 KI-Boom treibt Nachfrage nach Servern

Hewlett Packard Enterprise profitiert besonders vom Ausbau von Rechenzentren für künstliche Intelligenz.

Große Technologieunternehmen wie:

Alphabet

Microsoft

Amazon

investieren massiv in neue KI-Infrastruktur. Experten erwarten, dass diese Konzerne im laufenden Jahr mindestens 630 Milliarden USD in entsprechende Technologien investieren.

Diese Investitionen treiben die Nachfrage nach Servern, Netzwerktechnologie und Hochleistungsrechnern.

📈 Optimistischer Ausblick für das nächste Quartal

Für das kommende Quartal erwartet Hewlett Packard Enterprise einen Umsatz zwischen 9,6 und 10,0 Milliarden USD.

Damit liegt die Prognose über den Erwartungen der Analysten von rund 9,58 Milliarden USD.

Auch die langfristigen Perspektiven verbessern sich: HPE erhöhte seine Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2026 auf 2,30 bis 2,50 USD je Aktie.

🌐 Aufträge steigen in allen Geschäftsbereichen

CEO Antonio Neri berichtete von einer starken Nachfrage im gesamten Produktportfolio.

Die Auftragseingänge stiegen in allen Geschäftssegmenten im zweistelligen Prozentbereich im Vergleich zum Vorjahr.

Diese Entwicklung zeigt, dass Unternehmen weltweit ihre IT-Infrastruktur modernisieren, um neue Technologien wie KI und Cloud Computing zu unterstützen.

⚠️ Risiken für Anleger

Trotz der positiven Entwicklung sollten Anleger mögliche Risiken berücksichtigen:

starker Wettbewerb im Server- und Cloudmarkt

zyklische Investitionen im Rechenzentrumssektor

Abhängigkeit von großen Technologieunternehmen

Diese Faktoren können kurzfristig zu Schwankungen bei der Hewlett Packard Enterprise Aktie führen.

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema

Ein hervorragender Einstieg, um sich mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien wie Pfizer investieren sollte.

Ergänzt die Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung eines Unternehmens wie Pfizer durchführen solltest.

Eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen.

YouTube Börsen Wissen für Alle

🏁 Fazit: Hewlett Packard Enterprise Aktie als KI-Infrastruktur-Play

Die Hewlett Packard Enterprise Aktie könnte zu den Profiteuren des globalen KI-Infrastruktur-Booms gehören.

✔️ steigende Nachfrage nach KI-Servern

✔️ starke Investitionen großer Tech-Konzerne

✔️ verbesserte Gewinnprognosen

❗ Wettbewerb im Infrastrukturmarkt bleibt hoch.

Für langfristige Anleger, die gezielt Technologie-Aktien kaufen möchten und auf den Ausbau globaler KI-Infrastruktur setzen, könnte die Hewlett Packard Enterprise Aktie weiterhin interessant sein.

Hewlett Packard Enterprise Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB

Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!

Alle Details zur Aktion hier

❓ FAQ zur Hewlett Packard Enterprise Aktie

📊 Was macht Hewlett Packard Enterprise?

Hewlett Packard Enterprise (HPE) ist ein US-Technologieunternehmen, das Server, Cloud-Infrastruktur, Netzwerktechnologie und Lösungen für Rechenzentren entwickelt. Besonders im Bereich Hochleistungsrechner und KI-Server gehört das Unternehmen zu wichtigen Infrastruktur-Anbietern für große Technologieunternehmen.

🤖 Warum steht die Hewlett Packard Enterprise Aktie im Fokus?

Die Hewlett Packard Enterprise Aktie steht im Fokus, weil der Konzern stark von der steigenden Nachfrage nach KI-Rechenzentren und Server-Infrastruktur profitiert. Viele große Technologieunternehmen investieren aktuell Milliarden in künstliche Intelligenz.

📈 Wie entwickelt sich das Geschäft von HPE?

Hewlett Packard Enterprise konnte zuletzt einen Gewinn über den Erwartungen der Analysten melden. Gleichzeitig rechnet das Unternehmen mit steigenden Umsätzen im laufenden Jahr, da Unternehmen weltweit ihre IT-Infrastruktur modernisieren.

💻 Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz für HPE?

KI-Anwendungen benötigen leistungsstarke Rechenzentren und Server. HPE liefert entsprechende Hardware und Infrastruktur, die von Cloud-Anbietern und großen Technologieunternehmen genutzt wird.

🛒 Sollte man die Hewlett Packard Enterprise Aktie jetzt kaufen?

Ob Anleger die Hewlett Packard Enterprise Aktie kaufen sollten, hängt vom Anlagehorizont ab. Der Ausbau von KI-Infrastruktur könnte langfristig Wachstum bringen. Kurzfristig können jedoch Marktzyklen im IT-Sektor zu Kursschwankungen führen.