GEA Group Prognose: Aktie größter DAX Verlierer – Chartanalyse & Ausblick

Die Aktie der GEA Group (G1A) hat gestern per Xetra Schluss 3,32 Prozent* verloren und war damit die Aktie, mit dem größten Tagesverlust.
► GEA Group WKN: 660200 | ISIN: DE0006602006 | Ticker: G1A (Xetra)
🚀 Key Takeaways
-
GEA Group als größter DAX Verlierer trotz intaktem Trend
Die GEA-Group-Aktie war mit −3,32 % der stärkste DAX Verlierer, der Kursrückgang ist jedoch überwiegend als Gewinnmitnahme innerhalb eines weiterhin bullischen übergeordneten Trends zu werten.
-
SMA200 als zentrale Entscheidungsmarke für die GEA Group Prognose
Die Aktie notiert aktuell knapp über der SMA200. Ein nachhaltiger Ausbruch nach oben und das Schließen des Gaps bei 63,10 EUR würden das bullische Szenario bestätigen und den Weg in Richtung Jahreshoch freimachen.
-
Kurzfristig erhöhte Volatilität, aber konstruktives Chartbild
Im 4h-Chart wurde die jüngste Aufwärtsbewegung abverkauft, entscheidend ist nun die Stabilisierung über der SMA20. Solange die Unterstützungszone um SMA50/SMA200 hält, bleibt die GEA Group Prognose kurzfristig positiv.
Zum Xetra-Schluss am 27.01.2026 zeigten sich im DAX 40 ein gemischtes Bild: 18 Aktien schlossen im Plus, 22 Werte verzeichneten Abschläge.
Das Tabellenende belegte die GEA Group, deren Aktie mit einem Minus von 3,32 Prozent der größte DAX Verlierer des Tages war. Ebenfalls unter Druck standen SAP (−2,96 Prozent) und die Deutsche Börse (−2,80 Prozent).
DAX Verlierer im Fokus – GEA Group Aktie mit größtem Tagesverlust
Die Aktie der GEA Group (WKN: G1A) verlor per Xetra-Schluss 3,32 Prozent und stellte damit den schwächsten Wert im deutschen Leitindex. Nach einer zuvor stabilen Entwicklung kam es gestern zu deutlichen Gewinnmitnahmen, die das kurzfristige Chartbild belasteten.
GEA Group Prognose – Chartanalyse im Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Technische Einordnung (Daily Chart)
Die Aktie konnte den Rücksetzer im April zügig kompensieren und bewegte sich nachfolgend über mehrere Wochen in einer Seitwärtsphase. Ende Juli wurde das Jahreshoch bei 66,80 EUR erreicht, ehe moderate Gewinnmitnahmen einsetzten.
Ab Ende August etablierte sich eine Seitwärtsbox, die Anfang November nach unten aufgelöst wurde. Die anschließenden Abgaben verliefen kontinuierlich. Nach dem Tief Anfang Dezember stabilisierte sich die Aktie und konnte sich wieder erholen. Das Kaufinteresse hielt auch zu Jahresbeginn an, ehe es gestern erneut zu Gewinnmitnahmen kam – sichtbar in Form einer langen roten Tageskerze.
Gleitende Durchschnitte als Schlüsselzonen
-
SMA20: 59,69 EUR
-
SMA50: 58,24 EUR
-
SMA200: 59,92 EUR
Während der Konsolidierung boten SMA20 und SMA50 zunächst Unterstützung. Im November wurden beide Linien unterschritten, auch die SMA200 konnte den Abverkauf nicht stoppen.
Mitte Dezember gelang der Rebound über SMA20 und SMA50, im Januar folgte der Anstieg über die SMA200. Bisher fehlt jedoch ein klarer Ausbruch nach Norden.
GEA Group Prognose – Tageschart Ausblick
Solange die Aktie über der SMA200 notiert, bestehen gute Chancen auf weiter steigende Kurse. Entscheidend ist ein dynamisches Absetzen von dieser Linie sowie das Schließen des offenen Gaps bei 63,10 EUR.
-
Über 63,10 EUR: erhöht sich die Wahrscheinlichkeit eines Anlaufs an das Jahreshoch 2025
-
Oberhalb des Jahreshochs: mögliche Ziele bei 68,50 bis 69,50 EUR
Sollte die SMA200 per Tagesschluss unterschritten werden, könnten SMA20 und SMA50 als Support fungieren. Ein nachhaltiger Bruch der SMA50 würde das Chartbild jedoch klar eintrüben und einen Rücklauf zum Dezember-Tief sowie perspektivisch zum April-Gap bei 50,15 EUR ermöglichen.
Übergeordnete Einschätzung Daily – GEA Group Prognose: bullisch
GEA Group Prognose – Chartanalyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart ist die Abwärtsbewegung bis November klar erkennbar. Nach dem Gap down Anfang Dezember stabilisierte sich die Aktie und entwickelte eine dynamische Erholung.
-
SMA20 (4h): 60,49 EUR
-
SMA50 (4h): 59,91 EUR
-
SMA200 (4h): 59,09 EUR
Die Aktie konnte sich sukzessive über alle relevanten Durchschnitte schieben und diese als Unterstützung nutzen. Die gestrige Aufwärtsbewegung wurde jedoch direkt wieder abverkauft. Zwar schloss der Wert noch über der SMA20, allerdings nahe des Tagestiefs.
Kurzfristige Prognose (4h)
Entscheidend ist, ob sich die Aktie über der SMA20 stabilisieren kann. Gelingt ein dynamischer Richtungswechsel nach oben, wären erneute Anläufe an das Wochenhoch sowie die im Tageschart genannten Ziele möglich.
Ein Rückfall unter die SMA20 würde die SMA50 und SMA200 in den Fokus rücken. Um das bullische Szenario nicht zu gefährden, sollte sich die Aktie spätestens im Bereich der SMA50 fangen.
Übergeordnete Einschätzung 4h – GEA Group Prognose: bullisch
Tagesprognose, Widerstände und Unterstützungen
Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung: aufwärts
Widerstände
-
60,84
-
63,75
-
63,85
-
65,00
-
66,20
-
66,55 (GAP)
Unterstützungen
-
60,49
-
60,46
-
59,92
-
59,91
-
59,69
-
59,15
-
59,09
-
58,60 (GAP)
-
58,09
-
56,85
* Kursangaben jeweils per Xetra-Schluss
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.