E.ON Prognose & Analyse: Warum die Aktie heute DAX Verlierer war

- E.ON war der größte DAX Verlierer
- Entscheidende Chartmarke bleibt die SMA200
- Aufhellung erst über der SMA50
Aus dem Tageschart der E.ON AKtie kann gut herausgelesen werden, dass die Aktie Mitte Januar einen Boden gefunden hat und sich von hier aus kontinuierlich aufwärtsschieben konnte. Der Rücksetzer im April wurde direkt als Kaufgelegenheit genutzt. Die Aktie konnte im August bei 16,53 EUR das Jahreshoch markieren. Es stellten sich nachfolgend Gewinnmitnahmen ein, die zunächst einen überschaubaren Charakter hatten, bis Anfang September aber immer ausgeprägter wurden. Anfang September konnte sich das Wertpapier erholen, wieder aufwärtslaufen, aber nicht mehr an das Jahres kommen. Diese Marke wurde Mitte Oktober knapp verpasst. Der November war übergeordnet von Gewinnmitnahmen geprägt.
► E.ON WKN: ENAG99 | ISIN: DE000ENAG999 | Ticker: EOAN
🚀 Key Takeaways
-
E.ON war der größte DAX Verlierer und rutschte zum Xetra-Schluss am Freitag um 0,94 % ab – stärker als alle anderen DAX-Titel.
-
Entscheidende Chartmarke bleibt die SMA200, die aktuell als zentrale Unterstützung fungiert. Ein Bruch könnte Rücksetzer bis 14,95 EUR und tiefer auslösen.
-
Aufhellung erst über der SMA50: Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch über 15,87 EUR, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie erneut das Jahreshoch ansteuert.
Am Freitag (05.12.2025) schlossen 29 DAX-Aktien im Plus, während 11 Titel Verluste verzeichneten. Am unteren Ende der Tabelle stand E.ON, deren Aktie mit einem Abschlag von 0,94 Prozent den größten Tagesverlust verbuchte. Dahinter folgten RWE (-0,83 Prozent) und Bayer (-0,64 Prozent).
Damit war E.ON eindeutig der DAX Verlierer des Tages.
E.ON Aktie (EOAN): Tageschart-Analyse & aktuelle Prognose
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die E.ON Prognose bleibt nach wie vor herausfordernd. Im Tageschart zeigt sich, dass die Aktie Mitte Januar einen tragfähigen Boden ausbilden konnte, von dem aus eine kontinuierliche Aufwärtsbewegung startete. Der Rücksetzer im April diente als Kaufgelegenheit. Im August erreichte die Aktie bei 16,53 EUR ihr Jahreshoch.
Anschließend kam es zu Gewinnmitnahmen, die sich bis Anfang September verstärkten. Zwar konnte sich die Aktie damals erholen, scheiterte aber daran, erneut an das Jahreshoch anzuknüpfen. Mitte Oktober wurde dieses Niveau knapp verfehlt. Der November war insgesamt von Abgaben geprägt.
Aktuell stabilisiert sich der Anteilsschein an der wichtigen SMA200 bei 15,25 EUR. Die jüngste Entlastungsbewegung über die SMA20 (15,45 EUR) wurde jedoch wieder abverkauft.
E.ON Prognose – Bullishes Szenario
Kann sich die Aktie per Tagesschluss über die SMA50 (15,87 EUR) schieben und dort etablieren, würde sich das Chartbild deutlich aufhellen. Gelingt anschließend eine überzeugende Bewegung nach Norden, könnte die Aktie erneut das Jahreshoch anvisieren.
E.ON Prognose – Bearishes Szenario
Fällt E.ON dagegen unter die SMA200, trübt sich das Chartbild spürbar ein. In diesem Fall wären Rücksetzer in Richtung 14,95 EUR bzw. weiter in Richtung Jahrestief möglich.
Chartanalyse 4h-Chart: E.ON weiterhin unter Druck
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im 4h-Chart zeigt sich die Relevanz der SMA200 (15,77 EUR). Diese Marke fungierte im Oktober zunächst als Unterstützung, wurde danach aber aufgegeben, woraufhin der Kurs weiter fiel.
Ein anschließendes GAP-Up führte über die SMA20 (15,42 EUR) und SMA50 (15,37 EUR), doch die Bewegung stoppte erneut exakt an der SMA200 – ein klares Zeichen fehlender Dynamik.
Zum Wochenschluss stabilisierte sich die Aktie im Bereich SMA20/SMA50, ohne jedoch eine Trendwende einzuleiten.
Bullishes Szenario (4h)
Kann E.ON die Erholung fortsetzen, wäre ein erneuter Test der SMA200 möglich. Erst ein bestätigtes Überwinden dieser Marke würde das Chartbild verbessern.
Bearishes Szenario (4h)
Misslingt die Stabilisierung, könnte die Aktie zunächst das offene GAP bei 15,31 EUR schließen. Bleibt auch dort eine Erholung aus, wären weitere Rücksetzer zu den in der Tagesanalyse genannten Zielbereichen wahrscheinlich.
Übergeordnete Einschätzung der E.ON Prognose
-
Daily: neutral
-
4h-Chart: neutral bis bärisch
-
Tagesprognose: aufwärts
Wichtige Marken für die E.ON Aktie
Widerstände
-
15,49
-
15,56
-
15,77
-
15,87
-
16,21
-
16,87
-
22,16
Unterstützungen
-
15,45
-
15,42
-
15,37
-
15,31 (GAP)
-
15,25
-
14,95
-
14,89
-
14,60
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.