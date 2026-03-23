DAX Verlierer: E.ON mit stärkstem Abschlag - E.ON Prognose nach Kursrückgang

Das Wichtigste in Kürze E.ON als größter DAX Verlierer

Chartbild angeschlagen

E.ON Prognose kurzfristig stabilisierungsabhängig

Per Xetra-Schluss am Freitag (20.03.2026) standen lediglich 4 Aktien im Plus, während 36 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Besonders schwach präsentierten sich die DAX Verlierer, angeführt von E.ON mit einem Minus von 5,06 %. Ebenfalls unter Druck standen MTU (-4,18 %) und Siemens (-4,12 %). ► E.ON WKN: ENAG99 | ISIN: DE000ENAG999 | Ticker: EOAN ⚡ Key Takeaways 📉 Stärkster DAX Verlierer: Vonovia Aktie verliert -11,27 % an einem Handelstag.

📊 Klar bärisches Chartbild: Bruch wichtiger Unterstützungen und Durchschnittslinien.

⚠️ Weitere Risiken: Kurs könnte in Richtung 19,63 EUR fallen. E.ON Aktie unter Druck – Tagesanalyse Die E.ON Aktie (EOAN) verzeichnete mit -5,06 % den größten Tagesverlust im DAX und steht damit klar im Fokus der Anleger. Chartanalyse E.ON – Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Ein Blick auf den Tageschart zeigt, dass sich die Aktie seit dem Jahrestief 2025 deutlich erholen konnte. Die Aufwärtsbewegung hielt bis Mai an, bevor die Aktie in eine Seitwärtsphase überging. Diese Range wurde Ende Januar nach oben aufgelöst, woraufhin es zu einer dynamischen Aufwärtsbewegung kam. In der vergangenen Handelswoche wurde ein Jahreshoch bei 19,91 EUR erreicht, das jedoch für Gewinnmitnahmen genutzt wurde. In den letzten drei Handelstagen kam es zu einem deutlichen Rücksetzer unter die Marke von 19 EUR. Wichtige technische Marken: SMA20: 19,22 EUR

SMA50: 18,32 EUR

SMA200: 16,41 EUR Die Aktie ist zuletzt unter die SMA20 gefallen und hat darunter geschlossen – ein erstes Schwächesignal. E.ON Prognose (Daily) Das Chartbild hat sich eingetrübt: Bestätigung der Schwäche → mögliches Abgleiten zur SMA50

Bruch der SMA50 → Aufwärtstrend in Gefahr

Stabilisierung → Rücklauf zur SMA20 möglich Eine nachhaltige Aufhellung ergibt sich erst bei einem klaren Anstieg über die SMA20 mit Anschlusskäufen. Übergeordnete Einschätzung: neutral bis bullisch YouTube Trading Videos Chartanalyse E.ON – 4h Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auch im kurzfristigeren Zeitfenster zeigt sich die Lage angeschlagen: SMA200 (17,72 EUR) bleibt zentrale Unterstützung

Rückfall unter SMA50 (19,29 EUR) bestätigt kurzfristige Schwäche

Aktie aktuell unter wichtigen Durchschnittslinien Der jüngste Rücksetzer wurde zunächst an SMA20 und SMA50 aufgefangen, ehe es zu einem dynamischen Abverkauf kam. E.ON Prognose (4h) Solange keine Stabilisierung erfolgt → weiteres Abwärtspotenzial bis SMA200

Frühzeitige Erholung → Rücklauf zur SMA50 möglich

Entscheidungszone: Bereich um SMA50 genau beobachten Übergeordnete Einschätzung: neutral E.ON Prognose für den heutigen Handel Kurzfristig wird eine leichte Gegenbewegung erwartet: Tagesprognose: aufwärts Wichtige Kursmarken der E.ON Aktie Widerstände: 19,17 EUR

19,22 EUR

19,29 EUR

19,38 EUR

19,68 EUR

19,76 EUR

20,10 EUR

20,38 EUR

22,49 EUR

25,33 EUR Unterstützungen: 18,46 EUR (Gap)

18,32 EUR

17,27 EUR

16,41 EUR

16,37 EUR Fazit: DAX Verlierer im Fokus – wie geht es mit E.ON weiter? Die Aktie von E.ON steht aktuell exemplarisch für die schwächsten Werte im Index und führt die Liste der DAX Verlierer an. Die kurzfristige Schwäche hat das Chartbild eingetrübt, jedoch ist der übergeordnete Trend noch nicht gebrochen. Entscheidend für die weitere E.ON Prognose wird sein, ob sich die Aktie oberhalb der SMA50 stabilisieren kann oder ein Test der SMA200 bevorsteht. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!

Alle Details zur Aktion hier

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.