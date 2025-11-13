E.ON Prognose & Analyse | DAX Verlierer vom 12.11.2025 – Chartcheck & Ausblick

- E.ON war am 12.11.2025 der größte DAX Verlierer
- Technisch hat sich das Chartbild eingetrübt
- Kurzfristig besteht dennoch Erholungspotenzial
E.ON bewegte sich zu Jahresbeginn abwärts. Eine Bodenbildung hat sich erst Mitte Januar eingestellt. Diese Kursmuster lassen sich gut aus dem Tageschart herauslesen. Nachdem sich das Papier zunächst erst moderat erholen konnte, nahm der Kaufdruck in den folgenden Handelswochen deutlich zu. Im Tageschart ist gut erkennbar, dass sich die Aufwärtsbewegung übergeordnet weiter fortgesetzt hat. Mitte April als auch Mitte Mai haben sich Rücksetzer eingestellt, die aber direkt wieder zurückgekauft wurden. Das Wertpapier konnte im August bei 16,53 EUR das Jahreshoch markieren. Es stellten sich nachfolgend Gewinnmitnahmen ein, die zunächst einen überschaubaren Charakter hatten, bis Anfang September aber immer ausgeprägter wurde. Das Wertpapier hat im September eine Stabilisierung und eine nachfolgende Erholung abbilden können.
Am gestrigen Handelstag (12.11.2025) schlossen per Xetra insgesamt 32 DAX-Aktien im Plus, während 8 Werte Verluste verzeichneten. E.ON belegte dabei mit einem Minus von 3,47 % den letzten Platz der Tagesperformance und war damit der größte DAX Verlierer. Auch Scout24 (-2,83 %) und Hannover Rück (-0,92 %) rutschten ab.
E.ON Aktie (EOAN) – Größter DAX Verlierer
Die E.ON-Aktie verlor per Xetra-Schluss 3,47 % und markierte damit den deutlichsten Rückgang im Index. Für Anleger ist die Frage zentral, ob die aktuelle Korrektur eine kurzfristige Übertreibung darstellt oder ob ein tiefergehender Trendwechsel droht. Die folgende E.ON Prognose basiert auf der technischen Analyse im Tageschart sowie im 4-Stunden-Chart.
Chartcheck: E.ON Prognose im Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Zu Jahresbeginn befand sich die Aktie zunächst im Abwärtstrend. Erst Mitte Januar bildete sich eine stabile Bodenformation heraus. Danach setzte eine mehrwöchige Aufwärtsbewegung ein, die sich bis in den Sommer hinein fortsetzen konnte.
Wichtige Chartmarken und Entwicklungen
-
Jahreshoch im August bei 16,53 EUR
-
Rücksetzer im April und Mai wurden zeitnah zurückgekauft – Zeichen von Stärke
-
Anfang September zunehmende Gewinnmitnahmen und Eintrübung der Kursdynamik
-
Stabilisierung und Erholung im September
-
Rückeroberung der SMA20 (16,10 EUR) und SMA50 (15,91 EUR) – zunächst bullisches Signal
Im gestrigen Handel fiel die Aktie jedoch dynamisch unter die SMA50, was das Chartbild wieder deutlich eingetrübt hat. Zwar wurden Teile der Tagesverluste zurückgekauft, dennoch bleibt die Struktur kurzfristig angeschlagen.
Szenario 1: Bestätigung des gestrigen Schlusskurses
Kommt es heute zu einer weiteren roten Tageskerze, könnte die Abwärtsbewegung die Aktie in Richtung der SMA200 bei 14,93 EUR führen. Diese Durchschnittslinie fungierte bereits im März als starke Unterstützung.
Unter SMA200 würde sich das Chartbild verbindlich eintrüben – die E.ON Prognose wäre dann klar negativ.
Szenario 2: Erholung mit grüner Tageskerze
Ein Reversal würde ein mögliches Ziel an der SMA50 markieren. Im Bereich dieser Linie ist allerdings mit hoher Reaktionsdichte zu rechnen.
Übergeordnete Einschätzung (Daily)
Prognose: neutral
E.ON Prognose im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart hielt sich die Aktie bis Mitte Oktober über der SMA20 (15,91 EUR). Gewinnmitnahmen führten dann mehrfach an die SMA200 (15,81 EUR), die jeweils eine zuverlässige Unterstützung bot.
Mehrere Erholungsversuche liefen lediglich an die SMA20/SMA50 (16,04 EUR) zurück. Die SMA50 fungierte dabei als hartnäckiger Widerstand. Der gestrige Handelstag führte schließlich zu einem deutlichen Momentum-Abverkauf, wobei das offene Gap aus Anfang September geschlossen wurde.
Bärisches Szenario
Solange die Aktie unter der SMA200 bleibt, besteht ein erhöhtes Risiko weiterer Abgaben:
-
Zielzone 1: 14,95 EUR
-
Zielzone 2: 14,10 EUR
Bullisches Erholungsszenario
Zwischenanstiege könnten die SMA200 anvisieren. Historisch braucht der Kurs mehrere Anläufe, um diese Linie zu überwinden – daher ist mit zähen Bewegungen zu rechnen.
Übergeordnete Einschätzung (4h-Chart)
Prognose: bärisch
Tagesprognose
Gemäß unserer Einschätzung heute: aufwärts
Wichtige Widerstände
-
15,72
-
15,80
-
15,91
-
15,92
-
16,04
-
16,10
-
16,11
-
16,87
-
22,16
Wichtige Unterstützungen
-
15,05
-
14,93
-
14,60
-
14,10
