Das Jahreshoch, dass die Fresenius Medical Care Aktie im Mai 2025 formatiert hatte, führte direkt zu Gewinnmitnahmen, die auch einen ausgeprägten Charakter hatten. Die Schwäche hat bis Anfang August angehalten. Nach einer kleinen Zwischenerholung gab das Papier Anfang November dynamisch und mit Momentum nach. Nachfolgend konnte sich die Aktie nur stabilisieren, bisher aber keine nennenswerte Erholung abbilden.

► Fresenius Medical Care WKN: 578580 | ISIN: DE0005785802 | Kürzel: FME

🚀 Key Takeaways

Fresenius Medical Care war der größte Dax Verlierer am 13.01.2026 mit -2,72 % per Xetra-Schluss. Fresenius Medical Care Prognose bleibt bärisch, da der Kurs im Tageschart erneut unter die SMA20 gefallen ist und Erholungsversuche bisher scheiterten. Weitere Abwärtsziele sind möglich, solange keine Rückeroberung der SMA50 gelingt – relevante Unterstützungen liegen bei 37,60 EUR und 35,00 EUR.

Per Xetra-Schluss am 13.01.2026 zeigten sich im DAX 40 17 Aktien im Plus, während 23 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Besonders schwach präsentierten sich die Dax Verlierer am unteren Ende der Tabelle: Fresenius Medical Care verlor 2,72 %, Continental gab 2,35 % nach und Deutsche Telekom notierte 2,26 % tiefer.

►Fresenius Medical Care WKN: 578580 | ISIN: DE0005785802 | Kürzel: FME

Dax Verlierer am Dienstag: Fresenius Medical Care mit größtem Tagesverlust

Die Fresenius Medical Care Aktie (FME) war am Dienstag der größte Dax Verlierer. Zum Xetra-Schluss stand ein Minus von 2,72 % zu Buche. Damit rutschte das Papier ans Ende des DAX-Tableaus und geriet erneut in den Fokus vieler Marktteilnehmer.

Fresenius Medical Care Prognose: Chartcheck im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart bleibt das technische Gesamtbild klar angeschlagen. Das Jahreshoch aus Mai 2025 löste deutliche Gewinnmitnahmen aus, die sich bis Anfang August fortsetzten. Nach einer kurzen Zwischenerholung setzte im November eine erneute Abwärtsbewegung mit spürbarem Momentum ein. Seitdem konnte sich die Aktie zwar stabilisieren, eine nachhaltige Erholung ist jedoch bislang ausgeblieben.

Ein entscheidender Punkt im Chartbild: Zwar gelang es der Aktie Anfang Oktober, sich kurzzeitig über die drei relevanten Durchschnittslinien zu schieben – ein nachhaltiger Ausbruch blieb jedoch aus. Insbesondere an der SMA200 (aktuell 44,64 EUR) scheiterte der Versuch, sich nach oben zu lösen. Im Zuge des letzten Rücksetzers wurden alle drei Linien erneut aufgegeben.

In den vergangenen Handelswochen unternahm FME mehrfach Anläufe, die SMA20 (aktuell 40,14 EUR) zurückzuerobern. Zwar kam es zwischenzeitlich zu Bewegungen über diese Linie, doch fehlte anschließend die Anschlussdynamik. Auch der jüngste Erholungsimpuls wurde am Dienstag direkt wieder abverkauft. Der Kurs fiel erneut unter die SMA20 – und auch der Tagesschluss wurde unterhalb dieser Marke ausgebildet.

Tageschart-Ausblick: bärisch

Damit bleibt die Fresenius Medical Care Prognose im Tageschart bärisch. Wird der gestrige Tagesschluss heute bestätigt, ist mit einer weiteren roten Tageskerze zu rechnen. In diesem Szenario wären neue Tiefs möglich.

Mögliche Kursziele auf der Unterseite:

37,60 EUR

35,00 EUR

Sollte der gestrige Schlusskurs hingegen nicht bestätigt werden, könnte sich kurzfristig eine Gegenbewegung entwickeln. Für eine spürbare Entspannung müsste der Kurs jedoch mindestens über der SMA20 schließen. Noch wichtiger wäre ein Anstieg über die SMA50 (aktuell 40,96 EUR) mit anschließender Stabilisierung oberhalb dieser Marke. Erst dann könnte die bärische Tagesinterpretation deutlich an Aussagekraft verlieren.

Übergeordnete Einschätzung Daily – Prognose: bärisch

YouTube Trading Videos

Fresenius Medical Care Prognose im 4h-Chart: Seitwärtsphase mit Schwächesignalen

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart ist erkennbar, dass die Aktie im Oktober zwar an die SMA50 (aktuell 40,18 EUR) herangelaufen ist, im Bereich der SMA50/SMA20 jedoch nicht weiterkam. Anschließend folgte eine dynamische Abwärtsbewegung, die den Kurs erneut unter Druck setzte.

In den vergangenen drei Handelsmonaten bewegte sich FME überwiegend seitwärts im Einflussbereich von SMA20 (aktuell 39,81 EUR) und SMA50. Beide Linien wirkten wiederholt als kurzfristige „Magnetzonen“ – sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite. Der jüngste Versuch, sich nach oben zu lösen, scheiterte erneut. Am Dienstag ging es wieder unter die SMA20 zurück.

4h-Ausblick: bärisch

Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, bleibt die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sich die Schwäche fortsetzt. Die möglichen Abwärtsziele decken sich dabei mit den Marken aus der Tagesbetrachtung.

Für mehr Luft nach oben müsste sich das Papier verbindlich über der SMA50 etablieren – ein Kursmuster, das in den vergangenen Monaten nicht nachhaltig gelungen ist. Sollte dieser Ausbruch jedoch gelingen, wäre anschließend ein erneuter Anlauf an die SMA200 (aktuell 42,43 EUR) denkbar.

Übergeordnete Einschätzung 4h Chart – Prognose: bärisch

Tagesprognose (heute): abwärts

Auf Basis der aktuellen technischen Lage bleibt die kurzfristige Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung: abwärts.

Widerstände

39,74

39,81

40,01

40,14

40,18

40,96

41,68 (GAP)

42,43

42,74

45,72 (GAP)

Unterstützungen

38,99

38,52

36,42

35,00

32,50

AKTIEN GRATIS HANDELN!*