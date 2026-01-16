DAX Verlierer: Fresenius Medical Care Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Das Wichtigste in Kürze Fresenius Medical Care Aktie größter DAX Verlierer

Tageschart: Rücksetzer, aber bullischer Grundton

4h-Chart: Kurzfristige Eintrübung – Reaktion entscheidend

Die Fresenius Medical Care Aktie (bzw. Fresenius SE) stand am Donnerstag klar unter Druck und führte die Liste der DAX Verlierer an. Mit einem Kursabschlag von –4,07 % per Xetra-Schluss reagierte der Markt auf Gewinnmitnahmen nach einem zuvor dynamischen Anstieg. Trotz des deutlichen Tagesverlustes bleibt das übergeordnete charttechnische Bild jedoch weiterhin konstruktiv. Für Anleger und Trader stellt sich nun die Frage: Nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer größeren Schwächephase? ► Fresenius Medical Care WKN: 578560 | ISIN: DE0005785604 | Ticker: DAX | CFD: FRE.DE 🚀 Key Takeaways 🥉 1. Fresenius Medical Care Aktie größter DAX Verlierer Der Handelstag verlief klar negativ: 📉 Tagesverlust: –4,07 % (Xetra-Schluss)

🟥 Schwächster Wert im DAX 40

⚖️ Marktbreite: 24 Gewinner vs. 16 Verlierer

🔄 Deutliche Gewinnmitnahmen nach neuem Hoch Als DAX Verlierer reagierte die Aktie vor allem technisch, nachdem zuvor ein neues Verlaufshoch markiert worden war. 📐 2. Tageschart: Rücksetzer, aber bullischer Grundton Im übergeordneten Zeitfenster bleibt das Bild stabil: 📊 Korrektur nach neuem Hoch mit langer roter Tageskerze

🧱 SMA20 & SMA50 bei ca. 48,27 EUR weiterhin zentrale Supports

📈 Aktie notiert noch über der SMA20

🔄 Bullische Struktur seit dem Tief im April 2025 intakt Sollte der gestrige Tagesschluss bestätigt werden, könnte ein Test der SMA20 bzw. SMA50 folgen. Diese Zone gilt als entscheidend, um den bullischen Charakter des Charts zu bewahren. ⏱️ 3. 4h-Chart: Kurzfristige Eintrübung – Reaktion entscheidend Kurzfristig hat sich das Chartbild etwas verschlechtert: 📉 Rückfall unter die SMA20 (4h) bei ca. 49,02 EUR

🧱 SMA50 & SMA200 bieten darunter zusätzliche Unterstützung

🔄 Rasche Rückeroberung der SMA20 würde das Chartbild stabilisieren

⚠️ Unterhalb der SMA200 würde sich der Fokus stärker auf die Unterseite verlagern Die kurzfristige Prognose bleibt neutral, während die Tagesprognose aktuell wieder leicht aufwärts gerichtet ist. YouTube Trading Videos Tageschart: Fresenius Medical Care Prognose Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Euro. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 📌 Fazit: Fresenius Medical Care Aktie – DAX Verlierer mit Stabilisierungschance Die Fresenius Medical Care Aktie war zwar klarer DAX Verlierer, doch der Abverkauf ist bislang als technische Korrektur innerhalb eines übergeordneten Aufwärtstrends zu werten. Entscheidend wird sein, ob die Unterstützungszone rund um SMA20 und SMA50 hält. 🟢 Chancen Intakter übergeordneter Aufwärtstrend

Stabile Unterstützungen im Bereich 48 EUR

Potenzial für erneuten Anlauf des Jahreshochs 🔴 Risiken Bestätigung des gestrigen Abverkaufs

Bruch der SMA50/SMA200

Zunehmende Volatilität im Gesundheitssektor Fazit:

Als DAX Verlierer bietet die Fresenius Medical Care Aktie kurzfristig erhöhte Volatilität, mittelfristig jedoch weiterhin interessante Chancen, sofern die Schlüsselunterstützungen verteidigt werden. 4h-Chart: Fresenius Medical Care Prognose Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Euro. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

