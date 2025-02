DAX Verlierer: Fresenius Medical Care Aktie - Mit einem GAP unter die 45 EUR-Marke

Per Xetra Schluss notierten am Freitag (14.02.2025) 21 Aktien im Plus, 19 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Das Ende der Tabelle belegte Fresenius Medical Care die mit einem Abschlag von 3,83 Prozent gehandelt wurden, Hannover Rück gab um 1,97 Prozent nach, Allianz verbilligte sich um 1,63 Prozent.

► Der DAX 40 Verlierer am Freitag - Fresenius Medical Care ► Fresenius WKN: 578560 | ISIN: DE0005785604 | Ticker: FRE

Die Fresenius Medical Care Aktie (FME) hat am Freitag per Xetra Schluss 3,83 Prozent* abgegeben und war damit die Aktie, die den größten Tagesverlust ausgewiesen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Der Anteilsschein hat bis Mitte August zurückgesetzt. Es gelang Anfang August bei 32,50 EUR eine Stabilisierung und zunächst moderate Erholung. Im September / Oktober konsolidierte die Aktie in einer Box von 3 EUR. Nach einem weiteren, diesmal kleineren Rücksetzer Ende Oktober konnte sich das Wertpapier im weiteren Handelsverlauf dynamisch und vor allem deutlich erholen. Anfang Dezember kam es zu einer weiteren Konsolidierung, Ende Januar erfolgte der nächste Aufwärtsschub. Das Jahreshoch wurde Ende Januar bei 47,46 EUR formatiert. Dieses Hoch wurde nachfolgend im Februar wieder abverkauft. Zum Wochenschluss der letzten Handelswoche ging es mit einem GAP down unter die 45 EUR-Marke, im Tageschart ist aber erkennbar, dass die Aktie am Freitag bereits Teile der Verluste kompensieren konnte. Der Kerzenkörper der Tageskerze ist grün eingefärbt.

Im November konnte sich das Papier über alle drei Durchschnittslinien schieben und auch bis Mitte Dezember über allen Linien bleiben. Der Rücksetzer Mitte Dezember konnte sich im Bereich der SMA20 (aktuell bei 46,61 EUR) stabilisieren. Im Chart ist gut erkennbar, dass die Aktie den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie nicht verloren hat. Es ging im Zuge der Erholung im Januar wieder über diese Durchschnittslinie. Im Zuge des GAP down ging es am Freitag an und unter die SMA50 (aktuell bei 45,25 EUR).

Damit hat sich das Chartbild eingetrübt. Die Aktie muss es zeitnah schaffen, sich per Tagesschluss wieder über die SMA50 zu schieben und nachfolgend auch zu etablieren. Sollte dies gelingen, so könnte es wieder an die SMA20 gehen. Ideal, und dies wäre auch bullisch zu interpretieren, wäre es, wenn die Bewegung von der SMA50 direkt über die SMA20 geht und sich das Wertpapier über dieser Durchschnittslinie festsetzen kann.

Gelingt die Bewegung aber nicht und verharrt die Aktie per Tagesschluss unter der SMA50, so würde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass sich die Aktie im Rahmen von weiteren Abgaben in Richtung der SMA200 (aktuell bei 44,19 EUR) bewegen könnte. Sollte diese Durchschnittslinie in den kommenden Handelstagen angelaufen werden, so sollte der Anteilsschein spätestens hier einen Richtungswechsel abbilden können.

* Basis Xetra-Schluss

Chart Daily

Übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: neutral

Betrachtung im 4h Chart

Im 4h Chart ist erkennbar, dass sich die Aktie Mitte Dezember unter die SMA20 (aktuell bei 46,57 EUR) gefallen ist und nachfolgend auch die SMA50 (aktuell bei 47,01 EUR) aufgegeben wurde. Das Papier konnte sich im Dunstkreis der SMA20 festzusetzen und in der zweiten Januarhälfte gelang es wieder über diese beiden Linien zu laufen. Im Zuge des Rücksetzers am Freitag der letzten Handelswoche ging es wieder unter die SMA20 / SMA50. Im Chart ist gut erkennbar, dass sich der Rücksetzer im Bereich der SMA200 (aktuell bei 44,19 EUR) stabilisieren konnte.

Wesentlich wird jetzt sein, ob sich das Papier im Handel heute erholen kann. Diese Erholung sollte dynamisch sein, um auch einen überzeugenden Charakter zu haben. Können diese Kursmuster ausgebildet werden, so könnte wieder in Richtung der SMA20 gehen.

Bärisch eintrüben würde sich das Chartbild dann wieder, wenn die Aktie unter die SMA200 fällt und nachfolgend auch den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verliert. Stellt sich dies ein, so könnte dies als ein Hinweis interpretiert werden, dass es weiter abwärts bis zum GAP close (41,65 EUR) gehen könnte.

4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4H - Prognose: neutral

