GEA Group Prognose: Aktie größter DAX Verlierer – Chartanalyse & Ausblick

Die Aktie der GEA Group (G1A) hat gestern per Xetra Schluss 3,32 Prozent* verloren und war damit die Aktie, mit dem größten Tagesverlust.

► GEA Group WKN: 660200 | ISIN: DE0006602006 | Ticker: G1A (Xetra)

🚀 Key Takeaways

GEA Group als größter DAX Verlierer trotz intaktem Trend

Die GEA-Group-Aktie war mit −3,32 % der stärkste DAX Verlierer, der Kursrückgang ist jedoch überwiegend als Gewinnmitnahme innerhalb eines weiterhin bullischen übergeordneten Trends zu werten. SMA200 als zentrale Entscheidungsmarke für die GEA Group Prognose

Die Aktie notiert aktuell knapp über der SMA200. Ein nachhaltiger Ausbruch nach oben und das Schließen des Gaps bei 63,10 EUR würden das bullische Szenario bestätigen und den Weg in Richtung Jahreshoch freimachen. Kurzfristig erhöhte Volatilität, aber konstruktives Chartbild

Im 4h-Chart wurde die jüngste Aufwärtsbewegung abverkauft, entscheidend ist nun die Stabilisierung über der SMA20. Solange die Unterstützungszone um SMA50/SMA200 hält, bleibt die GEA Group Prognose kurzfristig positiv.

Zum Xetra-Schluss am 27.01.2026 zeigten sich im DAX 40 ein gemischtes Bild: 18 Aktien schlossen im Plus, 22 Werte verzeichneten Abschläge.

Das Tabellenende belegte die GEA Group, deren Aktie mit einem Minus von 3,32 Prozent der größte DAX Verlierer des Tages war. Ebenfalls unter Druck standen SAP (−2,96 Prozent) und die Deutsche Börse (−2,80 Prozent).

DAX Verlierer im Fokus – GEA Group Aktie mit größtem Tagesverlust

Die Aktie der GEA Group (WKN: G1A) verlor per Xetra-Schluss 3,32 Prozent und stellte damit den schwächsten Wert im deutschen Leitindex. Nach einer zuvor stabilen Entwicklung kam es gestern zu deutlichen Gewinnmitnahmen, die das kurzfristige Chartbild belasteten.

GEA Group Prognose – Chartanalyse im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Technische Einordnung (Daily Chart)

Die Aktie konnte den Rücksetzer im April zügig kompensieren und bewegte sich nachfolgend über mehrere Wochen in einer Seitwärtsphase. Ende Juli wurde das Jahreshoch bei 66,80 EUR erreicht, ehe moderate Gewinnmitnahmen einsetzten.

Ab Ende August etablierte sich eine Seitwärtsbox, die Anfang November nach unten aufgelöst wurde. Die anschließenden Abgaben verliefen kontinuierlich. Nach dem Tief Anfang Dezember stabilisierte sich die Aktie und konnte sich wieder erholen. Das Kaufinteresse hielt auch zu Jahresbeginn an, ehe es gestern erneut zu Gewinnmitnahmen kam – sichtbar in Form einer langen roten Tageskerze.

Gleitende Durchschnitte als Schlüsselzonen

SMA20: 59,69 EUR

SMA50: 58,24 EUR

SMA200: 59,92 EUR

Während der Konsolidierung boten SMA20 und SMA50 zunächst Unterstützung. Im November wurden beide Linien unterschritten, auch die SMA200 konnte den Abverkauf nicht stoppen.

Mitte Dezember gelang der Rebound über SMA20 und SMA50, im Januar folgte der Anstieg über die SMA200. Bisher fehlt jedoch ein klarer Ausbruch nach Norden.

GEA Group Prognose – Tageschart Ausblick

Solange die Aktie über der SMA200 notiert, bestehen gute Chancen auf weiter steigende Kurse. Entscheidend ist ein dynamisches Absetzen von dieser Linie sowie das Schließen des offenen Gaps bei 63,10 EUR.

Über 63,10 EUR: erhöht sich die Wahrscheinlichkeit eines Anlaufs an das Jahreshoch 2025

Oberhalb des Jahreshochs: mögliche Ziele bei 68,50 bis 69,50 EUR

Sollte die SMA200 per Tagesschluss unterschritten werden, könnten SMA20 und SMA50 als Support fungieren. Ein nachhaltiger Bruch der SMA50 würde das Chartbild jedoch klar eintrüben und einen Rücklauf zum Dezember-Tief sowie perspektivisch zum April-Gap bei 50,15 EUR ermöglichen.

Übergeordnete Einschätzung Daily – GEA Group Prognose: bullisch

GEA Group Prognose – Chartanalyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart ist die Abwärtsbewegung bis November klar erkennbar. Nach dem Gap down Anfang Dezember stabilisierte sich die Aktie und entwickelte eine dynamische Erholung.

SMA20 (4h): 60,49 EUR

SMA50 (4h): 59,91 EUR

SMA200 (4h): 59,09 EUR

Die Aktie konnte sich sukzessive über alle relevanten Durchschnitte schieben und diese als Unterstützung nutzen. Die gestrige Aufwärtsbewegung wurde jedoch direkt wieder abverkauft. Zwar schloss der Wert noch über der SMA20, allerdings nahe des Tagestiefs.

Kurzfristige Prognose (4h)

Entscheidend ist, ob sich die Aktie über der SMA20 stabilisieren kann. Gelingt ein dynamischer Richtungswechsel nach oben, wären erneute Anläufe an das Wochenhoch sowie die im Tageschart genannten Ziele möglich.

Ein Rückfall unter die SMA20 würde die SMA50 und SMA200 in den Fokus rücken. Um das bullische Szenario nicht zu gefährden, sollte sich die Aktie spätestens im Bereich der SMA50 fangen.

Übergeordnete Einschätzung 4h – GEA Group Prognose: bullisch

Tagesprognose, Widerstände und Unterstützungen

Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung: aufwärts

Widerstände

60,84

63,75

63,85

65,00

66,20

66,55 (GAP)

Unterstützungen

60,49

60,46

59,92

59,91

59,69

59,15

59,09

58,60 (GAP)

58,09

56,85

* Kursangaben jeweils per Xetra-Schluss

