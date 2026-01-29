Fresenius SE Prognose: Aktie größter DAX Verlierer – Chartanalyse & Ausblick

- Fresenius SE größter DAX Verlierer
- Technisches Bild angeschlagen, aber noch nicht klar negativ
- Erholung nur bei klaren technischen Signalen
Die Fresenius Aktie (FRE) hat gestern per Xetra Schluss 3,51 Prozent* verloren und war damit die Aktie, mit dem größten Tagesverlust.
► Fresenius WKN: 578560 | ISIN: DE0005785604 | Ticker: FRE
🚀 Key Takeaways
-
Fresenius SE größter DAX Verlierer:
Die Fresenius-Aktie war mit -3,51 % der schwächste Wert im DAX. Der Tagesschluss unter der SMA50 bestätigt kurzfristig den erhöhten Abwärtsdruck.
-
Technisches Bild angeschlagen, aber noch nicht klar negativ:
Im Tageschart bleibt die Fresenius SE Prognose neutral, im 4h-Chart jedoch bärisch. Solange die Aktie unter SMA20 und SMA50 notiert, steigt das Risiko einer Ausdehnung der Schwäche bis zur SMA200 bei 45,47 EUR.
-
Erholung nur bei klaren technischen Signalen:
Erst ein nachhaltiger Tagesschluss über der SMA20 und anschließend über der SMA50 würde das Chartbild aufhellen. In diesem Szenario wären das Gap bei 49,77 EUR und später das Jahreshoch wieder erreichbar.
Per Xetra-Schluss am 28.01.2026 notierten im DAX 40 exakt 20 Aktien im Plus, während 20 Titel Verluste verzeichneten.
Das Tabellenende der DAX Verlierer belegte Fresenius SE, deren Aktie um 3,51 Prozent nachgab. Ebenfalls schwach präsentierten sich Bayer mit einem Minus von 2,71 Prozent sowie MTU Aero Engines mit einem Abschlag von 2,43 Prozent.
Die Fresenius Aktie (WKN: 578560 | Ticker: FRE) verlor per Xetra-Schluss 3,51 Prozent und war damit der größte DAX Verlierer des Handelstages.
Chartcheck Fresenius SE – Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Tageschart zeigt sich, dass sich die Fresenius-Aktie nach dem Tief im April 2025 erholen und wellenförmig aufwärts entwickeln konnte.
Das Jahreshoch Ende Oktober wurde zwar abverkauft, die Abgaben blieben jedoch überschaubar. In der Folge stabilisierte sich das Papier im Bereich von 46 EUR und konsolidierte über einen längeren Zeitraum.
Erst Mitte Dezember setzte erneut Kaufinteresse ein, das die Aktie wieder nach oben schob. Mitte Januar wurde bei 51,84 EUR ein neues Hoch ausgebildet, das anschließend dynamisch abverkauft wurde. Mit Momentum fiel die Aktie sowohl unter die SMA20 als auch unter die SMA50 (beide aktuell bei 48,22 EUR).
Zwar konnte kurzfristig ein Richtungswechsel erfolgen und die Aktie lief mit einer langen grünen Tageskerze wieder über beide gleitenden Durchschnitte, die Gewinne wurden jedoch im gestrigen Handel vollständig wieder abgegeben. Der Tagesschluss erfolgte unter der SMA50.
Tageschart – Interpretation und Fresenius SE Prognose
Das Tageschart ist aktuell neutral zu bewerten.
-
Bestätigung des gestrigen Schlusskurses:
Bei einer erneuten roten Tageskerze steigt die Wahrscheinlichkeit einer Ausdehnung der Schwäche in Richtung der SMA200 bei 45,47 EUR.
-
Keine Bestätigung / Rebound-Szenario:
Kann sich die Aktie mit einer grünen Tageskerze wieder über die SMA20 schieben und wird dies am Folgetag bestätigt, besteht die Chance auf ein Schließen des Gaps bei 49,77 EUR. Darüber hinaus wären erneute Anläufe an das Jahreshoch sowie die Marken 52,75/53,00 EUR und 55,00 EUR möglich.
Übergeordnete Einschätzung Tageschart – Fresenius SE Prognose: neutral
YouTube Trading Videos
Chartcheck Fresenius SE – 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart bewegte sich die Aktie in den vergangenen Handelswochen seitwärts im Bereich der SMA20 (48,09 EUR) und SMA50 (48,12 EUR), bevor im Zuge der Aufwärtsbewegung ein neues Hoch ausgebildet wurde.
Die Dynamik der Gewinnmitnahmen wird auf dieser Zeitebene besonders deutlich: Die Aktie fiel dynamisch unter alle drei gleitenden Durchschnitte. Zwar konnte sie sich zunächst im Bereich der SMA50 stabilisieren, der Verkaufsdruck überwog jedoch, sodass das Papier unter die SMA200 (48,40 EUR) durchgereicht wurde.
Nach einem erneuten Erholungsversuch lief die Aktie wieder über die SMA200 und anschließend über alle drei Durchschnittslinien. Der Tagesschluss über der SMA50 konnte jedoch nicht verteidigt werden – die Gewinne wurden erneut vollständig abgegeben.
4h-Chart – Interpretation und Prognose
Das Chartbild hat sich auf dieser Zeitebene eingetrübt.
-
Kurzfristig muss die Aktie versuchen, wieder über die SMA200 zu laufen und sich dort zu etablieren.
-
Erst ein Tagesschluss über der SMA50 würde das Chartbild wieder bullisch aufhellen.
-
Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, bleibt das Risiko einer Ausdehnung der Abwärtsbewegung bestehen.
Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart – Fresenius SE Prognose: bärisch
Tagesprognose Fresenius SE
Kurzfristige Tagesprognose: abwärts
Widerstände
-
48,09
-
48,20
-
48,22
-
48,40
-
48,92
-
48,98
-
49,12
-
49,77 (Gap)
-
49,90
-
50,86
-
56,64
Unterstützungen
-
45,47
-
44,94 (Gap)
-
43,42
-
42,21 (Gap)
* alle Angaben per Xetra-Schluss
